Brann er ikke sjanseløse

Elleve av dagens kamper kommer fra 5. og 6. nivå, med NM-kvalifisering. Research på dette nivået er svært vanskelig, nettsidene er dårlige og lagene har sjelden registrert noen kamper siden sesongavslutningen for fem måneder siden. Derfor er våre omtaler av kamp 2 til 12 neppe de mest innsiktsfulle du kan komme over og vi beklager at vi ikke har klart å være mer utfyllende. Av samme grunn har vi ikke satt opp noe annet enn 96-rekker denne onsdagen. Det står ikke på forsøket, det kan jeg love.

Bonuspotten vokser stadig og er nå oppe i 2,3 millioner kroner. Denne utbetales til en spiller som er alene om tolv rette. Innleveringsfrist er klokken 18.55 denne onsdagen.

1. Brann — Rosenborg

UNICEF Mesterfinale, som spilles på Brann Stadion mellom sølv- og gullvinneren fra forrige sesong. Dette blir som en kickoff til Eliteserien og selv om trofeet ikke er særlig prestisjetungt, er det heller ikke verdiløst.

Brann har beholdt nesten hele kjernen i laget, foruten kaptein Vadim Demidov. Hans erstatter, Vito Vormgoor, er skadet og mister kampen. I tillegg er backen Jónsson på oppdrag med Island. Ellers er troppen i fin forfatning. Vinterens treningskamper har ikke vært særlig imponerende, uten at det har så mye å si.

Det kommer til å bli solid stemning i Bergen i morgen og Brann gjorde det svært skarpt foran egne fans forrige sesong - 11-3-1 var tallene. Kampen mot Rosenborg endte uavgjort.

Rosenborg går naturligvis inn i sesongen som enorm favoritt og det kommer de til å være i nesten alle kampene deres denne sesongen. De har forsterket laget i alle posisjoner denne vinteren og stiller enda sterkere og bredere enn før. Det betyr at man klarer seg selv uten skadde spillere som Stamnestrø, de Lanlay, Hou Sæter og Lundemo.

Trønderne spiller som regel sin beste fotball på hjemmebane, 7-6-2 var deres helt greie bortestatistikk forrige sesong. I vinterens treningskamper har de gjort det bedre enn Brann, likevel gjentar vi at viktigheten av disse resultatene er minimal.

Dette er en finale og finaler er åpne. Samtidig bærer kampen preg av å være en glorifisert treningskamp. UB.

De kommende elleve kampene er fra NM-kvalifisering.

2. Sunndal — Træff

Hjemmelaget spiller i 4. divisjon etter å ha havnet nest øverst i samme divisjon i fjor. Ettersom det var en omlegging av de øvre divisjoner, ble det en ny sesong på sjette nivå. De spilte knallsterkt hjemme og vant ti av elleve kamper på eget gress forrige sesong.

Bortelaget holder til på nivået over Sunndal og kom på tredjeplass der forrige sesong. For to sesonger siden spilte de på tredje nivå, så det er utvilsomt kapasitet i dette laget. Bortetallene var 7-0-6 forrige sesong og dagens busstur er ikke altfor lang - bare halvannen times tid.

Bortelaget må være som favoritt å regne, tross Sunndals kapasitet på hjemmebane. B.

3. Stryn — Volda

Vertene holder til i Kretsligaen, som er femte nivå. Forrige sesong kom de på tiendeplass på nivået over, men omleggingen førte til et nedrykk. Tok brorparten av sine poeng på hjemmebane og vant nesten halvparten av hjemmekampene da.

Volda ligger i fjerdedivisjon, som ifølge NFF nå er nivå seks (forstå det den som kan) og dermed nivået under sin motstander. Det er nok likevel ikke så stor forskjell mellom lagene, Volda avsluttet poenget foran Stryn i forrige sesongs 3. divisjon. Dog ikke takket være bortebaneprestasjonene deres, de leverte 1-5-7 på reisefot.

H.

4. Ishavsbyen — Skjervøy

Vertene havnet tredje sist i sin avdeling i 3. divisjon forrige sesong og måtte ta turen ned til 4. divisjon avdeling Troms. 15 av 19 poeng tok de på hjemmebane, uten at 4-3-4 var en knallsterk statistikk forrige sesong. De har ny trener i Gaute Bjørn Olsen, med lang erfaring fra greit nivå.

Gjestene spilte i samme divisjon som Ishavsbyen forrige sesong og endte på 4. plass, 19 poeng foran dagens mtostander. De holdt seg dermed på nivået som nå heter Norsk Tipping-ligaen. 5-2-4 var bortetallene deres. B.

