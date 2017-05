Brann er til å stole på

Sportspills øvrige søndagsmeny:

1. Vålerenga — Rosenborg

Vålerengas oppsving fikk en brutalt slutt i Sarpsborg forrige helg, da de tapte 2-0 noen lunde fortjent. Det etter syv poeng på tre kamper og to 1-0-seirer på rappen.

Dermed skurrer det fortsatt litt for Ronny Deila og hans menn, som må sies å ha fått en under pari sesongstart. Spesielt på reisefot har det vært ille og 3-1-1 er helt greie hjemmetall - uavgjort mot Stabæk og tap for Sandefjord er de to poengtapene.

Christian Grindheim returnerer etter to kamper på sidelinjen. Muhamed Keita er imidlertid skadet.

Også Rosenborg er inne i en aldri så liten bølgedal og står nå med tre poengtap på rappen. Forrige lørdag ble det en skuffende hundreårsfeiring da de bare klarte 1-1 mot Lillestrøm og alt er ikke som det skal heller på Lerkendal.

Men de er fortsatt serieleder og 3-1-0 er svært sterke bortetall så langt. De har også en bra innbyrdes statistikk mot dagens motstander, med fem seirer på rad totalt og to strake seirer på Ullevaal.

Gjestene har ingen særlige endringer i sin tropp, kanskje er André Hansen klar igjen.

Denne blir jevn. HUB.

2. Haugesund — Sarpsborg 08

Hjemmelaget er inne i sesongens verste formperiode til nå. Deres tre siste kamper er alle tapt og forrige helg røk de borte for Kristiansund. Om det var fortjent er en annen diskusjon, men det går stang ut for Hornelands menn for tiden.

På hjemmegress har de 1-2-1 så langt, seieren kom i den første hjemmekampen mot Vålerenga. Spissen Gytkjær er aktuell for en retur og er med i full trening. Bruno Leite og Tor Arne Andreassen er tvilsomme.

Sarpingene har slått ettertrykkelig tilbake etter en liten formdupp og de står med to seirer på rappen, over Vålerenga og Lillestrøm. På reisefot har de syv poeng på fire kamper etter å ha tapt for Stabæk og spilt uavgjort i Drammen.

To mann er suspendert, Joachim Thomassen og Ole Jørgen Halvorsen. Alexander Groven og Matti Lund Nielsen er tvilsomme.

Dagens kamp spilles på naturgress, til forskjell fra hva gjestene bruker til vanlig. Tilsvarende kamp i fjor endte 1-1 og det er grunn til å tro på uavgjort også her.

HU(B).

3. Lillestrøm — Tromsø

Vertene fikk en opptur borte mot Rosenborg sist og ødela trønderfersten med 1-1 og et særs viktig poeng. Fortsatt er det imidlertid en luke opp til trygg grunn og de står med fire kamper på rappen uten seier.

Faktisk er lagets fire siste hjemmekamper tapt og 1-0-4 er skrekkelige hjemmetall. Nordlendingene vant begge innbyrdeskampene i fjor, inkludert en sterk 4-2-seier på Åråsen. Bonke Innocent returnerer etter sitt røde kort.

Tromsø spilte uavgjort mot Strømsgodset forrige helg og det var et helt greit resultat. Gjestene ligger komfortabelt til midt på tabellen og har fire kamper uten tap på rad, hvorav tre har endt uavgjort.

På reisefot har de vært høyst variable, men forrige bortekamp vant de 2-1 over Rosenborg 2-1-2 er tallene så langt.

Igjen virker det som en relativt høy U-fare er på gang. HU.

4. Brann — Aalesund

Ligaens to formlag møtes til aksjon her og det er nok Brann som flyver høyest. De har vunnet tre på rappen og det på imponerende vis. I helgen stod de for en imponerende snuoperasjon med 3-2-seier borte mot Sogndal etter å ha ligger under med to.

Enda mer imponerende er hjemmeformen, for de har to seirer og 9-1 i målforskjell på de to siste. 4-1-0 og 16-3 i målforskjell totalt er rett og slett knallsterke tall.

