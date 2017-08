Celtic klar banker på Tippekupongen

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

En herlig midtukekupong venter denne onsdagen. Det er full midtukerunde i OBOS-ligaen og sju kamper derfra på kupongen. De fem siste kampene er alle Champions League-playoff første kamp. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 2,5 millioner, og innleveringsfristen er kl 17.55. Under spillboksen finner du komplette analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Tromsdalen - Sandnes Ulf

11 serierunder gjenstår i OBOS-ligaen og vi innleder tippekupongen i Tromsø. Hjemmelaget har til tross for dalende formkurve (1-3-3 på sju siste) fortsatt ni poeng ned til Fredrikstad på kvalikplassen og bra sjanse til å holde plassene sin på nest øverste nivå. Det er hjemmebane som stadig gjelder for Tromsdalen, og kun to hjemmekamper er tapt (5-3-2).

Opprykksjagende Sandnes Ulf presterte å rote vekk en 3-0 ledelse hjemme mot bortesvake Åsane søndag og måtte nøye seg med ett poeng. Ligger på 4. plass med totalt 33 poeng og har kun fire poeng opp til Start på andre plass og direkte opprykk. Har levert ok på bortebane hittil med 4-2-3. formen er dog litt på det jevne med 2-3-1 på de seks siste seriekampene.

Tromsdalen har ikke vunnet en seriekamp siden 25. juni, men har muligheten her. Åpen kamp dette uansett og vi helgarderer. HUB.

2. Åsane - Kongsvinger

Bortesvake Åsane (2-3-5) lå under 0-3 borte mot Sandnes Ulf søndag, men hevet seg voldsomt i andre omgang og berget 3-3 og ett poeng. Mons Ivar Mjeldes disipler har 23 poeng og ligger på 11. plass. Åtte poeng skiller ned til Fredrikstad på kvalikplassen. Hjemme i Åsane har laget kun tapt en kamp (3-5-1).

Kongsvinger er ikke i nærheten av å gjenskape fjorårssesongen, men fikk en solid opptur med hele 6-1 hjemme mot Jerv søndag. Det gjorde nok godt og gjorde sitt til at Kongsvinger fikk en luke på fem poeng ned til Fredrikstad på kvalikplassen. Borte står laget med 2-3-4 hittil.

Åsane vant tilsvarende kamp forrige sesong 3-0 (det var seriepremieren da) og med Erik Huseklepp på vei mot gammel form og storscorer Geir Andre Herrem i bra slag, tror vi klart mest på hjemmeseier her. HU.

3. Bodø/Glimt - Fredrikstad

Kristian Fardal Opseth pøser inn mål for opprykksjagende Bodø/Glimt og med to scoringer i helgen er han allerede oppe i 17 nettkjenninger denne sesongen. Etter helgens kamper har Bodø/Glimt nå ti poeng ned til Ranheim på 3. plass og kun en total formsvikt kan hindre at Bodø/Glimt vender tilbake til Eliteserien neste sesong. Bunnsolide 8-1-0 hjemme på Aspmyra hittil.

Fredrikstad er i kjempetrøbbel, men all den tid Arendal på sisteplass og Elverum på nest siste plass presterer enda svakere, er FFK i det minste fortsatt på kvalikplass. Men avstanden opp til sikker plass økte til fem poeng etter helgens serierunde. Skrekkelige 0-3-6 på bortebane.

Alle kamper skal spilles først, men vanskelig å se at Bodø/Glimt skal rote vekk poeng mot bortesvake og formsvake Fredrikstad. H.

4. Florø - Mjøndalen

Etter seks strake serieseire, ble forrige uke en nedtur for Florø. Onsdag ble det cupexit borte mot Kristiansund (tap 0-1) og søndag ble det nytt tap da Start vant 2-0 i Kristiansand. Tøffe motstandere der altså, så spørs det hvordan Terje Rognsøs elever responderer på disse to tapene. Hjemme i Florø har laget fire strake seire.

