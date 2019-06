Boston Bruins slår tilbake

Det er Nations League-semifinalen mellom Nederland og England som er det soleklare høydepunktet på torsdagens langoddsprogram. I tillegg er det noen kamper her hjemme. I OBOS-ligaen spiller Tromsdalen mot Jerv, og i 2. divisjon er det to kamper: Nardo – Bryne og Fredrikstad – Vidar. Det er også en kamp fra norske 3. divisjon på menyen. Ellers spilles den femte Stanley Cup-finalen mellom Boston Bruins og St. Louis Blues natt til fredag.

Boston Bruins – St. Louis Blues H 2,05 (spillestopp kl 01.55)

Stanley Cup-finale. Kamp 5 i best av 7 serien. Stillingen er 2–2 i kamper etter at St. Louis vant 4–2 i kamp nummer fire hjemme i Missouri.

Ikke bare tapte Boston Bruins kampen i Enterprise Center, de fikk også en av nøkkelspillerne siden skadet.

Boston Bruins må muligens spille den femte kampen i Stanley Cup-finalen uten kaptein Zdeno Chara. Den 42 år gamle forsvarsspilleren fikk en skade i ansiktet i den fjerde kampen mot St. Louis Blues, men trener Bruce Cassidy er hemmelighetsfull hvordan det står til med Chara. Veteranbacken var ikke på trening onsdag, og det hevdes at han har brukket kjeven.

Den positive nyheten for Bruins er at forsvarsspilleren Matt Grzelcyk trolig er tilbake til nattens kamp. Han pådro seg en hjernerystelse i en duell med Oskar Sundqvist i den andre finalekampen. Han var på treningen onsdag, men om han spiller er fortsatt ikke avgjort.

Boston trenger Grzelcyk i forsvarsrekken. St. Louis kjørte over forsvaret til Massachusetts-laget etter at Chara måtte gå av banen i andre periode. St. Louis vant skuddstatistikken 13–4 og scoret to ganger i den tredje perioden i den fjerde matchen.

Selv om Chara er skadet, vil ikke St. Louis endre på måten de spiller på. Denne femte kampen er utrolig viktig for begge lagene. Det viser også statistikken med all tydelighet.

Det laget som har vunnet kamp nummer fem når det har stått 2–2 i kamper har vunnet serien i 72 prosent av tilfellene.

Boston spiller hjemme i TD Garden, og det er selvsagt en fordel.

Tuukka Rask er tilbake mellom stengene hos Boston etter å ha sluppet inn tre mål for andre gang på tre kamper natt til tirsdag. Finnen har sluppet inn 1,96 må i snitt og har en redningsprosent på 93.

Blues-keeper Jordan Binnington har sluppet inn 2,52 mål i snitt, og har en redningsprosent på 90. Rask holder et høyere nivå enn rookien i Blues-buret, og det kan bi avgjørende i den femte matchen. I tillegg har Boston hatt et brukbart tak på St. Louis hjemme i Massachusetts de to siste årene.

Boston har vunnet tre av de fire siste kampene mot St. Louis hjemme i TD Garden, men Blues har faktisk vunnet seks av de ti siste kampene i Boston. Jeg tror på en ny tett og jevn kamp, men jeg forventer at Bruins slår tilbake etter 2-4-tapet sist. Oddsen på hjemmeseier er 2,05. Det er ok.

