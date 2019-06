Buklanding for Norge

Det er ikke veldig mange spillobjekter på onsdagens langoddsprogram, men samtidig er det flere høyinteressante kamper. Norges kvinnelandslag skal opp mot vertsnasjonen Frankrike i sin andre kamp og det er også en meget interessant kamp mellom Tyskland og Spania. I tillegg møtes Nigeria og Sør-Korea i Norges gruppe. Det er playoff i Spania og der møtes Deportivo La Coruna og Malaga og natt til torsdag er det klart for den sjuende og avgjørende finalekampen mellom Boston Bruins og St. Louis Blues i Stanley Cup.

Frankrike - Norge pause/fulltid dobbel U/H 1,90 (spillestopp kl 20.55)

Frankrike bød opp til fest i VM-premieren mot Sør-Korea og vant meget overbevisende 4-0. Vertsnasjonen er blant favorittene til å gå hele veien, men samtidig har de ikke kommet lenger enn til semifinale i noe mesterskap enda. Det vrimler av klassespillere i det franske laget og det ser veldig bra ut.

Norge tok en på papiret overbevisende 3-0 seier mot Nigeria i sin åpningskamp. Men det skal sies at Nigeria slett ikke var ufarlige og de kunne utmerket godt ha tatt ledelsen. Norge gjorde uansett en bra kamp og er i rute til avansement. Kvalifiserte seg som kjent til VM-sluttspillet på bekostning av Nederland etter å ha vunnet den avgjørende hjemmekampen, men det skal sies at Norge var under massivt press i den kampen.

Frankrike er som ventet store favoritter i kveldens kamp og selv om Norge vant 3-0 i sin åpningskamp blir dette en helt annen kamp. Norge kommer til å få kjørt seg. 1,35 på fransk seier er dog ikke noe å hige etter.

Pause/fulltiddobbelen H/H er senket fra 2,00 til 1,90, likevel fremstår det som det beste spiller i kveldens kamp.