I motsetning til Florø ble forrige uke en opptur for Mjøndalen. Onsdag tok laget seg videre i cupen på bekostning av Brann og søndag tok laget sin sjette hjemmeseier for sesongen, når Tromsdalen ble slått 2-0. Likevel har det vært en skuffende sesong for bruntrøyene hittil som ligger på 8. plass med 25 poeng, men likefullt kun har to poeng opp til sjetteplassen og playoff. mjøndalen hadde svake 4-4-7 på bortebane forrige sesong, denne sesongen er tallene enda svakere og ingen bortekamper er vunnet (0-5-4).

Det er litt usikkert hvordan Florø håndterer de to tapene forrige uke og ikke utenkelig at Mjøndalen kan ta sesongens første borteseier. HUB.

5. Jerv - Arendal

Med fire seire på de fem siste seriekampene, var det nok et optimistisk Jerv-lag som entret Gjemselunden søndag. Men Arne Sandstøs gutter gikk på en kjempesmell og røk hele 1-6. Står med 3-4-2 på hjemmebane, de to tapene kom i sesongens to første hjemmekamper. Til tross for at laget er helt nede på 12. plass, er det kun fem poeng opp til playoff.

Nyopprykkede Arendal er på stø kurs mot nedrykk igjen og ligger helt sist med magre 10 poeng. Det er riktignok kun fem poeng opp til Fredrikstad på kvalikplass, men kun tre poeng på de siste ti seriekampene forteller jo at laget er helt ute av slag. På bortebane står laget med 1-3-5.

Jerv gikk riktignok på en smell i helgen, men hadde vist strålende form før det og bør vinne denne. H.

6. Levanger - Elverum

Meget ustabile Levanger står med 6-8-5 totalt og 26 poeng. Er således med i playoffkampen for fullt, men har faktisk ikke bedre enn 2-4-3 på egen hjemmebane. Kun en av de sju siste er vunnet, men tross alt fire poeng på de to siste seriekampene.

Nyopprykkede Elverum er i trøbbel og står kun med 14 poeng. Røk 0-4 borte mot Bodø/Glimt i helgen og står uten seier på de ti siste seriekampene (0-4-6). Kun to kamper er vunnet totalt og bortetallene viser 1-4-5.

Hjemmelaget vinner nesten ikke hjemmekamper og Elverum har spilt nesten halvparten av sine bortekamper uavgjort. HU.

7. Strømmen - Ranheim

7-5-7 totalt for Strømmen og totalt 26 poeng. Det betyr at laget er med i playoffkampen for fullt og kun har ett poeng opp til 6. plassen. 2-2-2 på de seks siste seriekampene og målforskjell totalt på 25-26 forteller om et lag som er meget vanskelig å forutsi.

Opprykksjagende Ranheim gikk på sesongens andre hjemmetap mot Ull/Kisa søndag og det var faktisk det andre hjemmetapet på de tre siste seriekampen. Mistet dermed den direkte opprykksplassen til Start og falt ned på 3. plass med totalt 35 poeng. Anstendige 3-4-2 på bortebane.

Det står 5-1-1 på de sju siste tilsvarende og hjemmelaget får utgangstipset her. HU.

8. Celtic - Astana

De fem siste kampene på tippekupongen er alle Champions League-playoff første kamp.

Rosenborg-dødaren Celtic med tilsynelatende bra trekning for å nå det økonomisk lukrative sluttspillet i Champions League. Pussig nok møttes disse lagene i den tredje kvalifiseringsrunden i fjor. Da hadde Astana hjemmekamp først (endte 1-1), mens Celtic vant returopgjøret 2-1. Etterpå det eliminerte Celtic israelske Hapoel Be'er Sheva i playoff og til gruppespill. I den hjemlige serien har Celtic som vanlig innledet med to seire.

Astana kom seg til playoff etter å ha eliminert polske Legia Warswaza i den tredje kvalifiseringsrunden. Var i gruppespillet så sent som i 2015/16 sesongen, men endte sist i sin gruppe der.

Celtic har rikelig med erfaring på dette nivået og skal ha gode vinnersjanser i den første kampen. H.

9. Napoli - Nice

Napoli endte på 3. plass i Serie A forrige sesong og kommer inn i denne runden. Har vært i gruppespill i Champions League/Europa League sju sesonger på rad og har et solid mannskap også denne sesongen.

