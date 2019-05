Champions League-finale på lørdagskupongen

Vi skal gi oss i kast med en ny lørdagskupong fra Norsk Tipping. Denne gangen starter kupongen med en godbit. Finalen i Champions League mellom Tottenham og Liverpool. Deretter et langt sprang til vår egen Post Nord-liga som er representert med fem kamper, før kupongen avsluttes med seks oppgjør fra Norsk – Tipping-liga på nivå fire her hjemme. En småvanskelig utfordring, som fort gir fine penger til de tipperne som er heldige og dyktige i sin premiejakt. Innleveringsfristen lørdag er som vanlig 15:55.

1. Tottenham – Liverpool

Kupongen starter med finalen i den pengestinne Champions League. I likhet med Europa League er også denne finalen helengelsk. En enormt sterk innsats fra lagene på balløya.

Kampen spilles i Madrid - på den nye hjemmebanen til Atletico Madrid.

Tottenham må vel kunne sies å være en overraskelse i Champions League. Det er et solid mannskap Pochettino har satt sammen, men få hadde nok trodd at finale skulle bli resultatet av deltakelsen i denne store turneringen. Spurs gikk videre fra gruppespillet med et nødskrik og det samme kan vel sies om både kvartfinalen og semifinalen. Vi vil si det på samme måte som stjernespiller Christian Eriksen sa det: « Vi har vært svært heldige »Bare målforskjell skilte i forhold til italienske Inter i gruppespillet. I sluttspillet har Spurs slått ut tyske Dortmund, årets Premier League-mester Manchester City og i semifinalen Ajax.

I den hjemlige serien ble det en fjerdeplass på Tottenham, og laget er dermed sikret deltakelse på nytt i Champions League, uavhengig av resultatet i denne finalen. De 38 seriekampene i Premier League for Tottenham sin del endte med en statistikk på 23-2-13. Merkverdig få uavgjorte. Manager Mauricio Pochettino har virkelig tatt Spurs videre siden sin ankomst i klubben. Dette til tross for at ingen spillere ble hentet inn sist sommer. På de siste fem årene har Tottenham brukt bemerkelsesverdig lite penger på spillerkjøp og således er årets prestasjon stor.

Ny stadion er bygget og tatt i bruk, og Tottenham har virkelig noe på gang med tanke på de neste sesongene. De to seriekampene mellom disse to klubbene denne sesongen endte begge med 2-1 til Liverpool. Før denne finalen er Danny Rose og Harry Winks tilbake i trening. Jan Vertonghen og Davinson Sanchez er alle tvilsomme. Mens Harry Kane har friskemeldt seg selv og spiller trolig fra start. En svært gledelig nyhet for alle med et hjerte i Tottenham.

Disse to lagene har møttes hele 172 ganger opp gjennom tiden. Liverpool har vunnet hele 82 ganger, mens det har blitt uavgjort 42 ganger og så har Spurs tatt tre poeng ved 48 tilfeller.

I likhet med sin kollega i Tottenham har Jürgen Klopp gjort en formidabel jobb siden han tok over styringen på Anfield. Liverpool gikk som Tottenham videre fra gruppespillet i Champions League med et nødskrik. Bare målforskjell skilte til italienske Napoli. Dagens finalister avanserte således på målforskjell fra innledningen av turneringen. Det er med andre ord små marginer som skiller.

Videre i Champions League har Liverpool eliminert tyske Bayern München, Porto fra Portugal og ikke minst Barcelona i semifinalen. Liverpool snudde her et 0-3-tap i Barcelona til 4-0-seier hjemme på Anfield. Denne snuoperasjonen må være en av tidenes bragder i europeisk fotballhistorie. Men vi i Nettavisen var klar i talen foran den kampen, Liverpool fortjente nemlig på ingen måte 0-3 i Spania mot Barcelona. At man slo Barca hjemme var alt annet enn overraskende, men 4-0 var i overkant.

I Premier League kunne Liverpool denne sesongen vise til en statistikk på enorme 30-7-1. Ufattelig nok ble det ikke ligamesterskap med et tap på 38 spilte. Det hele endte med et fattig poeng i favør Manchester City. Avstanden ned til motstander Tottenham var formidable 26 poeng.

Husk også at Liverpool var i denne finalen i fjor, og kommer i så måte godt forbedret. Det endte da med 3-1 til Real Madrid.

