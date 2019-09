Bundesliga-stjerneskuddet leder USA til seier

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tirsdag er den siste dagen med EM-kvalifiseringskamper i denne omgang og syv kamper står på menyen i kveld store nasjoner som England, Frankrike og Portugal er alle tunge favoritter i sine respektive kamper. Ellers består tirsdagen av en rekke kvalifiseringskamper til U21-EM, men Norge U21 er i aksjon i en privatlandskamp mot Ungarn. Natt til onsdag spilles det en rekke privatlandskamper i Amerika, der Argentina – Mexico og USA – Uruguay kanskje er de mest interessante. I tillegg spilles det en rekke VM-kvalifiseringskamper i Afrika.

USA – Uruguay H 3,45 (spillestopp kl 01.55)

Kampen spilles på Busch Stadium i St. Louis. Gregg Berhalter har tatt ut en stor tropp til privatlandskampene mot Mexico og Uruguay, men det er liten tvil om hvem som er den største profilen i det amerikanske laget i øyeblikket.

Christian Pulisic ble tidenes dyreste amerikaner da Chelsea valgte å legge 58 millioner pund på bordet for å hente 20-åringen fra Borussia Dortmund. Tidligere var det midtstopper John Brooks som holdt rekorden da han gikk fra Hertha Berlin til Wolfsburg for en sum «kun» rapportert til å ha vært 18 millioner pund.

Overgangen til Pulisic har skapt voldsom entusiasme i USA, men Premier League-stjernen er ikke med i denne kampen. Christian Pulisic, John Brooks, Weston McKennie, Zack Steffen, Alfredo Morales og Sean Johnson har forlatt landslagstroppen og returnert til sine respektive klubblag. Pulisic, McKennie, Steffen og Morales startet alle mot Mexico, mens Brooks var ute med skade og Johnson satt på benken siden Steffen sto i mål. Fra før er Tyler Adams, Jozy Altidore, Michael Bradley og Tim Weah ute. Det betyr at USA nesten mangler et helt lag.

Det kan gi muligheten til nye unge spillere å vise seg frem.

Josh Sargent er en av de unge amerikanerne som er på vei opp og frem i fotballverden. Werder Bremnen-spissen har allerede scoret en del mål i Bundesliga, og han kan komme til å starte på topp i natt.

Jordan Morris var et friskt pust på høyrevingen da han kom inn mot Mexico, og han kan herje med Uruguay i nattens kamp. Tyler Boyd, som til daglig spiller i Besiktas, starter trolig på venstresiden.

Uruguays landslagssjef Óscar Tabárez mangler angriperne Luis Suárez og Edinson Cavani. Det er lagets to største stjerner, i tillegg er heller ikke den rutinerte stopperen Diego Godin med til USA. Han har likevel med seg et solid mannskap med spillere som José Giménez, Rodrigo Bentancur og Arsenal-spilleren Lucas Torreira. Sistnevnte er en nøkkelspiller i Uruguay-laget.

Etter fem seire på rad, har USA nå to tap på rad mot Mexico uten å score mål. Amerikanerne har slitt når de har møtt topp motstand. Enten man liker det eller ei, så er Uruguay et slikt topplag, med eller uten stjernespillerne sine.

Uruguay var en av favorittene til å vinne Copa Amerika i sommer, men de røk ut fordi de ikke fikk det til i klikke offensivt. Egentlig litt overraskende med tanke på hvilke offensive spillere de har til rådighet. Det siste året har vært en berg-og-dal-bane for Uruguay. De fire siste kampene i 2018 endte med tap, men i 2019 har de ikke tapt en eneste kamp etter ordinær spilletid. De står med seks seire, én uavgjort og ett tap på straffespark.

Disse to nasjonene har møttes seks ganger tidligere. De har to seire hver og to kamper har endt uavgjort. Sist gang lagene møttes var i mai 2002. Den gangen vant USA 2–1.

Amerikanerne har fått problemer hver gang de møtt de beste søramerikanske nasjonene. De har aldri klart å sette dem skikkelig på prøve, og de har stort sett tapt klart. Denne gangen mener jeg de har en bedre mulighet enn på lenge til å vinne siden Uruguay kommer til St. Louis uten de største profilene.

Amerikanerne har kun vunnet to av de siste åtte kampene mot lag fra Sør-Amerika siden 2017, men det betyr slett ikke at de er sjanseløse i kveld. Hjemmebanefordelen skal som kjent aldri undervurderes i fotballkamper, og i tillegg favoriseres USA av at det er en privatlandskamp og at Uruguay stiller med et lag som mangler flere av lagets viktigste spillere som Godin, Suarez, Canavi og Stuani. 3,45 på at USA vinner i kveld er fin odds og vi bare må prøve den.

Honduras – Chile B 1,80 (spillestopp kl 03.25)

Estádio Olímpico Metropolitano i Honduras. Chilie var svake i sommerens Copa America. Fredag spilte de 0–0 mot Argentina. Chile kommer til Honduras som storfavoritter, men det nykomponerte chilenske laget har en del spørsmålstegn. De får det ikke enkelt i denne privatlandskampen.

Honduras har vunnet de to siste kampene 4–0. På fredag slo de Puerto Rico, og i den siste Gold Cup-kampen vant de 4–0 mot nabolandet El Salvador. Nå møter de betydelig tøffere motstand.

Samtidig har Honduras prestert dårlig i flere treningskamper. De var uten seier i fire privatlandskamper på rad, og hadde kun scoret ett mål, før fredagens seier mot Puerto Rico. Det innbyr ikke til tillit, selv om de spiller på hjemmebane i nattens kamp.

Chile har heller ikke imponert i de siste kampene. De står uten seire i fem kamper på rad før kampen i Honduras.

Etter å ha vunnet Copa America både i 2015 og 2016, røk de ut av turneringen uten en eneste seier i sommer. Nå må det chilenske laget gjennom et generasjonsskifte

Verken Gary Medel og Arturo Vidal spiller kampen i Honduras. Chile-trener Reinaldo Rueda vil antakeligvis gi spilletid til mange av de mindre rutinerte spillerne sine i denne kampen. Det er likevel en spiller som er banker på midtbanen, Charles Aránguiz. Han har vært sterkt delaktig i den sterke serieåpningen til Leverkusen i Tyskland, og han blir også viktig i oppbyggingen av «Nye Chile».

Chile har ikke et særlig imponerende angrep, men jeg tror likevel at de kan ta en knapp seier mot Honduras. 1,80 i odds på chilensk-seier funker i en dobbel.

Nattens dobbelttips er USA + Chile. Denne kombinasjonen gir flotte 6,21 i odds. Spillestopp er klokken 0155.

