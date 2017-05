Brann er ikke sjanseløse mot RBK

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er Eliteserien og OBOS-ligaen som preger tippekupongen denne søndagen, i tillegg er storkampen Arsenal - Tottenham på menyen. Innleveringsfristen er klokken 17.25. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 880 000 kr i dag. Under spillboksen finner du komplette analyser av samtlige tolv kamper på Tippekupongen.

1. Rosenborg — Brann

Si hva du vil om Rosenborgs spill, men det har gitt seksten poeng av de første atten mulige og fått en optimal start mot gode motstandere. Sist helg vant de også over Sarpsborg 08, det hittil nest beste laget, i årets første kunstgresskamp for deres del.

Hjemme har de slått Molde og Odd, samt et svakt 0-0-resultat mot Aalesund. De vant 14 av 15 hjemmekamper forrige sesong og det er ikke utenkelig at de disker opp en liknende statistikk i år. Milan Jetcovic soner karantene etter sin utvisning sist mot Sarpsborg, mens Pål Andre Helland med all sannsynlighet blir klar etter at han måtte ut i samme kamp.

Brann har på sin side fått noe dårlig betalt i sesonginnledningen, selv om elleve poeng på seks kamper er godkjent. Muligens ble de litt for feige forrige helg, da de klarte bare 1-1 hjemme mot Viking. Borte har det blitt fire poeng, etter uavgjort mot Tromsø, tap i Kristiansund og 2-0-seier på naturgresset til Lillestrøm. Sivert Heltne Nilsen må sone karantene for gule kort, ellers ingen mannskapsproblemer for Brann.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste tilsvarende, men ikke helt utenkelig at Brann kan få noe ut av denne kampen. HU.



2. Haugesund — Sogndal

Hjemmelaget har fått en bra start med sesongen og står med 3-1-2 på de seks første seriekampene og 10 poeng. Det gir en 6. plass før denne runden. Kun to av kampene er spilt hjemme. Disse har gitt fire poeng etter uavgjort mot Molde og seier over Vålerenga. Forrige helg tok de en knallsterk 3-0-seier over Stabæk borte. Tor Arne Andreassen er tilbake etter skadefravær og Haugesund har få problemer med sitt mannskap.

Det tegner til å bli en tøff sesong for sogningene, ettersom laget har pådratt seg betydelige skadeproblemer. Fire av de seks første seriekampene er tapt, deriblant alle tre bortekampene med en samlet målforskjell på 9-1. Viktige Christophe Psyche skadet seg alvorlig mot Lillestrøm og blir ute i månedsvis, men det er mulig at spissen Morten Ramsland kan være tilbake.

3 strake Sogndal-seier i de tre siste tilsvarende i Haugesund, og det er verd å merke seg. Likevel tror vi klart mest på hjemmelaget her. H.

3. Strømsgodset — Sarpsborg 08

Hjemmelaget fortsetter å underprestere på bortebane og det var ingenting å si på at Kristiansund slo Godset 2-0 i Kristiansund sist helg. På hjemmebane er det stort sett andre saker for Godset som står med 2-1-0 på de første hjemmekampene hittil i år. Sterke 9-5-1 på Marienlyst i fjor og like sterke 10-4-1 året før. Marcus Pedersen er tilbake etter å ha blitt pappa tirsdag.

Sarpsborg glitret ikke fra start i toppkampen hjemme mot Rosenborg mandag kveld, og det var lite å si på RBK ledet 1-0 til pause. Hevet seg dog voldsomt i andre omgang og hadde nok fortjent poeng på bakgrunn av andreomgangen, men måtte se seg slått 1-2. Sarpsborg har kun to spilt to bortekamper hittil. Seier 3-1 mot Aalesund og tap 0-3 mot Stabæk. Moderate 5-4-6 på bortebane forrige sesong og svake 2-7-6 på bortebane sesongen før. Ole Jørgen Halvorsen sliter med en strekk og rekker ikke kampen.

3-2-0 på de fem siste tilsvarende i Drammen. Hjemmesterke Godset skal ha utgangstipset her, men Sarpsborg har hevet seg denne sesongen, så får vi om borteprestasjonene også forbedrer seg. HU.