Naby Keita er tilbake i trening i forkant av finalen, mens Adam Lallana er tvilsom. Robert Firminho meldes å være klar til dagens finale. Det er en gledelig nyhet.

Flott helengelsk finale i denne utgaven av Champions League. Vi heller mot Merseyside og Liverpool og spiller UB.

2. Moss – Fredrikstad

Kamp to bringer oss fra Champions League finalen til et derby i Post Nord-ligaen her hjemme. Fredrikstad tar turen til Moss og Melløs stadion. Begge lag i midtsjiktet i denne meget jevne og tette avdelingen.

Moss startet sesongen på en utmerket måte. Tre seire ble bokført på de fire første spilte. Etter det virker laget til å ha mistet formen. I øyeblikket står Moss med tre strake tap og det er blitt farlige to små poeng ned til nedrykk. Denne avdelingen er uhyre jevn. Det skiller bare tre poeng fra plass på pallen til nedrykk. Hjemme på Melløs har det lugget litt for Moss. 1-0-2 gir rom for forbedringer på eget gress. Laget har faktisk tatt flere poeng på utebane så langt. Siste kamp endte med tap 2-4 borte mot Hødd i Ulsteinvik. Nest sist svake 1-4 hjemme mot Kvik Halden.

Fredrikstad har i år som i fjor en målsetning om opprykk. Laget har startet greit, men heller ikke mer. Laget ankommer Melløs med et poeng mer enn Moss, men det har blitt hele seks poeng opp til Stjørdals-Blink på tabelltopp. Fredrikstad må heve sin poengsanking skal laget blande seg inn i opprykkskampen. Ute på tur har laget fra plankebyen svake 1-0-2 å vise til. Siste kamp ga et skuffende 2.3 tap borte mot Brattvåg, mens det nest sist ble fine 1-0 hjemme mot serieleder Stjørdals-Blink.

Et jevnt og tøft Østfold derby tror vi og garderer brett. HUB

3. Fram Larvik – Asker

Fram ønsker Asker velkommen til Framparken i kamp tre på kupongen. Et hjemmelag som henger pent med i tabellens øvre sjikt, mens gjestene har skuffet stort og er på nedrykksplass.

Fram Larvik har startet flott denne sesongen. Ankommer til denne kampen på en fjerdeplass, bare fire poeng etter Kjelsås på toppen. Hjemme i Larvik er Fram meget sterke, og har storfine 3-1-0 å vise til etter fire spilte på eget gress. 13 scoret på disse fire. Litt oppsving i prestasjon på utebane og Larvikklubben kan henge med høyt oppe svært lenge. Siste kamp endte med et stygt 2-3 tap borte mot Alta. Nest sist en flott 6-1 seier hjemme mot Senja. De to siste viser med all mulig tydelighet forskjellen på borte og hjemme for Fram sin del. I NM er laget klart for runde tre. OBOS ligaens Raufoss ble slått i andre runde, og et besøk fra Eliteserien venter når Strømsgodset tar turen til Larvik.

Asker har vært en enorm skuffelse så langt i sesongen. Bare fem små poeng står på konto av de første 21 mulige. Det kan bli en tung jobb å overleve Post Nord-ligaen for Asker sin del. Det er dog tidlig og fortsatt meget jevnt. Asker har svake 0-1-2 på utebane, og har ennå ikke scoret etter 270 minutters spill på fremmed gress. Siste kamp endte med svake 0-4 hjemme mot Bærum. Nest sist, også da tap med 0-1 borte mot Sotra. Asker har bare Oppsal bak seg på tabellen i øyeblikket, og må snarest starte poengsankingen.

Vi tror Asker bussen må forlate Larvik uten poeng, og spiller H.

4. Oppsal – Alta

Alta legger ut på langtur til hovedstaden i kamp fire på kupongen. Et oppgjør mot bunnplasserte Oppsal venter det nordnorske laget. Alta fint med, og med heng på topplassene i avdelingen. Oppsal sin hjemmebane får nytt kunstgress, og kampen spilles på OBOS liga arenaen KFUM Arena.

Oppsal har slitt etter sitt opprykk fra nivå fire sist sesong. Vi vet at Oppsal var optimister, men så langt har det vært en mager poengsanking. Det er dog et ungt mannskap med mye talent, og vi ønsker å gi de unge spillerne litt mer tid før vi feller dommen. Hjemme i Oslo har tre av fire endt uavgjort i en statistikk som sier 0-3-1. Uten et eneste poeng på fremmed gress blir dog fasiten samlet for tynn. Det er tre poeng opp til streken, det er tidlig i sesongen og Oppsal vil få mange nye sjanser. Det er tross alt 19 kamper igjen på programmet. Siste kamp endte uavgjort 1-1 hjemme mot Sotra, mens det nest sist ble tap 0-3 for byrival Grorud.

