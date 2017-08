Brann trenger sårt en seier

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips 1: Ingen walkover for United

Oddstips 2: Strømsgodset har funnet formen

Oddstips 3: Juventus setter skapet på plass

Bonuspotten er nå oppe i 2,3 millioner kroner. Denne utbetales til en spiller alene om å få tolv rette.

Innleveringsfrist på søndagskupongen er klokken 16.55.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Manchester United — West Ham United

En viktig serieåpning for Manchester United, som er avhengig av en god start i det som blir en avgjørende sesong for Mourinho. Få har gått glipp av sommerens overganger, Romelu Lukaku, Nemanja Matic og Lindelöf. Spesielt de to førstnevnte er solide signeringer som går rett inn i laget fra dag én.

Vertene spilte en supercupfinale mot Real Madrid tirsdag og gjorde en grei figur der, tross 2-1-tap, i andre omgang.

Uniteds store problem forrige sesong var å avgjøre kamper mot svakere lag på hjemmebane, hele ti av 19 kamper på Old Trafford endte uavgjort - inkludert mot West Ham (1-1).

The Hammers har gjort en rekke gode signeringer i sommer, Chicharito, Joe Hart, Marko Arnautovic og Pablo Zabaleta. Samtidig har de holdt på sine viktige spillere og stiller klart styrket i forhold til den noe skuffende fjorårssesongen.

Men de imponerte få på reisefot forrige sesong og 5-5-9 var tallene på reisefot forrige sesong, helt godkjente tall.

Vertene er naturligvis storfavoritt her, men åpningskamp og fjorårets mange poengdelinger gjør at vi tar med U på store systemer. H(U).

2. Strømsgodset — Lillestrøm

Vertene har virkelig funnet flyten etter en tung vårsesong og slo Vålerenga lett 2-0 forrige mandag, uten noensinne å være ordentlig truet. Dermed har de syv poeng på sine siste tre kamper, spillet sitter langt bedre enn tidligere og Tor Ole Skulleruds gjeng kan optimistisk se oppover på tabellen.

Hjemme på Marienlyst er Godset alltid til å regne med og resultatene har vært sterke også denne sesongen, 5-3-1. Lagene møttes på Åråsen like før ferien og da leverte Godset årsverste i 2-0-tapet, det er de nok ute etter å revansjere i aften. Men hjemme på Marienlyst er Godset klart best, 6-1-0 er tallene i de siste syv tilsvarende mot LSK.

Strømsgodset hadde for øvrig spillefri i midtuken grunnet en tidlig cupexit, og kan også beholde laget uendret.

LSK tok ledelsen 2-0 borte mot Viking sist helg, men skuffet stort i andre omgang og 2-2 føles nok som to poeng tapt. Det var deres tredje rake poengdeling, de to foregående etter å ha havnet under. I midtuken slo de Tromsø 1-0 i cupen.

Kanarifuglene har levert best på hjemmebane denne sesongen, 2-4-3 er tallene på reisefot. Kunstgressunderlaget spiller heller ikke til naturgresslaget LSKs fordel. De kan stille uendret fra sist, men de har brukt samme ellever to ganger på kort tid og kan velge å rotere litt her.

Godset har vunnet de fire siste tilsvarende kampene og har endelig funnet formen, vi spiller H.

3. Aalesund — Viking

Takket være Trygve Kjenslis tvilsomme dommeravgjørelser fikk Aalesund reddet inn 3-3 mot Brann og brutt den tre kamper lange tapsrekken sist helg. Men tangotrøyene erkjenner nok at de fikk mer enn fortjent og det er ingen grunn til å friskmelde dem.

I midtuken ble de ydmyket av Stabæk nok en gang, 3-0 i cupen så sent som torsdag. AaFK har levert 4-1-4 på hjemmebane denne sesongen, som fint beskriver hvor ustabile de har vært. Tilsvarende kamp i fjor endte 1-2.

Vertene har Mikkel Kirkeskov tilbake fra karantene, men mister Kaj Ramstein av samme grunn. Bjørn Helge Riise nærmer seg comeback.

Det vil seg ikke for Viking, selv om de stelte til mye problemer for seg selv ved å havne under 0-2 for LSK sist søndag. De reddet 2-2 og ett poeng, avstanden er nede i fire poeng opp til kvalifiseringsplass og de ser at lagene over dem sliter.

Blåtrøyene har hatt noen gode prestasjoner på bortebane, men fått dårlig betalt i form av 1-2-6. Viking har stor bredde etter syv nysigneringer i sommer, Andreas Nordvik er sistemann inn.

Aalesund er i elendig form og Viking vant tilsvarende i fjor, det er nok til at vi garderer. HU(B).

4. Haugesund — Stabæk

FK Haugesund fortjente ikke det sene vinnermålet til Sarpsborg forrige helg, etter en god bortekamp. I midtuken tapte de 0-2 hjemme for Molde i cupen, så de har faktisk tre tap på rappen i tre forskjellige turneringer. Ligamessig hadde de 4-2-0 på de siste seks før smellen i Østfold.

