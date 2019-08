Championship tilbake på lørdagskupongen

Vi er fremme ved en ny lørdagskupong. Denne gangen skal vi bryne oss på to kamper fra Eliteserien her hjemme, som er etterfulgt av ni kamper fra serieåpningen i Championship i England. Kupongen avsluttes med en kamp fra League One (nivå tre) fra balløya. En meget utfordrende kupong, med tanke på at vi blir stilt overfor første serierunde i England. Det skal mye rart til, om ikke det blir fine penger å hente på denne kupongen. Innleveringsfristen er som vanlig 15:55, og bonuspotten ligger i dag på 2,4 millioner kroner!

1. Sarpsborg 08 – Rosenborg

Et Rosenborg lag i klar fremgang på en sjetteplass i øyeblikket, tar turen fra Trøndelag til Østfold og et møte med sesongens store skuffelse Sarpsborg 08. Hjemmelaget ligger nest sist på Eliteserie-tabellen.



Sarpsborg har skuffet radikalt denne sesongen. Laget som endte på en grei åttendeplass sist sesong og som sparket godt i fra seg i Europa, må opp i tauene for ikke å spille i OBOS-ligaen neste sesong. I øyeblikket innehar Øsfoldklubben en direkte nedrykksplass og bare Strømsgodset er bak på tabellen. Laget avsluttet sist sesong med bare to seire på de 12 siste, og den svake trenden har bare fortsatt. Denne sesongen har Sarpsborg to seire på de første 15! Kampene. Det er nedrykkstall alle dager i uken. Hjemme lyder statistikken 2-3-2, men uten seier borte på åtte forsøk blir det samlet veldig tynn suppe. Siste kamp før sommerens opphold endte med tap 1-2 borte mot sterke Molde. Sarpsborg har også et stygt tap mot Tromsdalen da drømmen om en cupfinale tok slutt. Et Tromsdalen som ennå ikke har vunnet i årets OBOS liga. Sarpsborg tapte motsatt oppgjør 0-1 tilbake i mai på Lerkendal i Trondheim.

Det er dog ingen tvil om at blåtrøyene fra Østfold har vært aktive på overgangsmarkedet i sommer. Inn med Straalman, Nangis fra Levadiakos, Malec, Letellier er kommet på lån fra Frankrike og Pavelic er fra Rijeka. Normalt sett bør jo dette være en forbedring, men vi vil se det først. Vi vil se disse navnene ta nivået og hjelpe Sarp oppover på tabellen.

Rosenborg lå en stund helt i bunnen av Eliteserien. Klubben slet voldsomt etter sparkingen av Ingebretsen/ Hoftun, og ting så bare mørkt ut. Sakte men sikkert har dog ting bedret seg. I øyeblikket er utrolig nok trønderne inne i medaljekampen som et av seks lag. Om laget vinner sin kamp til gode de har på Molde, er det ikke mer enn seks poeng opp til tabelltopp. Det kreves dog en nærmest feilfri høst for å blande seg inn i gullstriden, men det virker som hvittrøyene kan klare det nå. Borte har RBK hatt problemer, og står med svake 2-1-4 på de første sju spilte. Laget vant hele 5-1 mot Viking før ferien hjemme på Lerkendal, og har tre strake gevinster i seriesammenheng. RBK snudde også et tap borte mot Bate Borisov til avansement i kvalikspillet for deltagelse i Champions League på onsdag. RBK har stått ved sin nye trener Eirik Horneland (kanskje ikke noe valg etter bråket rundt Ingebretsen/ Hoftun) og det må være godt for han at fremgangen har kommet.



Vi heller mot Rosenborg i kupongens første kamp, og bruker to tegn på Sarpsborg Stadion. UB



2. Odd – Lillestrøm

Lillestrøm reiser fra Romerike ned til Skien og kamp mot Odd på Skagerak Arena i Kamp to på kupongen. Odd for fult med i toppen av tabellen, mens Lillestrøm sliter i andre enden.