Nice overrasket i den franske serien forrige sesong og endte på en sterk 3. plass. Men har innledet svakt denne sesongen og kun tatt ett poeng på de to første seriekampene. Sliter i tillegg med en del skader.

Napoli bør sikre seg et bra utgangspunkt før returoppgjøret og skal normalt vinne første oppgjør komfortabelt. H.

10. Olympiakos - Rijeka

Greske Olympiakos har vært med i gruppespill seks sesonger på rad, men sviktet i tredje kvalifiseringsrunde i fjor og røk ut for israelske Hapoel Be'er Sheva. Tok seg til playoff etter å ha gjort jobben borte mot Partizan Beograd i første oppgjør med seier 3-1.

Kroatiske Rijeka overrasket en smule ved å slå ut Salzburg i den tredje kvalifiseringsrunden. Innledet den hjemlige serien med tre strake seire, men har nå tapt sine to siste. Vant serien i fjor to poeng foran mer navngjetme Dinamo Zagreb og hadde 10-6-2 på bortebane da.

Olympiakos har 28-1-1 på hjemmebane i serien de to foregående sesongene og skal stå som favoritt her, men vi tar med en halvgardering. HU.

11. Hapoel Beer Sheva - Maribor

Møte mellom to lag som er ganske ukjente for oss nordmenn. Hapoel Beer Sheva røk ut i denne runden mot Celtic forrige sesong, men tok seg deretter til sluttspillet i Europa League. Kom seg til playoff på bortemålsregelen etter å ha slutt ut Ludogorets Razgrad.

Maribor var sist med gruppespillet i 2014/15- sesongen uten å gjøre seg veldig bemerket der, men det betyr samtidig at de har erfaring fra dette nivået. Tok seg til playoff etter 1-0 seier både hjemme og borte mot islandske Hafnarfjordur og dette er nok betydelig tøffere motstand. Har innledet bra i den hjemlige slovenske serien med 4-1-0 på de fem første seriekampene.

Det er flere meget tunge hjemmefavoritter i onsdagens CL-playoff, vi gir slovenerne en viss sjanse her. HU.

12. Istanbul Basaksehir - Sevilla

Istanbul Basaksehir overrasket mange med å ta andreplassen i Tyrkia forrige sesong og hadde faktisk hele ni poeng ned til Fenerbache på 3. plass. Tapte ikke en seriekamp på hjemmebane og endte på 12-5-0 på eget gress. Tok seg enkelt av Club Brügge i den tredje kvalifiseringsrunden med 3-3 borte og 2-0 seier hjemme.

Sevilla vant altså Europa League både i 2014, 2015 og 2016 og var med i gruppespillet i Champions League sist sesong og tok seg videre til sluttspill. Røk der meget overraskende mot Leicester i åttedelsrunden. Den spanske serien åpner som kjent til helgen,

Vi gir tyrkiske Istanbul Basaksehir en viss mulighet til å vinne det første oppgjøret og velger å helgardere denne. HUB.

96-rekker:

1. Tromsdalen — Sandnes Ulf H

2. Åsane — Kongsvinger HU

3. Bodø/Glimt — Fredrikstad H

4. Florø — Mjøndalen HB

5. Jerv — Arendal H

6. Levanger — Elverum HU

7. Strømmen — Ranheim HU

8. Celtic — FC Astana H

9. Napoli — Nice H

10. Olympiakos Piraeus — HNK Rijeka H

11. Hapoel Beer Sheva — NK Maribor Piv Lasko HU

12. Istanbul Basaksehir — Sevilla HUB

432-rekker:

1. Tromsdalen — Sandnes Ulf HUB

2. Åsane — Kongsvinger HU

3. Bodø/Glimt — Fredrikstad H

4. Florø — Mjøndalen HUB

5. Jerv — Arendal H

6. Levanger — Elverum HU

7. Strømmen — Ranheim HU

8. Celtic — FC Astana H

9. Napoli — Nice H

10. Olympiakos Piraeus — HNK Rijeka H

11. Hapoel Beer Sheva — NK Maribor Piv Lasko HU

12. Istanbul Basaksehir — Sevilla HUB