4. Tromsø — Kristiansund BK

Hjemmelaget har til tross for flere gode omganger, gått på tre strake tap mot hhv Odd borte, Stabæk hjemme og Aalesund borte. Det er stort sett 1. omgangen hjemme mot Stabæk nest sist og andreomgangen borte mot Aalesund sist helg, som har vært langt under pari. Står således fortsatt med de sju poengene laget fikk med seg i de tre første seriekampene. Gamsten mistet forrige kamp og er også usikker til denne.

Kristiansund har fått en fullt godkjent åpning med seks poeng fra like mange kamper, alle tatt på hjemmebane. Borte har de tapt tre av tre, for Sarpsborg, Sandefjord og Odd, med en samlet målforskjell på 1-9. Det er neppe noen tvil om at det er hjemme i Kristiansund laget må ta de fleste av sine poeng. Sverre Økland og Aliou Coly er ute for bortelaget.

Gutan har vært bra tidvis, har fordel av hjemmebane og bør vinne denne kampen. H.

5. Viking — Sandefjord Fotball

Endelig har Viking fått betalt for sine gode prestasjoner og to kamper mot henholdsvis Brann og Odd har gitt fire poeng. Forrige hjemmekamp slo de sistnevnte hele 3-0 og fikk den forløsende seieren. Gjorde også en klart godkjent bortekamp mot Brann sist helg og det var ikke ufortjent når Adegbenro utlignet tre minutter på overtid. Men etter å ha tapt de fire første seriekampene, ligger Viking fortsatt nest sist med fire poeng.

Sandefjord utlignet på sin side Moldes ledelse seks minutter på overtid av forrige helgs kamp, 3-3 ble det til slutt. De har tatt tre poeng på like mange bortekamper, etter seier over Vålerenga og tap for Strømsgodset og Lillestrøm. Og står totalt med sju poeng etter seks serierunder.

2-0 i tilsvarende seriekamp i 2015 og normalt hjemmesterke Viking bør ha gode vinnersjanser her. H.

6. Vålerenga — Stabæk

Hjemmelaget har levert under forventning så langt, selv om 1-2 tapet borte for Odd ikke var så uventet. To seire og fire tapt hittil for Deilas menn, og det ikke godkjent. Begge seirene har kommet på hjemmebane, over Sogndal og over Viking, det er først og fremst på bortebane de har vært svake. Muhamed Keita kan være tilbake søndag, men Moa er fortsatt ute.

Stabæk har vært uforutsigbare hittil og blandet gode prestasjoner med svake prestasjoner. Fire seire og to tap hittil, men tapene har vært overraskende med 0-3 tap hjemme mot Haugesund sist helg som den største overraskelsen.

3-1-3 på de sju siste tilsvarende og da er det opplagt med helgardering her. HUB.

7. Elverum — Ranheim

Nyopprykkede Elverum med et viktig bortepoeng mot Florø forrige helg , og dermed doblet de antall poeng denne sesongen, selv om det ikke løftet dem opp fra sisteplass.

På hjemmebane har det blitt ett poeng fra to kamper, et uavgjort mot Tromsdalen og tap for Ull/Kisa. Det nyopprykkede hjemmelaget har møtt gode motstandere i sesongåpningen og dagens er intet unntak.

For Ranheim står med knallsterke 13 poeng av 15 mulige så langt, forrige helg tok de en ny trepoenger med 2-1-seier hjemme over Åsane.

Elverum var solide hjemme i opprykkssesongen i fjor, mens Ranheim hadde svake 4-2-9 på bortebane i fjor. Likevel skal trønderne stå som favoritt her. UB.



8. Fredrikstad — Florø

Svake prestasjoner av Fredrikstad hittil som står uten seire og med 0-3-2 på de fem første seriekampene. Nå skal det tillegges at motstanden har vært tøff i sesongstarten.

Helt grei start for nyopprykkede Florø som i likhet med Fredrikstad enda ikke har vunnet. Men kun ett tap og fire uavgjorte for Terje Rognsøs menn. På reisefot har de uavgjort mot Strømmen og tap for Arendal.

På tide at FFK tar sesongens første seier nå og vi lar østfoldingene stå ugardert. H.



9. Levanger — Strømmen

For Levanger er det en gledens dag når kampen mot Strømmen markerer åpningen av Nye Moan, med kunstgress som ikke er like helsefarlig som før og alt i alt bedre fasiliteter. De har behov for en sportslig opptur også, for de har null seirer og fire uavgjortkamper på sesongens fem første.

