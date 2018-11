Celtic kan slå et svekket RB Leipzig

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det er Europa League som er hovedingrediensen på torsdagens langoddsprogram. Hele 24 gruppespillkamper skal spilles og det er snakk om den fjerde av seks runder i gruppespillet. Det er stort sett det som pågår på sportsfronten torsdag, men natt til fredag spilles det ni kamper i NHL.

Celtic - RB Leipzig H - 3,65 (spillestopp kl 20.55)





Nøkkelkamp i Rosenborgs gruppe. Celtic innledet gruppespillet med å slå Rosenborg 1-0 hjemme i Glasgow, men har tapt sine to neste. Først 1-3 borte mot Salzburg og dernest 0-2 borte for Leipzig, men har altså to av sine tre siste gruppespillkamper igjen hjemme. Etter en variabel start i hjemlig liga, har Celtic fått opp dampen. Smadret serieleder Hearts 5-0 hjemme i helgen og det var Celtics femte strake seier. Kun ett poeng skiller opp til serieleder Hearts nå. Viktige Youssouf Mulumbu var ikke med i bortekampen, men er tilbake i kveld. Brendan Rodgers har dog noen skader å slite med. Kaptein Scott Brown, spissen Leigh Griffiths, Daniel Arzani, Eboue Kouassi og Cristian Gamboa er alle ute.

RB Leipzig innledet Bundesliga med 1-4 tap borte for Borussia Dortmund, men er ubeseiret på sine ni neste seriekamper og står med 5-4-1 totalt og ligger på 4. plass med 19 poeng, fem poeng bak serieleder Borussia Dortmund. Råsterk 3-0 seier borte mot Hertha Berlin lørdag kveld. Innledet gruppespillet med å tape 2-3 hjemme for Salzburg, men vant deretter 3-1 borte mot Rosenborg og 2-0 hjemme mot Celtic i det omvendte møtet med 14 dager siden. To tøffe bortekamper nå, før en tilsynelatende enkel hjemmekamp mot Rosenborg i den siste gruppespillrunden. Også RB Leipzig har meget vesentlige fravær. Toppscorer Timo Werner er ikke med til Skottland, det er heller ikke Yussuf Poulsen eller Emil Forsberg. Timo Werner scoret to av målene for Leipzig i 3-0 seieren mot Hertha lørdag og er viktig for tyskerne.

Celtic har fått opp farten i hjemlig liga de siste ukene. RB Leipzig mangler svært sentrale spillere og med disse forutsetningene er 3,65 på hjemmeseier høyinteressant og spilles.

