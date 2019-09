Brann har aldri vunnet i Kristiansund i Eliteserien

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Seks kamper skal spilles i Eliteserien og det er sju kamper i OBOS-ligaen. I Premier League er det to kamper på menyen, mens Leeds skal i aksjon borte mot Barnsley i Championship. I Toppserien her hjemme er det duket for toppkamp mellom Klepp og LSK kvinner og i Allsvenskan er det flere høyinteressante kamper. Ellers er det en rekke kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1.

Kristiansund BK - Brann H 2,55 (spillestopp kl 19.55)

Kristiansund på bortebane er en av de vanskeligste bortekampene i Eliteserien. Serieleder Molde er blant lagene som har fått erfare det. De ledet 2-0, men kollapset og tapte 2-3.

På hjemmebane har KBK sterke 5-2-2 og 17–8 i målforskjell før kampen mot Brann.

Etter en svak periode, hvor de kun hadde én seier på ni kamper, står nordmøringene nå med to seire på rappen. De storspilte i den forrige hjemmekampen, da de banket Mjøndalen hele 4–0. I den kampen skapte de haugevis med sjanser og de stengte igjen bakover.

Kastrati og debutanten Pellegrino herjet med gjestene fra Buskerud. Pellegrino har allerede rukket å bli en hit i Kristiansund. Han har scoret i de to første kampene sine for klubben, og jeg tror han også kan lage problemer for Brann med farten sin.

Etter to tap på rad mot Mjøndalen og Tromsø, slo Brann tilbake mot Lillestrøm sist. De var rett og sett solide da de vant 3–1 på Åråsen. Lars Arne Nilsen sine menn har nå seks poeng opp til Odd, men de har et overkommelig kampprogram igjen. Jeg tror likevel at Brann kan glemme medalje denne sesongen.

Brann slo Kristiansund 1-0 på bortebane i 1. divisjon i 2015, men de har faktisk aldri vunnet borte mot Kristiansund i Eliteserien. Bergenserne står med to tap på rad i de to siste bortematchene mot nordmøringene.

Hos Brann er Fredrik Haugen og Amer Ordagic er ute på ubestemt tid.Daouda Bamba er suspendert og må stå over mot gamleklubben. Bismar Acosta har pådratt seg tre gule kort i år, og er bare et nytt kort unna suspensjon.

Kristiansund-trener Christian Michelsen kan velge fra en skadefri tropp.



Kristiansund har vunnet fem av ni kamper på Kristiansund Stadion og er med andre ord solide foran egne fans. De har ikke heller ikke tapt hjemme de tre seneste kampene. Brann mangler Bamba som har scoret i de to siste kampene mot Kristiansund. Det er et stort minus. Samtidig har Brann kun tapt én av de siste åtte bortekampene. Denne matchen blir tett og jevn, men jeg tror Brann taper på Nordmøre. 2,55 i odds på Kristiansund er ok.

