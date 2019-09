Bournemouth og King jakter sesongens første hjemmeseier

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Seks kamper skal spilles i Eliteserien og det er sju kamper i OBOS-ligaen. I Premier League er det to kamper på menyen, mens Leeds skal i aksjon borte mot Barnsley i Championship. I Toppserien her hjemme er det duket for toppkamp mellom Klepp og LSK kvinner og i Allsvenskan er det flere høyinteressante kamper. Ellers er det en rekke kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1.

Bournemouth - Everton H 2,80 (spillestopp kl 14.55)

Etter en flott åpning på sesongen med fire poeng på de to første seriekampene, ble det som ventet tap for Bourneemouth i de to siste seriekampene før landslagspausen. 1-3 hjemme mot Manchester City ble etterfulgt av 1-3 tap borte mot Leicester. Burde nok vunnet i seriepremieren hjemme mot Sheffield United, men målsniken Billy Sharp utlignet for bortelaget to minutter før slutt. Leverte en brukbar sesong i fjor med 14. plass og 45 poeng. Klart best hjemme på Vitality med godkjente 8-5-6. Har litt skader i troppen der Lewis Cook, David Brooks og Dan Gosling er de mest sentrale.

Everton har i vanlig stil levert hjemme på Goodison Park og underprestert bortebane. Vant 3-2 hjemme mot Wolverhampton i en herlig kamp i siste serierunde før landslagspausen, men står med null scoringer og ett poeng på to spilte bortekamper. 0-0 i seriepremieren mot Crystal Palace og 0-2 tap mot Aston Villa, det betyr at motstanden i de to bortekampene ikke har vært steintøff. Svake 5-5-9 på bortebane forrige sesong og enda svakere 3-6-10 i sesongen 2017/18.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende på Vitality. Slik oddsene er satt i denne kampen, må hjemmeseier være det opplagte alternativet. 2,80 på Bournemouth er slett ikke verst betalt og spilles.