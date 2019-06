Brann skal være overlegne mot Lillestrøm

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles sju kamper i Eliteserien og seks kamper i OBOS-ligaen. I tillegg er det to åttedelsfinaler i fotball-VM for kvinner, det er avgjørende kamper i Copa America og det er kamper i Afrikamesterskapet. Her hjemme spilles det også en rekke kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Det er også flere kamper i Superettan i Sverige og det er kamper i 1. divisjon for kvinner.

Brann - Lillestrøm pause/fulltid - H/H 2,00 i odds (spillestopp kl 19.55)

Brann mot Lillestrøm er et av de tradisjonsrike oppgjørene i norsk fotball. Før søndagens kamp ligger lagene i hver sin ende av tabellen. Brann henger med i toppen, mens Lillestrøm vaker ike over nedrykksstreken.

Dette er en viktig kamp for begge lagene. Brann må tre poeng for ikke å miste terreng til Molde og Odd, som er henholdsvis ti og fire poeng foran dem på tabellen, mens kanarifuglene trenger tre poeng for å unngå å havne i nedrykkssumpen.

I motsetning til en rekke andre av eliteserielagene, kom Brann seg velberget gjennom 3. runde i cupen onsdag med 2-1 seier borte mot Sogndal. De imponerte ikke spillemessig i den kampen, men det viktigste var å avansere. 1-1 mot Haugesund i eliteserien forrige lørdag, det var nok et greit resultat i en jevnspilt kamp.

Lars Arne Nilsen sine menn har ikke overbevist helt hjemme i Bergen denne sesongen. 2-2-2 hjemme på Brann stadion skremmer ingen, begge tapene kom mot lag fra Trøndelag (Ranheim og Rosenborg).

Fredrik Haugen er friskmeldt, mens Gilbert Koomson er tilgitt og Lars Arne Nisen har tatt han inn i troppen til kampen mot SK. Dermed er det bare Ruben Kristiansen som er ute.

LSK fikk problemer i lokalderbyet mot Strømmen i cupen og tapte 0-1. Laget fra Åråsen sliter også i serien, hvor de før søndagens serierunde er kun to poeng ned til Tromsø på kvalifiseringsplassen.

De sto uten seier i sine fire første bortematcher før kanarifuglene banket erkerivalene Vålerenga 3-0 i Oslo. I den kampen scoret Thomas Lehne Olsen to av målene, men han er nå ute med skade.

Sheriff soner karantene etter utvisningen mot Viking, mens Frode Kippe som vanlig er usikker. Sinyan, Kind Mikalsen og Sandberg er også ute.

Lillestrøm har spilt fem bortekamper så langt denne sesongen, og de har ligger under til pause i tre av dem.

Det har stått uavgjort til pause i én av kampene (1-1) og de ledet 1-0 til pause på Intility da de slo Vålerenga 3-0. Det som er felles for de to kampene er at Thomas Lehne Olsen har scoret første målet for kanarifuglene. Han har scoret fire av Lillestrøms seks bortemål denne sesongen. Nå er han skadet og blir borte en stund. Det svekker romerikingene offensivt.



Brann er naturligvis gjort til store favoritter her, og jeg tror Brann vi gå hardt ut fra start hjemme i Bergen. Oddsen på Brann-seier er begredelige 1,40, men jeg tror at bergenserne leder både til pause og etter 90 minutter. Et H/H-scenario gir 2,00 i odds. Det mener jeg er spillbart.