Alta har startet bra, og har heng på tabelltoppen etter sju spilte. Det er fire poeng opp til Kjelsås på topp. Alta er middelmådige borte, og har tatt 10 av sine 13 poeng på eget gress. Borteformen må forbedres, om laget skal henge med i opprykkskampen utover i sesongen. Ute på tur viser tallene 1-0-2 etter tre spilte. Siste kamp for Alta endte med en fin seier 3-2 hjemme mot Fram Larvik. Nest sist ble det tap 1-3 borte mot Bærum i Sandvika. Cupeventyret lever fortsatt for Alta. Fløya ble slått i andre runde, og storfint besøk venter når Eliteseriens Stabæk kommer nordover i runde tre.

Vi tror Alta sin rutine avgjør mot det unge Oppsallaget. B

5. Sotra – Elverum

Elverum tar turen til Sotra i kamp fem. Straume Stadion er arena i en meget viktig kamp, hvor begge ligger plassert rundt den lite hyggelige streken som skiller nedrykk og ny kontrakt.

Sotra har slitt i innledningen av denne sesongen. Ligger i øyeblikket bare et lite poeng over nedrykksstreken. Laget har dog en kamp (mot Mjølner) til gode på de andre lagene, og har også bare spilt to av seks kamper på eget gress. De to Post Nord-liga avdelingene er tøffe, og Sotra vil nok bli innblandet i en kamp for å overleve utover høsten. Hjemme har det blitt en seier og et tap så langt. Asker ble slått, mens Grorud returnerte fra Sotra med tre poeng tilbake i serieåpningen. Siste kamp endte med litt svake 1-1 mot bunnlaget Oppsal, dog i Oslo.

Elverum endte på sjetteplass sist sesong, men har slitt i sesonginnledningen denne gangen. Seks poeng av de første 21 mulige er mager kost, og langt ifra bra nok. Bare målforskjell skiller Elverum fra å falle under streken for nedrykk. Borte må man kunne bruke ordet katastrofe. Fire på fremmed gress, har gitt like mange tap og 1-10 i målforskjell. Hjemme har laget vunnet to av tre, og nøkkelen ligger i forbedring ute på tur. Siste kamp ga en av sesongens to seire, da reservene til Odd ble slått med fine 3-1. Nest sist tap 0-2 borte mot Florø.

Elverum har fire strake bortetap. Vi tror ikke laget vinner, men henger på en gardering for uavgjort. Hjemmelaget har også innledet svakt. HU

6. Florø – FK Senja

Senja reiser til Florø i kamp seks på kupongen. Begge lag i midtsjiktet, men med betydelig kortere vei til streken for nedrykk, enn involvering i tabellens øverste del.

Florø har startet litt på det jevne, men har bare tre poeng ned til streken for nedrykk. Det er jevnt rundt midtsjiktet på tabellen. Laget har 2-0-1 hjemme, men er uten seier på fire bortekamper. Samlet blir det litt tynt. Etter en fin 2-0 seier mot Elverum på eget gress nest sist, gikk laget på et 1-3 tap i Oslo mot serieleder Kjelsås i siste kamp.

Senja ankommer Florø med et poeng mindre enn vertene. Laget er meget begrenset borte, og står med svake 0-1-2. En målforskjell på 2-13 på disse tre understreker problemene laget har ute på tur. Senja har tapt begge de to siste. Først med stygge 1-6 mot Fram i Larvik, deretter 1-2 hjemme mot svake Mjølner i siste kamp.

Senja meget svake borte. Vi tror poengene blir igjen hos hjemmelaget. H

7. Rommen – Årvoll

Et Oslo-derby tar oss over i Norsk Tipping-liga i kamp sju. Årvoll har nesten gåavstand ned til Rommen i en kamp hvor begge lagene ligger innblandet i striden rundt nedrykksstreken.

Rommen rykket opp til Norsk Tipping-liga sist sesong. Laget var spådd en tøff sesong på dette nivået, men har delvis motbevist skeptikerne. Laget har bokført åtte poeng, og har i øyeblikket tre viktige poeng ned til nedrykk. Denne kampen er svært viktig i så måte. Hjemme på Rommensletta i Oslo har laget 1-1-1 etter tre spilte. Med tidligere Skeid-trener Kjell Sverre Wold ved roret er Rommen godt organisert, og ikke så enkle å bryte ned.

