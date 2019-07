Brann viser vei i spennenede Eliteserie-dobbel

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er fredag, og hvem skulle tro at det spilles full Eliteserie-runde. Hele syv oppgjør skal vi få fra det øverste nivået i Norge i kveld. Seks kamper starter 19:00, mens Viking - Haugesund tar til 21:00. Det er stort sett dette som er å fokusere på i kveld, men det holder lenge for oss! Vi kommer med oddstips til de fleste kampene i Eliteserien. I tillegg ligger det analyse av alle kampene i vår analyse av tippekupongen!

Brann - Mjøndalen H - 1,40 (Spillestopp 18:55)

Brann fikk en svak start på denne sesongen. Bare fattige fem poeng sto på konto etter de første fem spilte kampene. Sakte men sikkert har dog poengene kommet, uten at laget har imponert vesentlig. Det normalt meget sterke hjemmelaget har bare 3-2-2 å vise til etter sju spilte. Det har vært meget gjerrig fotball på Brann stadion, noe en målforskjell på 7-6 på disse første sju spilte på eget gress viser med all mulig tydelighet. Laget har kapret like mange poeng på fremmed gress, som hjemme.

I NM røk Brann ut med stygge 0-4 borte mot Ranheim i runden før kvartfinalene. En trøst må det være at Brann faktisk er nummer fire på tabellen, og trolig har en del å gå på. Siste i Eliteserien endte med sterke 1-1 borte i rosenes by mot Molde, mens Lillestrøm ble sendt hjem fra Bergen med et 0-1 tap nest sist.

Mjøndalen rykket opp fra OBOS ligaen sist sesong, og har etter forhåndstipsene klart seg brukbart. Det er dog bare to lag bak på tabellen, men de fleste med hjerte hos bruntrøyene var nok klar over at det ville bli en kamp for å overleve i toppdivisjonen. Laget har stort sett hengt bra med i kampene, noe seks uavgjorte av de første 13 spilte viser.

Hjemme har det blitt 1-4-2, og laget er nok avhengig av å avgjøre en del kamper på eget gress for å overleve når fasiten skrives senhøstes. På bortebane har Mjøndalen moderate 1-2-3 så langt. Som nevnt venter en kvartfinale hjemme mot Haugesund på veien mot en eventuell cupfinale. Siste i serien ga 1-1 hjemme mot Viking, mens det nest sist ble samme sifre borte mot Ranheim.

Begrunnelse H: Brann skal vinne kveldens hjemmekamp. Mjøndalen er et lag som skal slås på Brann Stadion. Det er klart, Mjøndalen vil legge seg lavt å satse på uavgjort. Men Brann bør bryte gjennom, og får de bare den første scoringen bør dette være greit.



Strømsgodset - Stabæk H - 1,95 (Spillestopp 18:55)



Strømsgodset skuffet stort sist sesong, og har så langt vært enda svakere denne sesongen. Etter 13 spilte er bare to vunnet, og laget ligger helt i bunnen av tabellen. Den nye treneren Henrik Pedersen må virkelig forbedre prestasjonene. Om ikke kan Godset fort være i OBOS ligaen i sesongen 2020. Laget er uten seier borte, og står med svake 2-1-3 hjemme i Drammen. Laget spilte 2-2 borte mot Sarpsborg 08 sist, men det er det eneste poenget på konto i løpet av de siste fire spilte kampene. Gledelig var det og se Godset i førsteomgangen mot Sarpsborg. Da var dem til tider ganske gode, og det var klare fremganger å spore. Nå har nevnte Pedersen fått to kamper med laget sitt, og han begynner å kjenne gutta bedre. Nest sist ble det stygge 0-4 på eget gress mot Molde, men glem den kampen. Nå sist var det bedre, og kveldens bunnkamp blir livsviktig.

Gledelig nyheter er det at Marcus Pedersen snart er tilbake. Trolig er kveldens kamp noe for tidlig. Jonatan Parr er ute med en ankelskade og spiller ikke.

Stabæk har byttet trener. Henning Berg er borte, og den tidligere suksesstreneren Jan Jønsson er kommet inn i sjefsstolen på Nadderud. Fremgang kreves for å fornye kontrakten med Eliteserien. Stabæk ankommer Marienlyst til dette viktige bunnoppgjøret et poeng foran vertene - men med to kamper mindre spilt. Stabæk spilte 0-0 hjemme mot Ranheim i siste kamp. Nest sist tok dem en flott 1-0-seier borte mot Kristiansund. I mellom disse to falt laget ut av NM med 2-5 borte mot Viking i Stavanger. Det blir spennende å se hva Jan Jønsson kan få til med de mange svært unge spillerne til Stabæk. Blåtrøyene vant som nevnt mot Kristiansund i sin siste bortekamp, men før dette sto laget med 0-0-4 på bortebane i årets sesong.

Veldig negativt er det at laget mangler målscorer Boli til dagens kamp. Han fikk rødt mot Viking i NM. Tobias Børkeeiet reiste i dag på medisinsk sjekk til Brøndby. Han tar trolig turen til Danmark, og spiller neppe i kveld.

Begrunnelse H: Stabæk tapte ni bortekamper i fjor, og har startet årets sesong på samme vis - bare enda svakere på bortebane. I dag mangler de sentrale spillere, mens Strømsgodset var positive sist mot Sarpsborg borte. Henrik Pedersen er ny mann og det ligger i lufta at det blir en opptur i kveld. Vi synes 1,95 er god odds.

Totaloddsen på denne dobbelen blir 2,77.