Brann skal passe seg

Vi har en fantastisk fotballsøndag foran oss med fire kamper fra Premier League der storkampen Manchester City–Manchester United naturligvis er høydepunktet. I Eliteserien står nest sist serierunde for tur og samtlige åtte kamper starter derfor kl. 18.00. I OBOS-ligaen er det siste serierunde (alle kampene der starter kl. 13.00) og der lever opprykkskampen for fullt. I Sverige er det også siste serierunde i Allsvenskan (samtlige kamper her starter kl. 15.00). Ellers er det også flust med spennende kamper både i Italia, Spania og Tyskland.

Kristiansund BK – Brann U 3,25 (spillestopp kl 17.55)







Dette blir ingen enkel kamp for Brann. Kristiansund viser strålende form, og tar imot et Brann-lag som ennå ikke har gitt opp seriegullet. Teoretisk sett har Brann fortsatt mulighet til å vinne serien. Da må Brann vinne i Kristiansund, samtidig må de ha hjelp fra Start om det skal være et ørlite håp om gull i Bergen før siste serierunden. I tillegg jages Brann av Molde og Haugesund i kampen om sølvet.

Lars Arne Nilsens mannskap har en svært tøff oppgave foran seg. Kristiansund har vunnet fire kamper på rad og har bare tapt to av de ti siste hjemmekampene sine.

Kristiansund er et av formlagene i Eliteserien akkurat nå. De står med fem seire på de seks siste kampene. Bare Molde har tatt flere poeng enn dem på de seks siste.

I forrige serierunde vant nordmøringen 1–0 på Nadderud mot Stabæk. Etter de tre poengene i Bærum ligger vertene på femteplass med to serierunder igjen. Det er bare å ta seg hatten for det de har fått til etter opprykket for to år siden.

De får tilbake Kastrati til denne kampen som er en trussel for ethvert forsvar i Eliteserien, også Brann-forsvaret. Kastrati erstattet i august Bamba som gikk til nettopp Brann, og han har gjort sine saker bra.

Bare de mest ihuga Brann-supporterne tror fortsatt på seriegull. De fleste bergenserne vet at det viktigste for Brann nå er å sikre seriesølvet, for bak dem kommer Molde som har vist forrykende form.

Brann har skuffet i høst, og det er flere ting som ikke har fungert for Lars Arne Nilsen sine menn, men spesielt defensivt har de hatt problemer. Brann, som kun slapp inn to mål på de ni første kampene denne sesongen, har nå sluppet inn ni mål på de syv siste kampene.

Daouda Bamba ble skadet på trening tidligere i uken, og det er usikkert om han spiller mot gamleklubben. Hos Brann sliter også Ludcinio Marengo med en kneskade. Peter Orry Larsen og Samuel Sahin-Radlinger er heller ikke tilgjengelig. Den positive nyheten er at Kristoffer Barmen er tilbake.

Disse lagene har kun møtt hverandre tre ganger i Eliteserien, og Kristiansund har vunnet to av dem.

Brann har vært gode på bortebane i år og har bare hentet ett poeng mindre borte enn hjemme på Stadion. Jeg tror likevel Brann skal få slite i Kristiansund. Både Molde og FK Haugesund har tapt i Kristiansund. RBK er det eneste av topp fire-lagene som har vunnet borte mot Christian Michelsens karer.

Uavgjort er et sannsynlig utfall, slik jeg ser det. U til 3,25 i odds er helt klart spillbart. Spillestopp klokken 1755.