Siste kamp endte 1-1 borte mot Nordstrand, mens det nest sist ble tap 1-3 hjemme mot Spjelkavik. Årvoll rykket i likhet med hjemmelaget opp sist sesong. Ankommer Rommen med tre poeng mindre på kontoen enn hjemmelaget. I øyeblikket ligger Årvoll under streken for nedrykk, og det blir nok en kamp for å forsøke å overleve denne ligaen. Borte har laget 0-1-2, og poengene som Årvoll eventuelt kaprer på fremmed gress kan nok avgjøre mye utover høsten. Årvoll vant 4-1 mot tabelljumbo Sunndal sist, mens det nest sist ble tap 3-4 borte i Østfold mot reservene til Sarpsborg 08.

Vi heller mot Rommen, og spiller H (HU på 432 rekker spillet)

8. Grei – Follo

I kamp åtte tar Follo turen fra Ski i utkanten av Oslo til møtet med bunnlaget i avdelingen Grei. Follo i sjiktet rett over nedrykk.

Grei har åpnet sesongen alt annet enn bra. Laget ligger helt sist på tabellen, og har bare spilt inn fem av 21 mulige poeng så langt. En liten trøst er det nok at det er uhyre jevnt i bunnen av denne avdelingen. Bare to poeng skiller de åtte nederste lagene. Hjemme i Groruddalen har Grei vært uvanlig svake. 0-1-3 på eget gress holder på ingen måte, og hjemmeformen må opp. Siste kamp endte dog i en fin opptur. Frigg ble slått 2-1 på bortebane. Nest sist 0-3 tap hjemme for gode Tønsberg. Det skal bli spennende å se om Grei kan bygge videre på den fine seieren mot Frigg.

Follo ankommer Greibanen to poeng foran hjemmelaget, og et poeng over nedrykksstreken.

Det er som sagt meget jevnt i denne avdelingen, og kampen er i så måte svært viktig for begge lag. Borte er det vanskelig å skryte av Follo. 0-1-2 og 10 baklengs er stygge tall. Follo tapte 0-1 hjemme mot Ørn Horten i siste kamp, mens det nest sist ble en fin 3-1 seier hjemme mot Drøbak Frogn.

Veldig viktig kamp i nedre del av tabellen. Vi tror på avgjørelse, men dekker fult ut på det store spillet. HB (HUB på 432 rekker spillet)

9. Flint – Donn

Et Donn under nedrykksstreken tar turten til møtet med Flint i kamp ni på kupongen. Hjemmelaget greit i gang og på femte plass så langt.

Flint har startet greit i denne avdelingen. Laget er inne på femteplass etter sju spilte, og det er fem poeng opp til Flekkerøy på toppen. Flint har tatt like mange poeng på bortebane som på eget gress. Hjemme har det blitt 2-0-1 på de første tre. I siste kamp var det nettopp lederlaget Flekkerøy som var motstander, og Flint gikk på et klart 0-3 tap på bortebane. Nest sist kunne Flint bokføre en fin 1-0 seier mot reservene til Viking i Stavanger.

Donn sliter. Det kan man slå fast etter sju spilte. Bare seks poeng spilt inn er mager kost så langt. Det er meget jevnt i denne avdelingen, men Donn må starte poengsankingen på en annen måte enn hittil, det er helt klart. Borte har laget bare et fattig poeng å vise til. Statistikken her lyder på 0-1-2. Siste kamp ga 1-1 hjemme mot Pors, mens det nest sist ble 2-2 borte mot Staal Jørpeland.

Vi mener det er forskjell på disse to. Vi spiller H

10. Fana – Djerv 1919

Toppoppgjør på Nesttun kunstgress når serieleder Djerv gjester Fana. Hjemmelaget med fem poeng opp til toppen, men med en fin sjanse til å kutte forspranget i denne kampen. Djerv troner på tabelltopp.

Fana har vært gode i innledningen av denne sesongen. Har spilt inn 16 av 21 poeng og ligger fint plassert på tredje plass på tabellen. Hjemme har det blitt flotte 2-1-0 etter tre spilte. Laget møter her serielederen og det er meget viktig. Forskjellen på seier og tap er enten åtte eller to poeng som skiller etter kampen. Fana har vunnet de fire siste kampene, og er i form. Sist ble det fine 3-0 borte mot reservene til Brann, mens det nest sist ble 4-1 hjemme mot Os.

