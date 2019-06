Boston Bruins er brutalt effektive i powerplay

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Det er et magert utvalg på mandagens langoddsprogram, men det er fortsatt mulig å finne noen godbiter. I U20-VM spilles det tre åttendedelsfinaler, hvor blant andre Uruguay fra Norge sin gruppe skal i aksjon. I tillegg er det et par kamper fra Sverige, en kamp fra norske 3. divisjon, en kamp fra irsk 1. divisjon og en kamp fra finsk 1. divisjon. Ellers er det en del duller fra French Open i tennis og natt til tirsdag spilles den fjerde Stanley Cup-finalen i NHL mellom St. Louis Blues og Boston Bruins.

St. Louis Blues – Boston Bruins B 2,40 (spillestopp kl 01.55)

Stanley Cup-finale. Kamp 4 i best av 7 serien. Bruins leder 2–1 i kamper. St. Louis Blues har gjennom hele Stanley Cup-finaleserien snakket om at de må spille disiplinert og holde seg unna «fryseboksen». Det har de ikke klart.

For hver gang Boston Bruins har kommet på isen, har St. Louis slitt med å spille fysisk tøff hockey uten å bli straffet med utvisninger. Boston har vært brutalt effektive i powerplay. Natt til søndag scoret de fire ganger i overtallsspillet da Bruins vant 7–2 i Missouri. Dermed leder Boston 2–1 i best av syv serien.

Dersom St. Louis skal ha mulighet til å utligne til 2–2 i kamper, så har de ikke råd til å pådra seg like mange utvisninger i nattens kamp. Det er også trener Craig Berube smertelig klar over. St. Louis-treneren vet at Boston er farlige i overtallsspillet, og han innrømmer at de ikke har taklet det godt nok så langt i finaleserien. Spørsmålet er om de klarer å gjøre noe med det. Jeg tviler.

Ikke bare var Boston gode når de spilte med en mann mer på isen, men de scoret på fire av fire skudd. Patrice Bergeron, David Pastrnak, Torey Krug og Marcus Johansson flyttet pucken kjapt og scoret hvert sitt mål i Enterprise Center. Den gjengen kan lage mer trøbbel for St. Louis i nattens kamp, tror jeg.

The Blues er et fysisk sterkt lag som det gjør vondt å møte, men forskjellen på finaleserien og de tre andre playoffrundene er at de har fått 14 utvisninger på tre kamper nå, mot under tre utvisninger i snitt per kamp i serien på vei mot å ta tittelen i Western Conference.

For første gang siden 1970 ble det spilt en finalekamp i Stanley Cup i St. Louis natt til søndag, og hjemmelaget startet matchen bra. De kontrollerte kampen de første seks minuttene. I denne perioden hadde de fem skudd på mål, uten at Bruins hadde et eneste. Gjestene fra Boston red av stormen, og de sørget for scoring allerede 21 sekunder inn i den første powerplayperioden.

Da Boston ledet 5–1 mot slutten av den andre perioden, var luften gått ut av hjemmepublikumet. Nå trenger The Blues at rookie-keeper Jordan Binnington finner tilbake til formen som gjorde laget til mestere i Western Conference. Binnington slapp inn fem mål på kun 19 skudd, og da ble han erstattet av Jake Allen. Bare ett av målene var Binningtons feil, for han fikk lite hjelp av forsvaret.

St. Louis-trener Craig Berube har litt å gruble på før nattens match. Statistikken mellom disse to lagene i Enterprise Center er jevn. De har vunnet tre kamper hver av de seks siste. Jeg tror Boston vinner Stanley Cup denne sesongen, og jeg tror de går opp til 3–2 i kamper etter nattens kamp. Oddsen på Bruins-seier er 2,40. Det er absolutt spillbart.

