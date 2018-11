Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Voldsomt press på Bohinen og Aalesund

Oddssingel PL: Wolverhampton skal tilbake på vinnersporet

Oddssingel PL: Tøff bortekamp for Arsenal

Oddsdobbel: Fraværskrise i Milan

Oddssingel dansk superliga: Brøndby er ikke til å kjenne igjen

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Søndagens langoddsprogram byr på flere hyperinteressante playoffkamper her hjemme. Aalesund tar imot Nest-Sotra, mens Sogndal tar imot Ullensaker/Kisa og vinneren av disse oppgjørene møtes i neste runde. Så er det returoppgjør mellom Åsane og KFUM Oslo om en plass i neste års OBOS-liga. I Premier League er det to kamper denne søndagen. Ellers er det toppoppgjør mellom FC København og FC Midtjylland i den danske superligaen og en god del kamper fra både Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1.

NB! Onsdag er det 56 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Sønderjyske - Brøndby H 3,25 (spillestopp kl 15.55)





Hjemmelaget er uten tap på sine fem siste seriekamper (2-3-0) og ligger på en flott 5. plass på tabellen med totalt 21 poeng. Meget pussige 8-3 i målforskjell på hjemmebane etter sju spilte kamper, der kun en er tapt (3-3-1). Det er mer ymse takter på bortebane (2-3-4 og 14-17 i målforskjell). Joao Pereira og Nicholas Marfelt er fortsatt ute, mens Kees Luijckx er tilbake etter karantæne og Søren Frederiksen er tilbake etter sykdom.

Brøndby kjempet om seriegullet i det lengste i vår, men røk i sluttfasen og måtte nøye seg med 2. plass bak FC Midtjylland. Har ikke vært i nærheten av det samme nivået denne sesongen og ligger helt nede på 6. plass med 21 poeng, og har altså 14 poeng opp til tetduoen FC Midtjylland og FC København. Kasper Fisker, Jens Martin Gammelby, Björn Kopplin, Nikolai Laursen og Uffe Bech er alle usikre. Kevin Mensah er helt sikkert ute. Variable 4-0-3 på sju spilte bortekamper.

Sønderjyske har vunnet to av de tre siste tilsvarende og slik Brøndby har opptrådt denne sesongen, er det merkelig at oddsen på borteseier er satt til 1,87. Her er det ingen tvil om at verdien ligger på hjemmeseier og 3,25 er bra odds og spilles.

Klikk her for å levere spillet