Djerv har vært uimotståelige i sesonginnledningen. Laget har radet opp sju seire på like mange spilte. Toget tøffer og går mot opprykk, om dette fortsetter. Det er dog et par andre lag som også har fått fart på poengfangsten. Vard Haugesund er bare tre bak, og også dagens motstander henger med, fem poeng etter toppen. Siste kamp i Djerv sin seiersrekke var 2-1 hjemme mot Vestfossen. Kampen før 5-2 borte mot Bergen Nord.

To meget gode lag. Djerv har ikke avgitt poeng ennå i sesongen. Vi spiller UB.

11. Gjøvik-Lyn – Kolstad

Kamp 11 gir oss et toppoppgjør på Gjøvik Stadion. Begge lag på skuddhold i forhold til tabelltoppen, hvor reservene til Ranheim i øyeblikket troner.

Gjøvik-Lyn har vært gode denne sesongen. Har vunnet fem av sju samlet, og står med

2-0-1 på hjemmebane. Det er tre små poeng opp til tabelltopp, og toget for opprykk, har på ingen måte forlatt stasjonen på Gjøvik ennå. Laget presterer både borte og hjemme, og vi tror Gjøvik-Lyn kan henge med høyt oppe, langt utover høsten. Siste kamp endte med et stygt 3-6 tap borte mot serieleder Ranheim sine reserver. Før det fire strake seire.

Kolstad har i likhet med vertene prestert bra i sesonginnledningen. Ankommer Gjøvik med like mange poeng som hjemmelaget. Kolstad har vunnet alle tre hjemme, og står med 2-0-2 på fremmed gress. Om borteformen forbedres noe, vil nok også Kolstad ende høyt oppe i denne avdelingen. De to siste kampene er begge vunnet. Først meget sterke 2-1 hjemme over serieleder Ranheim sine reserver, deretter 3-2 borte mot Nybergsund i siste kamp.

To gode lag i sjiktet under tabelltoppen. Vi heller ørlite mot hjemmelaget, men dekker fult ut på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)

12. Melhus – Nybergsund

Kupongen avsluttes i samme avdeling som kamp 11. Et Nybergsund i nedrykksstriden tar turen til Melhus. Hjemmelaget fint med på øvre halvdel av tabellen.

Melhus har startet greit i denne avdelingen. 13 poeng innspilt av 21 mulige, og femte plass er helt greie tall. Det skiller i øyeblikket fem poeng opp til tabelltopp. Melhus har sviktet litt på eget gress, og faktisk tatt ni av sine 13 poeng på utebane. Hjemme har laget notert 1-1-1 etter tre spilte. Siste kamp endte med en fin 4-1 seier borte mot reservene til Raufoss, og laget har nå ikke tapt på de tre siste.

Nybergsund har slitt i innledningen av denne sesongen. Ankommer til Melhus på plassen over nedrykksstreken, og det skiller bare tre poeng til feil side av den lite hyggelige streken som betyr nedrykk. Nybergsund har ikke prestert på utebane, og står med 1-0-3 etter fire spilte. Bare tre scoret på disse fire. Siste kamp endte i tap 2-3 hjemme mot Kolstad, og laget har nå tapt de tre siste.

Vi tror poengene blir igjen hos hjemmelaget i kupongens avslutning. H

96-rekkeren:

1. Tottenham — Liverpool UB

2. Moss — Fredrikstad HUB

3. Fram Larvik — Asker H

4. Oppsal IF — Alta B

5. Sotra SK — Elverum HU

6. Florø — FK Senja H

7. Rommen — Årvoll H

8. Grei — Follo HB

9. Flint — Donn H

10. Fana — Djerv 1919 UB

11. FK Gjøvik-Lyn — Kolstad HU

12. Melhus — Nybergsund IL-Trysil H



432-rekkeren:

1. Tottenham — Liverpool UB

2. Moss — Fredrikstad HUB

3. Fram Larvik — Asker H

4. Oppsal IF — Alta B

5. Sotra SK — Elverum HU

6. Florø — FK Senja H

7. Rommen — Årvoll HU

8. Grei — Follo HUB

9. Flint — Donn H

10. Fana — Djerv 1919 UB

11. FK Gjøvik-Lyn — Kolstad HUB

12. Melhus — Nybergsund IL-Trysil H