Burnley - Liverpool  live, tv-sending, lagoppstillinger og statistikk

Den fjerde serierunden i Premier League 2019/20 spilles lørdag 31.august og søndag 1.september. Den siste kampen lørdag er Burnley mot Liverpool klokken 18:30 norsk tid.

Før serierunden leder Liverpool serien med tre seire på tre kamper, mens Burnley ligger på en 6.plass med en seier, en uavgjort og ett tap.

Her ser du tabellen:

Burnley og Liverpool har møtt hverandre mange ganger i fotballhistorien, kanskje ikke så rart siden Burnley var ett av lagene som var med på å starte ligaen i England. Laget har også vunnet serien to ganger.

'Totalt har det vært 104 offisielle kamper mellom lagene. Liverpool har vunnet 55 av kampene, mens 28 har endt uavgjort.

Kan Dyche stoppe maskinen Liverpool?

Sesongen startet best mulig for Burnley med seier 3-0 mot Southampton, selv om kanskje resultatet var flatterende for hjemmelaget. Det ble så tap borte mot Arsenal 1-2, i en kamp hvor laget faktisk hadde flere skudd enn hjemmelaget. Dog uten å ha ballen så alt for mye. Sist runde ble det 1-1 borte mot Wolves etter at hjemmelaget fikk en straffe i det 97.(!) minutt. I midtuken tapte Burnley 1-3 mot Sunderland. Det var et Burnley-lag som hadde rotert mye som gikk på cupsmellen etter å ha ledet 1-0.

Liverpool på sin side har tre seire på sine tre første kamper, og har også tatt med seg en triumf i supercupen. Sean Dyche mener Liverpool blir seriemestere i år, men kan være med på å ødelegge for det i denne kampen.

Det er verdt å merke seg at backene til Burnley ofte sender lange baller inn mot spissene, og de var ikke langt bak Alexander-Arnold og Robertson hos Liverpool i målgivende forrige sesong. Med tanke på at Liverpool spiller med sin reservemålvakt i Adrian kan det være et svakt punkt. Likevel bør årets spiller i Europa, Virgil van Dijk, være en vanskelig nok motstander for spissene til Burnley.

For Liverpool kan Robertson få mer plass med tanke på Gudmundssons skade sist.

Vinner Liverpool denne kampen setter klubben rekord i antall seire på rad.

Vi tror Liverpool vinner, og oddsen på seier er også 1.35.

Det er ikke et spesielt fristende spill, men et spill på at Burnley går opp i ledelsen og leder til pause med Liverpool-seier til slutt gir småpene 18 i odds.

Disse er skadet for Burnley: Gudmundsson, Brady og Defour

Disse er skadet for Liverpool: Allisson, Keita og Clyne

Jack Cork har møtt Liverpool før. Her for Swansea i 2017 mot Coutinho.

Burnley scorer først

Forrige sesong vant Liverpool 3-1 på Turf Moor etter at Burnley hadde ledet 1-0. Målene til Liverpool ble laget av Milner, Firmino og Shaqiri. For Burnley scoret Jack Cork. Hjemme vant Liverpool 4-2, men også der gikk Burnley opp til 1-0 først (Ashley Westood). Liverpools mål ble laget av Firmino og Mané (2 hver). Burnley reduserte til 4-2 i det 90.minutt ved Jóhann Berg Guðmundsson.

Tror du at Burnley igjen scorer først får du oddsen 4.15

Sist Burnley vant mot Liverpool var den 20.august 2016. Da vant Burnley 2-0 på Turf Moor etter scoringer av Sam Vokes og Andre Gray.

Sannsynlig lagoppstillinger

Burnley:

Nick Pope

Erik Pieters - Lowton - Tarkowski - Ben Mee

Jack Cork - Westwood - McNeil

Wood - Barnes - Rodriguez/Lennon

Liverpool:

Adrian

Alexander-Arnold - van Dijk - Matip - Robertson

Fabinho - Wijnaldum - Henderson

Salah - Mané - Firmino

Hvis du skal spille på første målscorer Salah og Mané favorittene for Liverpool, mens oddsen på Ashley Barnes er 7 til 1.

Visste du for øvrig at både Peter Crouch og Danny Ings begge har spilt for både Burnley og Liverpool? Liverpool har for øvrig kun kjøpt en spiller fra Burnley. Det var Jim Furnell i 1962.

Sendes Burnley - Liverpool på TV?

Svaret er ja. Kampen sendes på TV 2 Sumo på nett samt TV 2 Sport Premium.

