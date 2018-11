Brommapojkarna burde ikke vært favoritt

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddssingel SHL: Djurgården må unnvære sin viktigste spiller

Oddssingel SHL: Formlaget spilles til strålende odds

V5/V4 Øvrevoll: Årets siste løpsdag på Øvrevoll

V4 Bergsåker: Flott lunsj i Sverige

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Det nærmer seg helg og det nærmer seg at klubbfotballen ruller igjen rundt omkring i Europa etter landslagspausen. Men før vi er dit, skal vi gjennom en torsdag der det meste handler om ishockey. Det spilles tre kamper i Eliteserien her hjemme, mens det er full runde i den svenske Eliteserien og også en del kamper fra KHL. De norske håndballjentene skal snart ut i EM og i kveld innledes tradisjonsrike Møbelringen Cup. I Sverige er det klart for playoffkamp og første oppgjør mellom AFC Eskilstuna og Brommapojkarna om en plass i neste års Allsvenskan.

NB! Fredag er det 90 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

AFC Eskilstuna - Brommapojkarna H 2,70 (spillestopp kl 18.55)





Kvalifseringskamp om en ledig plass i Allsvenskan neste sesong mellom AFC Eskilstuna som endte på 3. plass i Superettan og Brommapojkarna som endte tredje sist i Allsvenskan og det spilles naturligvis hjemme/borte. Returoppgjøret spilles søndag.

AFC Eskilstuna rykket opp til Allsvenskan etter å ha endt som nummer to i Superettan sesongen 2016. Men endte sist i Allsvenskan i 2017 og rykket rett ned igjen. Har hengt bra med både Helsingborg og Falkenberg i Superettan denne sesongen, men etter 30 serierunder endte laget fem poeng bak Falkenberg på 3. plass. Serievinner helsingborg tapte tre kamper, mens Falkenberg som tok den andre direkte opprykksplassen tapte hele sju kamper. AFC Eskilstuna på 3. plass tapte kun to kamper, men med hele 15 poengdelinger ble det for få poeng. Tapte ikke en eneste kamp hjemme på Tunavallen (9-6-0). Såvidt vi har bragt på det rene skal AFC Eskilstuna ikke ha nevneverdige fravær før kveldens hjemmeoppgjør.

Brommapojkarna har virkelig vært et heislag det siste tiåret. Rykket ned fra Allsvenskan etter 2010-sesongen. Så tok laget seg tilbake til Allsvenskan etter 2012-sesongen. Endte fjerde sist i 2013-sesongen, men endte helt sist i 2014-sesongen og det ble nedrykk til Superettan. Der endte laget helt sist i 2015-sesongen og det ble nedrykk til divisjon 1. Vant denne sesongen etter og rykket opp til Superettan etter 2016-sesongen. Gikk så likegodt hen og vant Superettan i fjorårssesongen og var atter tilbake til Allsvenskan før denne sesongen. Gjennom hele denne sesongen har Brommapojkarna kjempet i bunnen og i sluttfasen har det vært kamp med Dalkurd om å unngå nest sisteplassen og direkte nedrykk. Dalkurd tapte sine to siste kamper, mens Brommapojkarna vant begge sine to siste og dermed endte laget to poeng foran Dalkurd og på kvalikplass. Har slitt på bortebane gjennom hele sesongen og tapt elleve av sine femten bortekamper. Innleide Kristjan Floki Finnbogason kom fra Start etter vårsesongen og har spilt de fleste kampene siden da. Brommapojkarna har i likhet med AFC Eskilstuna ingen nevneverdige fravær.

Forrige uke lanserte vi spill på både Oskarhamns og Syrianska i deres respektive hjemmeoppgjør i playoffkampene til Superettan. Begge innfridde til flott odds. Nå røk Oskarhamns opprykk i returoppgjøret mot Varberg, mens Syrianska rykket opp på bekostning av Värnamo.

Det er ikke lett å begripe hvorfor bortesvake Brommapojkarna skal stå som favoritt i det første oppgjøret i kveld. AFC Eskilstuna er ubeseiret på hjemmebane denne sesongen. 2,70 på hjemmeseier er helt klart verd å sette penger på i kveldens oppgjør på Tunavallen.

Klikk her for å levere spillet