5. Hauerseter SK — Skjetten

Vertene var et av ti lag som rykket ned fra 3. divisjon i fjor og spiller i år i en langt mer jevn 4. divisjon. De leverte en god sesong på hjemmebane og klokket ut på 8-1-4 på hjemmebane. På egen hjemmeside melder de om noen utskiftninger, uten at det var av det dramatiske slaget. De sesongåpnet med 4-4 borte mot Eidsvold Turns 2. lag.

Gjestene spiller på nivået over, etter å ha avsluttet på 2. plass i samme divisjon forrige sesong. Der plukket de faktisk hakket flere poeng på bortebane med den sterke statistikken 9-1-5. De har enda ikke åpnet årets sesong.

Det er et nivå forskjell mellom lagene, uten at Hauerseter er sjanseløse av den grunn. HB.

6. Sparta Sarpsborg — Holmlia

Niendeplass for Sparta Sarpsborg holdt ikke i 3. divisjon forrige sesong og de måtte ta turen til nivået under. 4-3-6 var hjemmetallene i nedrykkssesongen.

Gjestene spiller på samme nivå etter å ha vunnet sin 4. divisjonsavdeling med god margin forrige sesong. Dermed holdt de seg på nivået etter omleggingen. Borte var de sterke, med 9-1-1.

To potensielle topplag på nivået, dette. HUB.

7. Eide/Omegn — Kristiansund FK

Vertene spiller i 4. divisjon, etter å ha kommet på fjerdeplass i 4. divisjon forrige sesong. Da vant de ni av elleve hjemmekamper.

Motstanderen kommer også fra 4. divisjon, etter å ha rykket ned fra 3. divisjon forrige sesong. 4-1-8 var bortetallene da. Virker ifølge egne nettsider å ha hatt en svak vinteroppkjøring, uten at det betyr altfor mye i dag. Uansett; HB.

8. Voss — Nordhordland BK

Hjemmelaget avsluttet fire poeng bak dagens motstander på 4. nivå og spiller på samme nivå denne sesongen. Klokket ut med 6-2-3 på hjemmebane forrige sesong, en anstendig statistikk. Tilsvarende kamp endte 1-1 forrige sesong.

Bortelaget leverte 5-5-1 på reisefot forrige sesong og spiller altså fortsatt i samme avdeling som vertslaget. Vi tror hjemmebanefordelen avgjør denne. H.

9. Hallingdal FK — Jevnaker

Vertene havnet nest sist i sin 3. divisjonsavdeling forrige sesong og spiller følgelig på nivået under i år. Ti av 13 poeng ble tatt på hjemmebane i fjor, uten at 3-1-9 er en statistikk det lukter svidd av. Tilsvarende kamp endte med 1-3 til Jevnaker.

Gjestene avsluttet et poeng foran dagens motstander forrige sesong og spiller følgelig på samme nivå også denne sesongen. Leverte 2-2-9 i fjor, da det ble nedrykk. HU.

10. Faaberg — Lillehammer

Vertene avsluttet på 9. plass i fjorårets 3. divisjonsavdeling og rykket dermed ned. Imponerte ikke voldsomt hjemme med 4-4-5, kapret faktisk et poeng med på bortebane.

Lagene spilte i samme divisjon forrige sesong og gjestene avsluttet på tredjeplass, hele 16 poeng foran dagens motstander. De var dog klart best på hjemmebane. Dermed holdt de seg på nivået og de har ifølge egne nettsider gjort en rekke signeringer denne vinteren, selv om de sikkert har mistet en del også.

Uansett, virker å være et betydelig gap her. B.

11. Alvdal — Meldal Fotball

Vertene havnet helt sist i sin 3. divisjonsavdeling forrige sesong, med bare fem poeng fra 26 kamper. 1-1-11 er neppe hjemmetall de er stolte av. Rykket naturligvis ned og spiller i år på nivået under.

Gjestene spiller på samme nivå som sine motstandere, etter å ha havnet på en godkjent fjerdeplass i fjerdedivisjon forrige sesong. Leverte godkjente 6-2-3 på reisefot da. HU.



12. Averøykameratene — Surnadal

Vertene vant sin 4. divisjonsavdeling forrige sesong, men ble ikke belønnet med direkte opprykk grunnet omleggingen. De tok 57 av 66 mulige poeng og på hjemmebane vant de ti av elleve kamper.

Gjestene spiller i år i samme avdeling som Averøykameratene i 4. divisjon, ettersom de havnet helt sist med ni poeng i sin 3. divisjonsavdeling i fjor. Da tapte de tolv av 13 bortekamper. H.