Vertene har vært gode på hjemmebane denne sesongen, med 4-3-1 og tap kun for Odd. Mot Stabæk har de god kontroll i det siste, med tre seierer på rappen og 7-1 i målforskjell. De siste 10 har tallene 8-2-0 favør FK Haugesund. På Nadderud i vår vant FKH hele 3-0.

Vegard Skjerve er suspendert og mister kampen, ellers kan Horneland stille uendret.

Stabæk spilte en skrekkelig kamp sist søndag og røk 1-3, men slo tilbake med en fin 3-0-seier over Aalesund i midtukens cuprunde, som imidlertid ble en dag forsinket. På reisefot har de vært helt godkjente denne sesongen, 3-2-3 er tallene, og i dag får de i det minste spille på sitt foretrukne underlag.

Gjestene får Hugo Vetlesen tilbake fra karantene, mens Jepper Moe er skadet.

FK Haugesund har usedvanlig bra tak på Stabæk og bør utnytte den ekstra hviledagen. H.



5. Kristiansund BK — Sarpsborg 08

Vertene fikk en heldig trekning i cupen og slo ut OBOS-laget Florø i midtuken. Nå gjelder det å overføre formen til seriespillet, for her har de to poeng på de siste fire kampene og første kamp etter ferien endte med et stygt 4-1-tap for Rosenborg.

Det er hjemme på nordmøre de har prestert best denne sesongen, med 3-5-1 og ingen nederlag siden åpningsrunden. Mot dagens motstander fikk de virkelig smake det i vår, dog, med 1-5 i sekken.

Pål Erik Ulvestad er ute med karantene og blir sårt savnet.

Gjestene fikk en skikkelig opptur i midtukens cuprunde, der Odd ble slått hele 4-0 hjemme i Østfold. En opptur fikk de også mot slutten av kampen mot FK Haugesund sist helg, da en sen scoring sikret 2-1 og en viktig seier.

Sarpingene liker seg best på hjemmebane, men 3-3-2 er like fullt en bra bortestatistikk. Det hjelper også å få Anders Trondsen og Andreas Albech tilbake fra karantene. Bredden i laget er nyttig i denne perioden og hele seks endringer ble gjort til cupkampen mot Odd.

UB.



6. Brann — Odd

Hjemmelaget burde vunnet borte mot Aalesund, men fikk ingen tjenester fra dommer Trygve Kjensli. Som ikke det var nok, fortsatte marerittet mot Mjøndalen i midtukens cuprunde, hvor de tapte 1-0. Formen har lenge vært på nedadgående kurve og i Eliteserien har de nå hele fem kamper på rad uten seier.

Selv hjemme på Stadion har de begynt å slite, forrige hjemmekamp røk de for Sarpsborg, selv om 5-3-1 er fortsatt sterke hjemmetall. Deyver Vega og Daniel Braaten kan være aktuelle igjen, mens førstekeeper Piotr Leciejewski er usikker.

Slitasjen begynner å bli tydelig for Odd, som skal spille sin fjerde kamp på ti dager og skadetrykket begynner også å ta på. Fredrik Semb Berge, Oliver Berg, Jone Samuelsen og Fredrik Nordkvelle er alle usikre til dagens kamp. Som nevnt røk de hele 4-0 borte mot Sarpsborg i midtukens cuprunde.

Fagermos menn har vært klart best på hjemmebane denne sesongen og står med 2-2-4 på reisefot så langt. Dagens naturgressunderlag er ikke deres vante underlag.

HU.



7. Fredrikstad — Levanger

Hjemmelaget ligger stadig på kvalifiseringsplass etter 2-0-tapet borte for Jerv sist helg og har fortsatt tre poeng opp til trygg grunn. Samtidig er Elverum nå kommet á poeng og FFK er farlig nær direkte nedrykk. Hjemme i Fredrikstad har de tatt en del av poengene sine, 2-5-2 er tallene så langt.

Gjestene slo tilbake etter en stygg formrekke da de slo Strømmen 1-0 borte forrige sesong, etter fem kamper uten tre poeng. Dermed er de tilbake i det gode-playoffselskap.

Trønderne har faktisk vært vassest på reisefot denne sesongen, med sterke 4-3-2 på bortebane. Og mot et FFK-lag som ikke kommer seg noen vei, skal de ha gode poengsjanser. HUB.



8. Start — Florø

Vertene tok en viktig og sterk 2-1-seier hjemme over Mjøndalen sist helg, som opprettholdt presset på serietoer Ranheim. Fortsatt skiller ett poeng opp til direkte opprykk. Vertene har gjort en meget solid jobb på hjemmebane denne sesongen, med 7-1-1.

Det er generelt mye optimisme i Kristiansand om dagen, med frisk kapital på vei inn og en merritert sportsdirektør i Tor Kristian Karlsen ved roret. Her skal det rykkes opp!

