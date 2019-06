Brasil trenger ett poeng

Det er ikke veldig mange fotballkamper som spilles tirsdag og det bærer naturlig nok også tirsdagens langoddsprogram preg av. Det spilles to kamper i fotball-VM for kvinner, og det spilles to kamper i U21-EM for menn. I tillegg er det to kamper i Copa America natt til onsdag og også to kamper i Gold Cup. I den finske toppserien spilles det også to kamper.

Italia - Brasil U 2,85 (spillestopp kl 20.55)

Fotball-VM gruppe C. Kanonstart for Italia som snudde sin åpningskamp mot Australia til 2-1 seier og som ventet slo Jamaica i den andre kampen med 5-0. Var klar underdog mot Australia. Er dermed allerede videre til åttedelsfinale, men sikrer gruppeseieren med minst ett poeng i kveld.

Brasil vant i likhet med Italia enkelt over Jamaica og tok en komfortabel 3-0 seier i sin åpningskamp. Vi anbefalte spill på Brasil i kampen mot Australia og det så lyst ut med 2-0 ledelse til Brasil etter 38minutter. Men Australia snudde kampen og vant 3-2. Fire av de seks beste treerne går videre til åttedelsfinale og slik det ser ut nå, vil det trolig holde med 3 poeng. Brasil har i tillegg god målforskjell. Det som er helt sikkert er at ett poeng i kveld vil garantere avansement.

Ergo er uavgjort et perfekt resultat både for Italia og Brasil i denne kampen. 2,85 på poengdeling er et opplagt valg i denne kampen.

