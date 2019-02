Burnley bryter forferdelig februar-statistikk

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagen er kommet og er akkurat slik vi liker den. Ingen toppoppgjør venter oss i Premier League, det må vi vente til søndag med å få servert. Til tross for dette er det masse interessante oppgjør i den øverste serien i England. Championship ruller som vanlig videre med masse spennende kamper. Juventus skal i aksjon i Italia, det samme skal Barcelona i Spania og PSG i Frankrike. Vi har med andre ord masse å glede oss til. Heller ikke glem at det er NM på ski i Meråker i dag! Det skal kjøres 15 og 30 km skiathlon denne lørdagen.

Burnley – Southampton 2,35 – 3,20 – 2,65 H (spillestopp kl. 1555)

Til tross for at begge lagene er ubeseiret i Premier League i 2019, ligger både Burnley og Southampton å vaker like over nedrykksstreken.

I øyeblikket er det bare Manchester United som har en lengre rekke med kamper uten tap. The Clarets ville tronet øverst på formtabellen om de ikke hadde fått to scoringer i fleisen på tampen av kampen mot Manchester United på tirsdag.

Etter en periode med ni tap på elleve kamper, er Burnley ubeseiret i de siste fem. Klubbrekorden i Premier League er seks kamper på rad uten tap. Den tror jeg de tangerer lørdag.

Burnley har vist fine takter på hjemmebane de siste ukene. De har vunnet tre av de fire siste hjemmekampene, men tapet var av det brutale slaget. Everton slo dem hele 1–5.

Februar har tradisjonelt vært en vanskelig måned for The Clarets i Premier League. Statistikken viser at de har spilt 13 Premier League-kamper på rad i februar uten seier. De står med seks uavgjorte og syv tap. Lørdag tror jeg de kvitter seg med februar-forbannelsen. Kampen mot Solskjær og United viste at de kan slå hvem som helst, og Southampton burde være en overkommelig motstander selv om de har tatt syv poeng på de tre siste bortekampene.

Ralph Hasenhuttl inntreden har løftet The Saints, men jeg tror han får det tøft på Turf Moor.

Southampton har kun klart å holde nullen en gang på de siste 14 Premier League-kampene, og det var i 0-0-kampen mot Chelsea i starten av januar.

Historien viser at oppgjørene mellom disse to lagene pleier å være målfattige

Disse to lagene spilte 0–0 i høst, og det har kun vært scoret fire mål i de fire siste kampene mellom lagene. Samtlige av Burnleys tre Premier League-seire mot Southampton har endt 1–0.

Det laget som scorer først i lørdagens kamp kan fort bli laget som skaffer seg en luke i nedrykkskampen.

Burnley har signert Peter Crouch, men han får neppe sin debut lørdag. Jóhann Berg Gudmundsson og Robbie Brady er begge friskmeldte og kan spille lørdagens kamp.

Southamptons midtbanespiller Pierre-Emile Højbjerg er antakeligvis tilbake etter å ha fått et kutt i hode mot Crystal Palace i midtuken. Spissen Charlie Austin er usikker på grunn av en ankelskade.

Southampton reddet ett poeng mot Crystal Palace på hjemmebane sist. De får det tøffere på Turf Moor. Det virker som gamle Burnley er tilbake, og det er dårlig nytt for Soton.

Southampton har slitt på Turf Moor. De har kun én seier på ni forsøk i Lancashire, og den kom tilbake i mars 1971. The Saints har seks tap og to uavgjorte på de øvrige åtte kampene. Jeg går for Burnley-seier til flotte 2,35 i odds. Denne kan spilles som singel, men vi bruker den i en dobbel.



Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 3,05 – 3,35 – 1,95 B (spillestopp kl. 1525)

Frankfurt har vært solide etter vinterpausen. De slo Freiburg i den første kampen i andre halvdel av sesongen, og de spilte uavgjort på bortebane mot Bremen sist helg.

Nå venter en tøffere oppgave for Adi Hütter sine menn når serieleder Dortmund kommer til den tyske finansbyen.

Frankfurt spilte en bra kamp mot Freiburg. De var offensive, skapte drøssevis med sjanser og scoret tre mål. De var ikke like trygge bakover, men de skape mye mer enn motstanderen, så seieren var fortjent.

Mot Bremen ble imidlertid det vaklende forsvarsspillet straffet. Bremen scoret to ganger, og Frankfurt var egentlig lutt heldige som klarte å få med seg poeng fra den kampen.

De svake forsvarsspillet til Frankfurt er et problem for dem. Det er nå åtte kamper siden de sist klarte å holde nullen.

Skjerper de seg ikke bakover, vil de få juling mot Dortmund, tror jeg.

Serielederen har gang på gang denne sesongen vist at de vet hvor målet står, og det vil Frankfurt få merke i lørdagens kamp.

Etter vinterpuaesn har Dortmund fortsatt storspillet. De ligger nå seks poeng foran Bayern München i kampen om ligagullet i Tyskland.

Dortmund startet andre halvdel av sesonge med å slå Leipzig 1-0, og deretter valset de over bunnlaget Hannover 96 og vant 5–1. Dortmund har de offensive spillerne som skal til for å åpne Frankfurt-forsvaret. Witsel, Sancho, Reus og Götze kommer til å plage Frankfurt i lørdagens match.

Jeg synes 1,95 i odds på Dortmund-seier er ok, selv om det er på bortebane. Denne bruker jeg sammen med Burnley i en spennende dobbel.

Lørdagens dobbelttips er Burnley + Dortmund. Denne dobbelen gir flotte 4,58 i odds. Spillestopp er klokken 1525.