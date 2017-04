Brann vinner storkampen

En deilig sportslørdag, og det er mange herlige godbiter å se fram imot også på tippe- og oddsprogrammet. Lørdagens tippekupong inneholder kamper fra Eliteserien, Premier League og Championship.

Bonuspotten lørdag er på deilige 2 millioner kroner til den som alene får 12 rette. Innleveringsfrist er klokka 15.55.

Analysene fortsetter under spillboksen.

1. Brann - Viking

Disse oppgjørene pleier å inneholde temperatur.

Etter en skrekkelig start på sesongen, med fire strake tap, kom Viking endelig på vinnersporet hjemme mot Odd i forrige serierunde. Imponerende mot medaljekandidat Odd.

Viking har også spilt godkjent i flere av sine kamper, en fått lite utbytte av prestasjonene. Dermed smakte seieren i forrige runde godt.

Men lørdag møter de et Brann-lag som har hatt en meget solid start på sesongen.

Bergenserne er på 4. plass etter fem runder, og har kun tapt en kamp, og den kom på bortebane. Hjemme har de vunnet begge sine kamper, og de har flere spillere som er i meget god form.

Spesielt Daniel Braaten har vært god, og har formet et godt samarbeid med Børven på topp.

Selv om Viking fikk en opptur i forrige runde, tror vi de kommer ned på jorden igjen mot Brann, som er et meget solid lag på hjemmebane. H.

2. Crystal Palace - Burnley

Hvordan i alle dager skal Burnley få med seg poeng fra Selhurst Park, lurer du kanskje? Det spørsmålet stiller vi oss selv, også.

Burnley står med 0 (!) borteseiere denne sesongen. De har faktisk kun tatt fire poeng på fremmed gress. Det er ikke akkurat imponerende tall.

Og formen de siste kampene har heller ikke vært god. De har begynt å tape kamper hjemme, hvor de har vært solide tidligere i sesongen, og det virker som om luften har begynt å gå litt ut av Burnley-ballongen.

Slik har det ikke vært for Palace den siste tiden. Sam Allardyces elever har vært i god form, og har plukket masse poeng. De røk på et 1-0-tap hjemme mot Tottenham på onsdag, men nederlaget gjorde nok ikke mye med selvtilliten til vertene.

Hjemmetapet onsdag var det første tapet på eget gress på over fem hjemmekamper, og de er solide om dagen.

Vi klarer ikke se at Burnley tar tre poeng her. Det virker nærmest usannsynlig. HU.

3. West Bromwich - Leicester

Dette oppgjøret kan bikke begge veier.

West Bromwich har en svak formkurve, med tre strake serietap. Leicester var inne i en god streak, men har tre seriekamper uten seier nå.

Det største problemet til West Bromwich om dagen er at de ikke scorer mål. De står uten nettkjenning på de fire siste kampene.

Det faktumet gjør at det er vanskelig å støtte oddsfavoritten her. Og ser vi på Leicester, som scorer mål, så kan dette bli en kam som bikker begge veier.

Helt åpent. HUB.

4. Southampton - Hull

Her er det veldig fristende å gå for Hull-seier. Grunnen er enkel:

Vertene ligger trygt plassert på midten av tabellen, og har egentlig null å spille for resten av sesongen. Slik er det overhodet ikke for Hull.

De kjemper en innbitt kamp om å beholde plassen i Premier League, og de har vunnet tre av sine fem siste kamper i serien.

Men på bortebane har de vært svake, og har kun én seier og to uavgjorte å vise til.

Men dersom Hull skal klare å overleve i det gjeveste selskap, er de nødt til å vinne en av sine resterende kamper på bortebane. Det kan de fort gjøre her, mot et litt uinspirert Southampton-lag.

Vi stoler likevel ikke helt på gjestene, og går for HUB.

5. Stoke - West Ham

Nok et oppgjør som i utgangspunktet virker relativt åpent.

Stoke varierer mer i prestasjonene enn økonomien til HamKam, og det sier ikke rent lite. De har kun vunnet tre av sine 11 siste ligakamper, og sliter også med å finne veien til nettmaskene.

West Ham har vært brukbare på fremmed gress i år, og stå rmed 4-4-9 så langt. Det er ikke så ille. Stoke har 7-5-5 på eget gress, og går til denne som favoritter.

Men kan Stoke egentlig stoles på? Vi er usikre. HUB.

6. Sunderland - Bournemouth

"Josh Kings on fire". Nei, like greit at vi ikke lager supportersanger, kanskje?

Men det faktum at Joshua King er en av de aller heteste spillerne i Premier League om dagen, forteller oss at Bournemouth går til dette oppgjøret som favoritter.

Sunderland er fortapt i bunnen. Det er game over, og det blir Championship neste sesong.

