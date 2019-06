Brasil sliter mot Peru

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram er ganske så innholdsrikt. Lørdagens store høydepunkt er naturligvis åttedelsfinalen mellom Norge og Australia i fotball-VM. Den kampen starter kl. 21.00. Men det er også eliteseriefotball mellom Strømsgodset og Molde, og det spilles to kamper i OBOS-ligaen. I tillegg er det flust med kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Så er det også kamper i både Copa America, Afrikamesterskapet og U21-EM.

Peru – Brasil pause/fulltid – U/B 3,40 i odds (spillestopp kl 20.55)

Copa America, gruppe A. Etter åpningen mot Bolivia i Copa America var forventningene skrudd opp før møtet mot Venezuela i andre kamp for Brasil tirsdag, men kampen ble en gedigen nedtur.

Etter en tam første omgang, scoret Manchester City-angriperen Gabriel Jesus etter et kvarter i annen omgang. Dommeren kontrollerte imidlertid situasjonen med VAR og konkluderte med offside. Scoringen ble annullert. Noen minutter før slutt satte Barcelona-stjernen Philippe Coutinho ballen i mål etter et innlegg fra Everton, men også det målet ble annullert. Dermed endte kampen 0–0.

Brasil kunne vært videre i turneringen med seier, men nå må de i stedet vinne mot Peru for å være sikret avansement.

Brasilianerne er desperate etter å skaffe et trofé etter flere svake VM, men skal de klare det har de ikke råd til å tape flere poeng i gruppespillet.

Peru tok seg til VM i Russland. De har levert positiv angrepsfotball som har skaffet mange fans. De har tatt seg til semifinalen i Copa America to av de tre siste gangene.

Brasil husker med skrekk og gru kampen mot Peru i gruppespillet i 2016. Den tapte de 0-1, og dermed klarte ikke å ta seg videre fra gruppespillet. Nå kan de oppleve at Peru ødelegger for dem igjen.

Brasil var fryktelig skuffet over at de ikke klarte å score mot Venezuela, siden de dominerte kampen totalt. Det hviler et enormt press på de brasilianske spillerne. Hele nasjonen venter at de skal oppnå suksess på hjemmebane, særlig siden de ikke klarte å leve opp til forventningene i VM på hjemmebane i 2014.

Etter å ha sett de offensive superstjernene Firmino, Coutinho, Richarlison og Jesus bli temmet av Venezuela, er det grunn til bekymring før den avgjørende gruppespillkampen mot Peru. De banket Bolivia 3–1 i sin forrige match, og jeg tror de kan utfordre Brasil.

Brasil har klart å holde nullen i fire kamper på rad, så Peru har en tøff oppgave med å score på vertsnasjonen. De brasilianske stjernespillerne vil ikke få samme rom som de fikk i 3-0-seieren mot Bolivia. Peru vet at ett poeng, ja til og med et knepent tap, kan ta dem videre i turneringen, så jeg tror de kommer til å prøve å tette igjen bakover lengst mulig.

Jeg tror ikke det blir mange må i denne kampen. I de to siste oppgjørene mellom disse nasjonene har det vært scoret to mål eller mindre. Under 2,5 mål er et interessant tips. Det gir 1,90 i odds, og den kan spilles som syngespill. Det blir imidlertid ikke hovedspillet vårt.

I tre av de fire siste kampene mellom disse to lagene har det stått uavgjort til pause. Jeg tror det er uavgjort også etter de første 45 minuttene i lørdagens kamp, men at Brasil avgjør kampen i annen omgang. Et slikt scenario belønnes med 3,40 i odds. Spillestopp er klokken 2055.