Florøs magiske seiersrekke fikk en stopp mot Kristiansund i midtukens cupkamp, et oppgjør de tapte 1-0. Men de siste syv (!) seriekampene er alle vunnet og de ligger godt inne i playoffkampen før sesonginnspurten.

Gjestene er ustabile på reisefot, men 4-1-4 er sterke bortetall. Dagens underlag, kunstgress, er imidlertid ikke det de spiller på til vanlig.

Det hadde vært morsomt å forsøke Florø-poeng her, men Start hadde spillefri i midtuken og skal være det beste laget. H.



9. Kongsvinger IL — Jerv

Hjemmelaget begynner virkelig å være i problemer. Med tre tap på rappen er avstanden ned til kvalifiseringsplass nå kun tre poeng for fjorårets cupfinalist. Som ikke det var nok, ble deres kanskje viktigste spiller, Martin Ellingsen, borte for godt etter overgangen til Molde denne uken.

Gjemselund har lignet lite på et fort denne sesongen, 2-2-5 er skrekkelige tall og et nedrykkslag verdig.

Gjestene har på sin side virkelig funnet formen og vunnet fire av sine siste fem kamper i serien, som har tatt dem med god klaring ned til rød sone og med bare tre poeng opp til playoffplass. To av de siste bortekampene er også vunnet, som har forbedret bortetallene totalt til 2-3-4.

Mot et formsvakt og svekket KIL, skal det være gode seierssjanser. (H)UB.



10. Mjøndalen — Tromsdalen

Bruntrøyene har virkelig skuffet den siste tiden og har tatt ett fattig poeng på sine siste fem kamper. Men i midtuken fikk de en voldsom opptur da Brann ble slått ut av cupen, en kamp som nok sitter i beina fortsatt.

Hjemme på Isachsen Stadion har de vært sterke, selv om 5-2-2 ikke er like sterke tall som tidligere sesonger.

Tromsdalen er inne i en liten bølgedal etter ferien, de har tatt bare to poeng fra de siste fire kampene og har - med unntak av Ranheim - ikke møtt all verden til motstand, heller.

Gjestene har et stort problem på reisefot og 1-3-4 er tallene deres på bortebane. Tromsdalen kan utnytte Mjøndalens slitasje. HU.



11. Ranheim — Ullensaker/Kisa

Vertene har fått opp dampen etter sommerferien, med syv poeng på de tre kampene etter avbrekket og poengtap kun borte mot Bodø/Glimt. Dermed klamrer de seg fast til sin direkte opprykksplass, med to formsterke utfordrere hakk i hel.

7-1-1 er de knallsterke hjemmetallene til Ranheim denne sesongen.

Gjestene må ha brukt ferien godt, for de har syv poeng på de tre kampene etter avbrekket. Seks av dem var riktig nok mot to lag som sliter i Kongsvinger og Elverum.

Tradisjonelt er gjestene klart best på hjemmebane, så også i år, men 3-1-5 er bedre bortetall enn vi er vant med.

H.



12. Sandnes Ulf — Åsane

Hjemmelaget har hatt et tøft kampprogram etter sommerferien, men tatt fem poeng i kamper mot Mjøndalen (1-0), Start (1-1) og Ull/Kisa (3-3). De har fått en liten luke opp til Ranheim på andreplass, men ikke større enn tre poeng.

Rogalendingene er klart best på eget gress og står med meget pene 5-3-1 på hjemmebane så langt denne sesongen.

Åsane startet etter sommerferien på perfekt vis, med to seirer på rappen, før de røk hjemme for andreplasserte Ranheim sist helg. Uansett har de fått en luke på fine åtte poeng ned til kvalifiseringsplass og opp til playoff er det nå kun tre poeng.

Gjestene har lagt om til kunstgress før sesongen, så dagens naturgress blir mer uvant enn før. 2-2-5 er tallene på reisefot så langt denne sesongen.

Her backer vi vertene. H.

Det gir oss følgende 96-rekker:

1. Manchester United — West Ham United H

2. Strømsgodset — Lillestrøm H

3. Aalesund — Viking HU

4. Haugesund — Stabæk H

5. Kristiansund BK — Sarpsborg 08 UB

6. Brann — Odd HU

7. Fredrikstad — Levanger HUB

8. Start — Florø H

9. Kongsvinger IL — Jerv UB

10. Mjøndalen — Tromsdalen HU

11. Ranheim — Ullensaker/Kisa H

12. Sandnes Ulf — Åsane H

Og 432-rekker:

1. Manchester United — West Ham United HU

2. Strømsgodset — Lillestrøm H

3. Aalesund — Viking HUB

4. Haugesund — Stabæk H

5. Kristiansund BK — Sarpsborg 08 UB

6. Brann — Odd HU

7. Fredrikstad — Levanger HUB

8. Start — Florø H

9. Kongsvinger IL — Jerv HUB

10. Mjøndalen — Tromsdalen HU

11. Ranheim — Ullensaker/Kisa H

12. Sandnes Ulf — Åsane H