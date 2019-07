Champions League-kvalifisering venter for Solbakkens menn

For andre dagen på rad, fikk Nettavisen uttelling på sitt oddstidps. Tirsdag er det Champions League- og Europa League-kvalifiseringen som dominerer langoddsen. Dessverre skal ingen norske lag i aksjon, da Rosenborg først møter hviterussiske BATE i morgen kveld. Likevel er det flere kamper med gode profittmuligheter. I Tour de France er det franske Julian Alaphilippe som leder sammendraget i det kun seks etapper gjenstår av det prestisjetunge sykkelrittet.

The New Saints FC - FC København Handikap fulltid 1-0 B 1,64 (spillestopp 19:55)

PSV Eindhoven - Basel Handikap fulltid 1-0 H 2,25 (spillestopp 19:55)

The New Saints FC - FC København

The New Saints FC er den mestvinnende klubben i walisiske fotball. TNS, som laget kalles, vant Welsh Premier League for åttende gang på rad forrige sesong. På tross av gjentatte seriegull, har aldri waliserne hatt nevneverdig suksess i Champions League-kvalifiseringen. Laget med Celtic-lignende drakter har ikke kommet seg lengre enn den 2. kvalifiseringsrunden. Forrige sesong sa det stopp mot makedoniske Shkëndija i den 1. kvalifiseringsrunden. Dersom man ryker ut i kvalifiseringen til Champions League, får man en ny mulighet i Europa League-kvalifiseringen. Etter å ha røket for Shkëndija, møtte TNS danske Midtjylland i Europa League-kvalifiseringen. Danskene vant 2-0 borte og 3-1 hjemme.

Ståle Solbakkens FC København topper den danske Superliga etter to serierunder. Fredag vant de hvitkledde 2-1 hjemme i Parken mot den tidligere Sarpsborg-spissen Patrick Mortensens AGF. Som regjerende seriemestere i Danmark, er FC København direkte kvalifisert til Champions League-kvalifiseringens 2. runde.

Bortelaget FC København er storfavoritter før tirsdagens kamp. Det vil være en stor skrell om walisiske The New Saints avanserer på bekostning av det danske hovedstadslaget. FCK spiller borte mot Horsens allerede lørdag. Solbakkens menn vil derfor ha lyst til å avgjøre denne kampen så tidlig som mulig, slik at de kan spare nøkkelspillere inn mot lørdagen. Dessuten er det første kamp mellom lagene. De regjerende danske mesterne kan derfor ikke støtte seg på resultatet i første kamp. En flermålsseier vil også gjøre det mulig for Solbakken å spare spillere i returoppgjøret neste onsdag. Vi tror danskene vinner med flere mål.

PSV Eindhoven - Basel

PSV Eindhoven endte på andreplass i den nederlandske toppdivisjonen Eresdivisie forrige sesong. Kun Ajax plukket flere poeng enn Luuk de Jongs lag, men seiersmarginen på tre poeng viser at PSV ga det nederlandske hovedstadslaget hard kamp om tittelen. Hjemme på Philips Stadion vant PSV 16 av 17 kamper, hvilket gjorde Eindhoven-laget til ligaens beste hjemmelag. PSV scoret hele 70 mål på hjemmebane, slik at fansen i gjennomsnitt fikk servert litt over 4 (!) mål hver hjemmekamp. I forrige sesongs Champions League, havnet nederlenderne i gruppe med Barcelona, Tottenham og Inter. PSV holdt Harry Kanes Tottenham til uavgjort på Philips Stadion, men endte til slutt sist i gruppen med med fattige to poeng på seks kamper.

I likhet med hjemmelaget, pleier sveitsiske Basel å nå gruppespillet i verdens gjeveste klubbturnering. Forrige sesong var imidlertid av det skuffende slaget for Xherdan Shaqiris moderklubb. Basel maktet bare andreplass i den hjemlige ligaen etter å ha blitt slått med femten poeng av rivalene Young Boys. Heller ikke i de kontinentale turneringene leverte sveitserne i tråd med forventningene. Etter å ha nådd Champions League-sluttspillet i 2017/18-sesongen, røk Basel overraskende ut mot PAOK i den andre kvalifiseringsrunden forrige sesong. Mohammed Elyounoussis gamleklubb kvalifiserte seg ikke engang til Europa League-gruppespillet, ettersom kypriotiske Apollon ble for tøff motstand i playoffen. På bortebane i seriespillet forrige sesong vant Basel åtte kamper, spilte uavgjort seks og tapte fire av totalt 18 kamper.

PSV imponerte stort i ligaen forrige sesong, men har noe å revansjere i Champions League. På papiret er nederlenderne et langt bedre lag enn Basel. Sveitserne har for øvrig ikke forsterket seg nevneverdig så langt i sommervinduet. Basel sesongåpnet torsdag forrige uke med en 4-1-seier over Sion, mens PSV ikke spiller første seriekamp før 3. august. Dermed er det et PSV-lag som kan konsentrere seg fullt og helt om kveldens kamp. Selvfølgelig kan det stilles spørsmål ved nederlendernes kampform, men det samme gjelder Basel. Uansett vil PSV - i likhet med FCK - være på jakt etter å avgjøre kvalifiseringsrunden så tidlig som mulig. Kvalitetsforskjellen og betydningen av en flermålsseier, gjør at vi tror PSV vinner med to mål eller mer.

Vi kombinerer flermålsseier for FCK og PSV-i en klassisk favorittdobbel, hvilket gir akseptable 3,69 i odds.