Forrige helg havnet de under to ganger mot Jerv, men skal ha skryt for å komme tilbake begge gangene. Hjemme har det blitt uavgjort mot Mjøndalen og tap for Sandnes Ulf så langt.

Strømmen har på sin side kommet seg etter en svak sesonginnledning og har nå to seirer på de to siste, over Arendal hjemme og Jerv borte, begge med 1-0.

Kinkig kamp dette, vi helgarderer. HUB.



10. Start — Ullensaker/Kisa

Start spilte en svært bra kamp borte mot Bodø/Glimt, men måtte tilslutt se seg slått 2-3 av den aller største opprykksfavoritten. Uansett har laget fått en bra start med 3-1-1 på de fem første seriekampene. En seier og en poengdeling på hjemmebane hittil.

Ull/Kisa er en av sesongens positive overraskelser så langt og de har vunnet samtlige fire kamper etter 2-2 mot Levanger i serieåpningen.

På bortebane har de møtt to nyopprykkede lag i Elverum og Arendal og slått dem begge. Forrige sesong hadde de grufulle 1-4-10 på bortebane, så det er neppe slik at Ull/Kisa er blitt et ekstremt mye bedre bortelag denne sesongen. Søndagens motstander er av et helt annet kaliber enn Elverum og Arendal og vi tror på hjemmeseier i sør. H.



11. Åsane — Mjøndalen

Åsane så ut til å finne en vei tilbake inn i kampen mot Ranheim sist, men tapte til slutt 1-2. Det er ikke noe nytt at Åsane underpresterer på bortebane. 3-6-6 i 2015-sesongen og 3-2-10 i 2016-sesongen dokumenterer det godt. Og sesongens tre første bortekamper har alle endt med tap. Hjemme er det bliti fire poeng på de to første.

Mjøndalen har åpnet sesongen sterkt og står med elleve poeng på de fem første seriekampene. Begge bortekampene har endt uavgjort, mot Levanger og mot Fredrikstad, mens det er blitt full pott hjemme.

Det er et mønster vi kjenner igjen fra tidligere sesonger, at de er gode hjemme og relativt svake borte.

Møte mellom to tradisjonelt sterke hjemmelag og to tradisjonelt svake bortelag. Men vi merker oss at Mjøndalen vant tilsvarende kamp i fjor med 4-1. HB.



12. Arsenal — Manchester United

Arsenal har fem seriekamper igjen og bortsett fra denne, et tilsynelatende overkommelig program og det er ikke helt utenkelig at Wengers menn kan ta full pott. Arsenal har ni poeng opp til Liverpool på den svært viktige 4. plassen, men også to kamper til gode. Til gjengjeld har også Liverpool et overkommelig program igjen, så det ser vrient ut.

Uansett er dette en kamp Arsenal må vinne for å kunne holde liv i håpet om topp fire. På skadefronten ser det lyst ut.

I fjor vant Arsenal tilsvarende kamp hele 3-0, men det var første gang på syv sesonger de slo United på hjemmebane.

Det spekuleres i om José Mourinho kommer til å nedprioritere dagens kamp og heller spare spillere til torsdagens semifinaleretur mot Celta Vigo. Torsdag vant United 1-0 i Vigo og sikret et glitrende utgangspunkt, men Mourinho bekreftet etter kampen at de som har spilt mest i det siste, ikke spiller mot Arsenal. Spillere som Bailly, Valencia, Herrera, Lingard, Rashford og Pogba er sannsynlig å bli spart i dag.

United står faktisk med 13-12-0 på 25 siste seriekampene i Premier League og har ikke tapt siden bortetapet mot Chelsea 23. oktober i fjor. Står med knallsterke 10-4-2 på bortebane. Har fire poengop til Liverpool og City på hhv 4 og 3. plass med en kamp tilgode, men har en meget tøff bortekamp mot Tottenham i neste seriekamp etter denne.

Marouane Fellaini har fortsatt er par kamper igjen av suspensjonen, mens Rojo, Shaw, Zlatan og Fosu-Mensah ikke er tilgjengelige grunnet skader.

2-2-4 på de åtte siste tilsvarende, men all den tid Mourinho har sendt såpass tydelige signaler om at denne kampen ikke har betydning, lukter det litt Arsenal-seier av denne. HUB.

