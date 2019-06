Brann slår tilbake i Haugesund

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Etter flere ukers pause er det endelig klart for både Eliteserien og OBOS-ligaen denne helgen. Fotball-VM for kvinner ruller videre i Frankrike og det spilles to kamper her lørdag. Så er også Copa America i gang og her spilles det to kamper. Finalen i U20-VM skal også spilles. Den er mellom Ukraina og Sør-Korea. I Sverige er det en god del kamper i Superettan. Her hjemme er det ellers flust med kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Haugesund - Brann B 2,68 (spillestopp kl 17.55)

Etter tre ukers pause er Eliteserien endelig tilbake igjen denne helgen og dette er lørdagens eneste kamp med kampstart kl 18.00 på Haugesund stadion.

Etter to strake tap mot hhv Lillestrøm borte (0-1) og Molde hjemme (1-2), avsluttet Haugesund med fire kamper uten tap før pausen. Spilte riktignok kun uavgjort i hjemmekampene med 1-1 mot Bodø/Glimt og 0-0 mot Kristiasund. Men tredje sist på selveste 16. mai vant Haugesund 2-0 borte mot Rosenborg og i siste serierunde før pausen, tok laget en overbevisende 4-1 seier borte mot Mjøndalen. Haugesund står med totalt 4-3-3 og ligger på 7. plass før helgens serierunde. Normalt hjemmesterke Haugesund har dog kun vunnet en av fem spilte hjemmekamper (1-3-1). Langtidsskadde Ben Karamoko og Dennis Horneland er de eneste fraværene for hjemmelaget.

Brann stod med tre strake seire før storkampen hjemme mot Rosenborg i siste serierunde. Men dessverre for bergenserne leverte Brann sesongens svakeste kamp og tapte tildels fortjent 0-1 etter seiersmål av Rosenborg kun to minutter før slutt. Er likevel ikke mer enn fem poeng bak serieleder Molde på 22 poeng, mens Odd som også har 22 poeng har to kamper tilgode på både Molde og Brann. 3-0-2 på fem spilte bortekamper. Kristoffer Barmen er friskmeldt. Ruben Kristiansen har slått opp igjen sin skade og er uaktuell, og Fredrik Haugen nærmer ser comeback.

Etter at Haugesund vant tilsvarende oppgjør 3-2 i 2016-sesongen, har Brann vunnet de to siste i Haugesund. Likevel er Haugesund satt til knepen favoritt i kveld. De har tross alt kun vunnet en hjemmekamp. Brann på sin side står med tre strake borteseire og de har altså vunnet de to siste i Haugesund. 2,68 på ny Brann-seier er slett ikke verst betalt og blir vårt utvalgte spill.

