Branns Europa League-motstander har forsterket laget

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriekampen mellom Sarpsborg 08 og Strømsgodset, det er to kamper i Allsvenskan og det er fire kamper i Afrikamesterskapet. I tillegg starter Wimbledon-turneringen i tennis og det er en rekke spillobjekter derfra. Så er det også full serierunde i irsk Premier Division.

St. Patricks – Shamrock Rovers B 1,87 (spillestopp kl 20.40)

Irsk Premier Division. For knappe to måneder siden virket det lite sannsynlig at St. Patricks skulle kjempe om en topplassering, men etter kun ett tap på de åtte siste kampene er de med i kampen om en topp tre-plassering. Det eneste tapet i denne perioden kom borte mot serieleder Dundalk.

St. Patricks står med to 1-0-seire på rad før mandagens kamp mot serietoer Shamrock Rovers, men å slå de to bunnlagene Finn Harps og UCD er ikke noe å skryte av.

På hjemmebane har Harry Kenny sine menn vært solide. Bare to lag i den irske toppserien har tatt flere poeng på hjemmebane enn St. Patricks. De står med 6-3-3 på tolv kamper på Richmond Park.

St. Patricks har imidlertid en elendig statistikk mot Shamrock Rovers. De har tapt de fire siste kampene mot Hoops uten å score, og jeg tror de får trøbbel igjen i mandagens match.

Shamrock Rovers ligger på annenplass i SSE Airtricity League, og de er et lag som er solide på bortebane. Bare serieleder Dundalk har tatt flere poeng på bortebane enn Shamrock. Gjestene har vunnet syv av elleve bortekamper. Ingen har vunnet flere bortekamper enn dem.

Stephen Bradley sitt mannskap har ambisjoner om å ta den første ligatittelen tilbake siden 2011, men etter tap på rad ligger Tallaght-laget åtte poeng bak serielederen. På fredag tapte de toppkampen mot Dundalk 1–0 etter at Dundalk fikk en scoring på tampen av kampen.

Shamrock Rovers har forsterket laget offensivt før Europa League-kvaliken mot Brann 18. juli. De har hentet Cork City-toppscorer Graham Cummins på lån for resten av sesongen.

31-åringen var mannen som scoret tredje mest i den irske toppdivisjonen sist sesong. Han hadde 14 mål i Premier Division, bare Dundalk’s Patrick Hoban (29) og Cork-kompis Kieran Sadlier (16) hadde flere scoringer enn ham. Så langt denne sesongen har Cummins scoret fem mål på 13 kamper i den irske toppserien så langt.

Cummins har tilbragt seks år i engelsk og skotsk fotball. Han spilt for blant andre Preston North End, Rochdale, Exeter City og St Johnstone, før Cork-manager John Caulfield hentet ham hjem til «Den grønne øyen» før fjorårssesongen.

Hoops-spissen Joel Coustrain går i motsatt retning. Han skal spille for Cork City. Cummins blir ikke spilleklar til mandagens kamp, men han kan være i startelleveren til fredagens kamp mot Sligo.

Shamrock har kun sluppet inn 15 mål denne sesongen, men seks av baklengsmålene har kommet i de fem siste kampene. Det gir grunn til bekymring. Jeg tror likevel de skal være i stand til å vinne mot St. Patricks i denne kampen. Oddsen på borteseier er 1,87. Den brukes i en fin dobbel.





Finn Harps – Cork City FC B 1,98 (spillestopp kl 20.55)

Nyopprykkede Finn Harps har fått det tøft i den irske toppdivisjonen. De ligger på nedrykksplass med bare 13 poeng på 23 kamper, og de har hele ti poeng opp til trygg grunn.

De tok en sjelden trepoenger i forrige serierunde da de slo Sligo 2–0 hjemme på Finn Park. De har tatt ti av sine 13 poeng på hjemmebane.

Men: Ingen andre lag har tatt færre poeng hjemme i den irske toppdivisjonen enn Ollie Horgan sine menn. Finn Harps har tatt ti poeng foran egne fans.

Ciaran Gallagher, John Kavanagh og Michael Gallagher er ute hos Finn Harps, mens Niall Logue er usikker.

Heldigvis for Finn Harps har Cork slitt på bortebane denne sesongen. De har kun vunnet fire av tolv bortekamper, og formen til Cork er svak. De står uten seier på de fire siste kampene. Nå har de også mistet lagets toppscorer Graham Cummins. Han scoret ett av målene da Cork vant 4–3 mot Finn Harps her tidligere i sesongen.

John Cotter er ansatt som ny trener i Cork, og det kan forhåpentligvis gi laget et løft. Cork tapte 1–4 mot Derry på fredag, og de vil slåtibake i mandagens kamp mot bunnlaget Finn Harps.

Cian Bargary, Cian Murphy, Shane Griffin og Pierce Phillips er på skadelisten hos Cork, mens Dáire O’Connor er suspendert.

Mens vertene har vist tegn til bedring på hjemmebane i det siste, så har Cork, som nettopp ansatte Frank Kelleher som manager og John Cotter som ny hovedtrener, vært svake på bortebane. Cork er uten seier i de tre siste bortekampene, men de har kun tapt én av dem.

Cork endte på annenplass sist sesong, og jeg mener de har underprestert denne sesongen. Jeg venter at et nytt trenerteam vil kunne gi dem en opptur. Oddsen på Cork-seier er 1,98.

Mandagens irske dobbelttips er Cork City + Shamrock Rovers. Denne kombinasjonen gir 3,70 i odds. Spillestopp er klokken 2055.