Kaptein og stopper Wormgoor er usikker grunnet en ankelskade. Lie Skålevik og Grønner det samme, av andre årsaker.

Aalesund har også en svært solid formkurve, med fire seirer på de siste fem. Deres to siste er begge vunnet, over Viking borte og Sandefjord hjemme.

På reisefot har de ikke tapt siden seriepremieren mot Stabæk, og de har også spilt mot svært sterke motstandere. Men det spørs om de har gode minner fra forrige sesong på Brann Stadion, hvor de tapte hele 6-0. Dagens underlag er for øvrig naturgress, til forskjell fra hva de bruker til vanlig.

Mos og Sondre Fet har slitt med sykdom denne uken, men ventes kampklare. Bjørn Helge Riise er nok ikke med.

To lag i bra form her, men Brann på hjemmebane er normalt til å stole på. H.

5. Kristiansund BK — Sogndal

De måtte virkelig jobbe for poengene og 3-2-seieren over Haugesund forrige helg må ha smakt særdeles godt for de nyopprykkede. Dermed har de fått en liten avstand ned til nedrykksplassene.

De har tatt ti av totalt elleve poeng på hjemmebane og 3-1-1 er solide tall så langt. Tapet på hjemmebane kom på åpningsdagen mot Molde. Midtbanespilleren Kamer Qaka er suspendert, mens Liridon Kalludra er tvilsom.

Sogndal så ut til å gå mot den tredje rake seier med Kjetil Wæhler i midtforsvaret da de ledet 2-0 over Brann forrige helg, men en kollaps i andre omgang snudde kampen til 2-3. En nedtur som må smake spesielt vondt grunnet måten det skjedde på, i tillegg stoppet deres kamper uten tap på tre.

Forrige bortekamp slo de Molde, men ellers er det lite gledelig å melde om på reisefot - 1-1-3 er tallene så langt.

Kjetil Wæhler fikk en skade og måtte ut mot Brann, men det var ikke så ille som først fryktet. Likevel er det vanskelig å vite om han rekker dagens kamp.

H.

6. Molde — Stabæk

Da hjemmelaget trengte seieren som mest, kom den på best mulig tidspunkt da de slo Odd 2-1 i helgen som gikk og fikk stoppet tapsrekken på fire kamper. En svært solid seier på en bane de tradisjonelt har slitt.

Det er naturligvis meget for tidlig å friskmelde Solskjærs menn, men vi skal ikke undervurdere selvtilliten de fikk. Så langt har de 2-0-2 på eget gress, hvorav de to siste er tapt. Tilsvarende kamp i fjor endte 3-0 til vertene.

Stabæk så ut til å gå på et forsmederlig nederlag hjemme mot Viking forrige mandag, men reddet poeng på overtid av overtiden og forlenget rekken med kamper uten tap til fire.

Forrige bortekamp slo de Strømsgodset 2-1 og 2-1-1 er solide bortetall så langt. Selv om de ikke spiller på kunstgress til vanlig, har de vunnet to av tre bortekamper på dette underlaget.

Men vi må backe Molde her. H(U).

7. Bodø/Glimt — Mjøndalen

Etter 3-0-tapet for Sandnes Ulf for to uker siden, har nordlendingene slått tilbake med to rake seirer og med det tatt tilbake tabelltoppen. Hjemme på Aspmyra har de vært perfekte så langt, med fire seirer på like mange kamper og 14-5 i målforskjell.

Hjemmelaget har på sin side falt litt etter en svært sterk åpning og står nå med fire kamper på rad uten seier. Sist ledet de 2-0 over Sandnes Ulf, men kampen endte 2-2. På bortebane har de tradisjonelt alltid vært svake, men de tapte ikke på reisefot før de røk 2-1 på overtid i Tromsdalen forrige bortekamp, på 16. mai.

De tre øvrige bortekampene har endt uavgjort så langt.

Vertene er i bra form og Mjøndalen har tapt seg i det siste, især på reisefot. H.

8. Fredrikstad — Arendal

Vertenes horrible sesong fortsetter og de venter stadig på en trepoenger. De åpnet med tre poengdelinger, men de siste seks kampene har gitt bare ett fattig poeng - hjemme mot like formsvake Jerv.

