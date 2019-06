Brann skal gjøre jobben i Sogndal

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er 3. runde i cupen det stort sett handler om onsdag. Hele 14 kamper står på menyen og det er kun Kongsvinger - Tromsø og Alta - Stabæk som spilles torsdag. Kun ett eliteserielag er utslått hittil, men det er nok stor fare for at flere eliteserielag ryker ut denne runden. Bortsett fra cupen her hjemme, så er det naturligvis også kamper i fotball-VM for kvinner og det er to kamper i U21-EM. To kamper spilles i Copa America natt til torsdag og det spilles også kamper i Gold Cup. I tillegg er det en kamp fra Superettan i Sverige.



Sogndal – Brann B 1,62 (spillestopp kl 17.55)

NM cupen, 3. runde. Det virker som Sogndal endelig har våknet opp fra dvalen. De står nå med to strake seire, og de har spilt bra i begge kampene.

Etter en svak start på sesongen, hvor Sogndal kun vant´én av de fem første kampene, har Eirik Bakke sine gutter nå tre seire på de fire siste kampene.

Sigurd Haugen har mye av æren for fremgangen. 21-åringen fra Haugesund har fått tillit på topp i de to siste kampene, og han har scoret fem mål på de to matchene.

Etter helgens 4-2-seier mot Strømmen er sogningene på niendepass med 14 poeng. De har én kamp mindre spilt enn de fleste lagene over dem på tabellen, og med seier i hengekampen vil de klatre opp til syvendeplass.

Brann er med i toppen av eliteserien. De ligger på fjerdepass med 18 poeng, syv poeng bak serieleder Molde. De skuffet i lørdagens bortekamp mot Haugesund, hvor de bare klarte 1–1.

Brann har vært rufsete bakover denne sesongen. Etter tolv serierunder har de sluppet inn 14 mål, og det er mest av topp seks-lagene. Etter like mange kamper sist sesong hadde de kun fem baklengsmål. Det forteller itt om hvor problemet til Brann ligger.

Sogndal elsker disse kampene mot Brann på Fosshaugane. Det viser også statistikken.

Brann har kun vunnet én av de siste ni bortekampene mot Sogndal på Fosshaugane. Seieren kom for to år siden. Da lå Brann under 2–0 etter 61 minutter, men klarte å snu kampen den siste halvtimen og vant 3–2. Det var den første seieren på bortebane mot Sogndal siden mai 2002. Også den gangen endte kampen 3–2.

Jeg mener Sogndal hadde et betydelig bedre lag den gangen enn de har nå, blant annet var to av dagens Brann-spillere, Gilbert Koomson og Taijo Teniste, sentrale i Sogndal-laget. Koomson er ikke med i troppen til onsdagens cupkamp. Han uttalte seg svært kritisk til Lars Arne Nilsen sine disposisjoner i BA etter lørdagens kamp, og det spekuleres nå i om han er straffes for dem.

Sogndal slo ut Hødd på Høddvoll i den forrige runden, og de vant mot Stryn i runden før den. Brann har sendt Arna-Bjørnar (1–6) og Åsane (0–2) ut av cupen.

Brann har tatt seg videre til fjerde runden i cupen i fire av de fem siste sesongene. Jeg tror de klarer det denne gangen også. Sogndal vil gi dem kamp, for i disse kampene yter de litt ekstra, men jeg tror Brann vinner. Oddsen er 1,62. Det er for lavt til singelspill, vi kombinerer med en annen favorittseier i tredje runde.

Sandefjord Fotball – Odd B 1,75 (spillestopp kl 17.55)

NM cupen, 3. runde. Sandefjord ligger på annenplass i OBOS-ligaen. De har kun ett tap på de elleve første kampene. Det kom i forrige hjemmekamp mot Sogndal (0-3). I helgen slo de tilbake med å slå Notodden 2–0 borte i bluesbyen.

Trener Martí Cifuentes hadde Pontus Engblom tilbake på trening denne uken, men han spiller ikke cupkampen mot Odd.

Odd har vært en marerittmotstander for Sandefjord. Vestfoldingene står uten seier i de elleve siste kampene mot laget fra Skien, og jeg tror heler ikke at de vinner onsdagens kamp.

Odd kommer ikke til å ta lett på denne kampen. De er på jakt etter revansj etter 0-2-tapet mot Sarpsborg søndag. Derfor velger trener Dag-Eilev Fagermo å stille med et nesten toppet lag i bortekampen mot Sandefjord i cupen onsdag.

Fagermo sparer Fredrik Semb. Midtstopperen har tidligere vært skadeplaget, og derfor tar de ingen sjanser med ham. Også Fredrik Oldrup Jensen hviler i cupkampen. Midtbanespilleren har slitt med en lyskeskade.

Det betyr at Odin Bjørtuft går inn i midtforsvaret, mens Joshua Kitolano starter som indreløper. Vebjørn Hoff får dermed sjansen sentralt på midten.

Odd er full av revansjelyst etter den svake forestillingen i Østfold. De har ikke har hatt en hjemmekamp i cupen siden 2014. Nå vil Odd-spillerne gjøre det de kan for å få en kamp i 4. runde på Falkum.

Kampen spilles på naturgress. Det er uvant for Odd som til vanlig spiller på kunstgress hjemme i Skien, men telemarkingene har vært et av Norges beste lag til nå. Da skal de være i stand til å slå ut et 1. divisjonslag. 1,75 i odds på at Odd vinner er ok.

Denne favorittdobbelen betales med 2,83 i odds.



