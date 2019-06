Brasiliansk dobbel til over fem ganger pengene

Det er at forholdsvis tynt langoddsprogram vi har foran oss torsdag. I fotball-VM for kvinner spilles det to kamper, mens Mallorca og Albacete skal ut i playoff om en mulig plass i neste års La Liga. Ellers er det en del kamper fra brasiliansk 1. divisjon natt til fredag og det er noen spillobjekter fra kveldens Bislett Games i friidrett.

Atlético Mineiro – São Paulo H 1,95 (spillestopp kl 00.55)

Brasiliansk, Serie A. Atletico tapte 1–3 mot Santos i forrige serierunde, og de er nå syv poeng bak serieleder Palmeiras.

Atlético Mineiro håper å komme tilbake på vinnersporet foran egne fans hjemme i Belo Horizonte. På hjemmebane har de vært solide. De har vunnet tre av fire kamper på Independência. Det eneste tapet kom mot serieleder Palmeiras (0-2).

São Paulo på sin side står uten seier i de fire siste seriekampene, og de har gått målløse av banen i tre av dem. På bortebane har de imidlertid klart seg brukbart. De står med to seire, én uavgjort og ett tap på de fire første kampene på fremmed gress.

São Paulo har tapt åtte av de ti siste bortekampene mot Atletico i Belo Horizonte, og jeg tror de går på en ny smell i natt. Atletico har vært en vrrien motstander for São Paulo de siste sesongene. De har bare vunnet én gang på de åtte siste kampene uansett bane.

Gustavo Blanco, Uílson og Leonardo Silva er alle ute med skader hos vertene. Alerrandro gjorde seg bemerket etter at han kom inn fra benken mot Santos, og han konkurrerer med Ricardo Oliveira om en spissplass i natt.

Hos gjestene ble Éverton skadet mot Avaí. Han er siste på en lang skadeliste hos São Paulo. Fra før mangler Pablo, Joao Rojas og Lizieiro. Marquinhos Calazan vil derfor få sjansen fra start i natt. Tchê Tchê har pådratt seg for mange gule kort, og han må derfor stå over kampen mot São Paulo.

Antony borte med det brasilianske U23-landslaget og spiller ikke her. Det gjør heller ikke Robert Arboleda. Han er med landslaget til Ecuador. Igor Vinícius er tilbake på høyrebacken etter å ha sonet karantene.

Det er en viss U-fare i denne matchen. Gjestene har kun tapt én av de åtte første kampene denne sesongen, og de har spilt uavgjort i fire av dem. Jeg tror likevel at hjemmesterke Atletico tar alle tre poengene i denne kampen. Oddsen er 1,95. Denne kan ikke spilles som singel, men jeg bruker den i en frekk nattdobbel.

Chapecoense SC – Fluminense U 2,85 (spillestopp kl 00.55)

Brasiliansk, Serie A. Chapecoense tapte 1–3 mot Góias tirsdag. Dermed har de tapt fire av de fem siste kampene, og de har kun tatt ett poeng på de tre siste hjemmekampene.

Problemet til Chapecoense er at forsvaret lekker. De har sluppet inn elleve mål på de fem siste kampene.

Fluminense er ikke stort bedre. De strever med stabiliteten, men de imponerte defensivt i forrige serierunde da de spilte 0–0 mot Flamengo. Det kan gi dem et lite løft før kampen natt til fredag, og det trenger de.

Fluminense har nemlig tapt åtte av de siste ni bortekampene sine.

Vagner, Thiago dos Santos, Yann Rollim og Eduardo er usikre hos hjemmelaget. Den positive nyheten er at Douglas er tilbake etter å ha vært suspendert, og han vil trolig gå inn i midtforsvaret sammen med Gum. João Ricardo er fortsatt suspendert. Bruno Pacheco ble utvist sist, og han spiller derfor ikke denne kampen. Ernandes vil antakeligvis erstatte ham.

Også Fluminense sliter med skader. Matheus Ferraz, Digão, Rodolfo, Léo Santos og Bruno Santos er alle ute, mens Yoni González erusikker.

Gilberto og Luciano står over kampen mot Chapecoense for å unngå å få syv kamper for klubben. Det ville i så fall hindret dem i en overgang til en annen klubb i Serie A i Copa America-pausen. Igor Julião og Marcos Paulo går inn for dem.

Dette blir en tett og jevn kamp mellom to lag som sliter med store fraværsproblemer. Jeg tror denne matchen ender uavgjort. Oddsen på poengdeling er 2,85.