Sunderland er totalt uinspirerte om dagen, og de taper, taper, taper og taper kamper. Det er faktisk 10 (!) serierunder siden Sunderland tok en trepoenger. Og det var på bortebane. Hjemme har de vært fryktelig svake, og de taper fort dette oppgjøret også. Vi tror på borteseier her. B.

7. Reading - Wigan

Kun teoretiske muligheter kan berge Wigan fra nedrykk i Championship. De må plukke seks poeng på de to siste serierundene, og samtidig ta inn seks mål på Birmingham som innehar den siste, trygge plassen i Championship.

Det kommer nok ikke til å skje. Wigan er fortapte, og rykker ned.

For Reading er det mye lysere. De har en play off-plass i lomma, og kan forberede seg for tøffe kamper om spill i Premier League kommende sesong.

Wigan har imidlertid klart å karre til seg fem borteseiere denne sesongen. Ikke verst. Men formen på bortebane er svak, og fire strake tap bevitner dette.

Reading er i helt grei form, og har tre seire på de siste fem. De er store favoritter til denne, og de bør vinne enkelt. H.

8. Birmingham - Huddersfield

Denne kampen betyr nok mer for vertene enn for gjestene.

Birmingham kan sikre fornyet kontrakt i Championship med seier, dersom Blackburn avgir poeng.

For Huddersfield er tonen helt ovmendt. De skal spille play off om Premier League, og de har vært solide denne sesongen. DE har plukket flere poeng på bortebane enn Birmingham har gjort hjemme, og vi har lyst til å backe gjestene i denne.

Men hvor mye vil Huddersfield risikere i et oppgjør mot et Birmingham-lag som kommer til å krige, spille tøft og fysisk? DE kan fort pådra seg noen skader før play off-spillet. Men de kommer nok toppet her, men kan fort spille på litt lavere gir.

Vi går for HB her.

9. Ipswich - Sheffield Wednesday

Med seier er Sheffield Wednesday sikret play off-plass, mens Ipswich har lite å spille for.

De innbyrdes oppgjørene mellom disse har imidlertid Ipswich hatt et godt tak på de siste årene, og står med tre seire og to uavgjorte.

Men Wednesday er i kanonform, og står med fem strake ligaseire. Solid!

Ipswich taper sjeldent hjemme. De står med 8-10-4 denne sesongen, og har ikke tapt på sine fem siste hjemmekamper. Dette er åpent. Veldig åpent.

Vi tror et inspirert Wednesday mot et uinspirert Ipswich kommer til å ende med tre poeng til ett av lagene, og går for HB.

10. Fulham - Brentford

Vertene kan sikre play off-plass med seier her, dersom Leeds taper som kamp.

Selv om Brentford har null å spille for i de to siste serierundene, har de holdt motet oppe og sikret flere gode resultater.

Men i dette oppgjøret møter de et Fulham-lag som er i enorm form.

De har fire strake seire i ligaen, er solide, og er fulle av inspirasjon når de vet hva som ligger i potten ved seks poeng til i ligaen.

Brentford kan sørge for at Fulham snubler her, men vi tviler på det. Fulham er inspirert og vinner. H.

11. Leeds United - Norwich

Dette er kampen Leeds er nødt til å vinne. Taper de her, er det game over i kampen om play off-plass.

Norwich er ikke i dårlig form, og har plukket jevnt med poeng den siste tiden, til tross for at de ikke har noe å spille for.

Leeds tapte sin forrige hjemmekamp, en av få de faktisk taper på Elland Road.

Vertene står med 14-3-5 på eget gress, mens Norwich har 5-5-12 borte.

Den eneste motivasjonen Norwich har i dette oppgjøret, er at de kan stikke kjepper i hjulene for opprykksambisjonene til Leeds. Men er det nok?

Vi tror ikke det, når de skal møte et Leeds-lag som har alt å tape her. Leeds har også hatt et godt tak på Norwich i de siste innbyrdes oppgjørene.

Selv om vertene står med to strake ligatap, tror vi de er for sterke for Norwich her. H.

12. Derby - Wolverhampton

Wolverhampton har plukket flere poeng på bortebane denne sesongen enn de har gjort hjemme. Det er ikke så galt av et lag som har underprestert denne sesongen.

Derby har heller ikke imponert, og de har ingenting å spille for i de to siste seriekampene, noe Wolverhampton heller ikke har.

Begge lagene spiller for æren. Og begge lag er i ganske dårlig form.

Sesongens siste hjemmekamp for Derby, og de vil sende fansen på sommerferie med seier i siste kamp hjemme.

Men Wolverhampton kan ødelegge festen, og de stjeler fort med seg poeng i denne. HU.