Nei, det er ikke FFK sitt år i år heller. Hjemme i plankebyen har de 0-2-2 så langt, mot ikke altfor bra motstand.

Arendal har på sin side tilpasset seg nivået sakte men sikkert og presset ut en sterk 3-2-seier borte over Kongsvinger forrige bortekamp. Men de har ikke vært noe stort lag så langt, de heller, 2-1-6 er tallene totalt og deres tre første bortekamper ble alle tapt.

Stinker litt uavgjort av denne kampen. HU.

9. Tromsdalen — Ranheim

Vertene slo Mjøndalen på 16. mai, men fulgte opp med bortetap for Ull/Kisa forrige helg. Det er nok trenden for Tromsdalen denne sesongen også, gode hjemme og svake borte.

De har møtt svært solid motstand i Tromsdalen så langt, 2-0-2 er godkjente tall fra disse kampene. Tapene har kommet for Start og Bodø/Glimt.

Vi backet Ranheim hjemme mot Start forrige helg og de innfridde vårt tips. Samtidig gikk de inn på topp to og de er det eneste ubeseirede laget så langt i OBOS-ligaen.

På reisefot har det imidlertid blitt mest poengdelinger, som har blitt utfallet de siste tre kampene. 1-3-0 er tallene totalt.

Denne kan bli tøff for godtgående Ranheim. (H)UB.

10. Elverum — Levanger

Hjemmelaget er i flytsonen og har gradvis blitt bedre inn i OBOS-ligaen. De står nå med fem kamper på rad uten tap, hvorav de to siste begge er vunnet. Strømmen og Arendal er slått i disse viktige kampene, som også er årets to første trepoengere.

På hjemmebane har de vært variable så langt, 1-2-1 er tallene de har levert.

Levanger har også funnet formen og står med syv poeng på de siste tre kampene i ligaen, som har løftet dem opp etter seks kamper uten seier i sesonginnledningen. Begge seieren har imidlertid kommet mot lag som sliter tungt og det føles for tidlig å friskmelde Magnus Powells menn.

De står uten tap på reisefot så langt og 1-3-0 er solide bortetall.

Denne er åpen, men vi gir brorparten av vår tillit til vertene. HU.

11. Sandnes Ulf — Ullensaker/Kisa

Bengt Sæternes og Sandnes Ulf har spilte to vanskelige bortekamper på rad og tatt bare ett poeng, mot Start og mot Mjøndalen. I førstnevnte kamp tapte de helt på slutten av kampen, mot Mjøndalen hentet de inn 2-0, så noen krise er det ikke snakk om.

Forrige hjemmekamp vant de hele 3-0 over serieleder Bodø/Glimt. 3-1-0 er deres sterke hjemmetall så langt.

Ull/Kisa har vært en av de positive overraskelsene i sesonginnledningen, men med tre tap på rad, virket det som om luften gikk litt ut av ballongen. Forrige helg brøt de tapsrekken med 1-0 hjemme over Tromsdalen.

Gjestene er tradisjonelt svake på reisefot, men har to seirer og to tap så langt denne sesongen.

Ulf bør ta denne likevel. H.

12. Åsane — Strømmen

Vertene har fått opp dampen i OBOS-ligaen og står med åtte poeng på de siste fire kampene sine. Mons Ivar Mjelde leder laget med stødig hånd og spesielt på hjemmebane har de vært solide så langt. Fire kamper har gitt åtte poeng, med poengtap for topplagene Bodø/Glimt og Mjøndalen.

Strømmen har på sin side tapt seg stort etter en god innledning på sesongen. De to siste kampene er tapt, for da formsvake lag som Kongsvinger og Elverum. I tillegg røk de 0-1 for Kjelsås og forsvant ut av cupen på hjemmebane i midtuken mot et lag fra nivået under. Og forrige helg tapte de hele 0-4 for KIL.

På reisefot har de to seirer og tre tap så langt.

Åsane har virkelig funnet formen og vi tror de vinner igjen mot et Strømmen i motflyt. H.