Odd har hatt en meget fin første halvdel av sesongen 2019. Ligger fire poeng etter Molde på toppen, men med en kamp mindre spilt. Odd kan faktisk vinne årets Eliteserie, så bra er mannskapet. Muligens ikke trolig, men som sagt fult mulig. Trener Dag Eilev Fagermo har virkelig fått en vinnermentalitet inn i sitt mannskap, som presterer uke etter uke. Hjemme i Skien er laget enormt godt, med 7-1-0 etter åtte spilte. En noe svak statistikk borte (tap i fire av sju) skiller Odd fra topplasseringen på tabellen. Odd skuffet stort i siste kamp før sommeroppholdet med å tape 0-2 borte mot Mjøndalen. I motsatt kamp, to dager etter nasjonaldagen i mai vant Odd motsatt oppgjør hele 3-0 på Åråsen. I NM er Odd klare for en kvartfinale mot KFUM, i nest siste hinder før en cupfinale på Ullevaal.

Moussa Njie er hentet inn og ble klar nylig. Han var strålende for Stabæk og kan bli en viktig spiller for Fagermo. Det er usikkerhet rundt Oldrup Jensen rundt dette oppgjøret. Det er litt både og om han spiller eller ikke.



Lillestrøm slet sist sesong, og sliter i feil ende av tabellen igjen. I øyeblikket er det tre små poeng ned til plassen som gir kvalikspill om å unngå nedrykk. Trøsten får være at det er meget jevnt i tabellens nedre del. Helt opp til Kristiansund på plass sju, er lagene mer eller mindre innblandet i kampen om ny kontrakt. På fremmed gress er LSK svake, og står med 1-2-4. Noe bedre kreves i andre del av sesongen, for å styre Romerikes stolthet inn til spill i Eliteserien, også i sesongen 2020. LSK avsluttet vårsesongen, med en 2-1 seier hjemme mot Strømsgodset, men tapte hele 2-5 borte mot Kristiansund i kampen før.



Vi tror Odd tar poengene her og spiller H.



3. Nottingham Forest – West Bromwich

Kamp tre bringer oss over til en etterlengtet serieåpning i Championship i England. Premier League venter ytterligere en uke, men det er mange fine kamper på nest øverste nivå.



I kamp tre tar WBA den korte turen til Nottingham, og et møte med Forest på City Ground. Nottingham Forest endte i det øvre midtsjiktet sist sesong. Klarte ikke helt å innfri ambisjonene om å kjempe om opprykk. Hjemme på City Ground var laget godkjent, men ikke mer. Igjen er ambisjonene å være med i øverste del av tabellen. Forest har bare et tap, på sine seks oppkjøringskamper foran sesongen (0-3 mot Olympiakos) Crystal Palace er slått 1-0 og det ble 2-2 mot spanske Real Sociedad. Begge de to kampene mellom disse to, endte med poengdeling sist sesong.

I øyeblikket er det syv spillere vi kan telle laget har hentet inn. En del uskrevet kort som ikke mange har hørt om er hentet inn. Det blir spennende å følge disse.



West Bromwich endte på en fjerdeplass sist sesong. Det ble tap mot Aston Villa i semifinalen i kvalikspillet om opprykk til Premier League. Birminghamklubben har nok tatt mål av seg til å greie dette denne sesongen. Championship er dog en knallhard affære, med 46 tøffe oppgjør før fasiten skrives. WBA var greie ute på tur sist sesong, og vant 11 av sine 23 bortekamper. I sommerens oppkjøringskamper har WBA tapt 0-3 mot Villarreal, spilt uavgjort mot Rotherham samt vunnet mot Bournemouth og Scunthorpe.

Har ikke gjort all verden på markedet i år. De har dog mistet noen viktige navn før denne sesongen. Jay Rodriques, Rondon og Dawson er alle ute. Laget kan jo dog kun hente spillere fra andre Championship-klubber og det er jo en faktor at det har vært tynt på markedet. Kenneth Zohore er hentet fra Cardiff.



Helt åpen serieåpning etter vår mening. Vi bruker alle tre tegnene. HUB *



4. Wigan – Cardiff

Cardiff tar turen fra Wales til et oppgjør mot Wigan i kamp fire på kupongen.



Wigan hadde bare seks lag bak seg på tabellen i Championship sist sesong. Allikevel var det trygge 12 poeng ned til nedrykk, og Wigan styrte greit inn til fornyet kontrakt. Hjemme på DW Stadium var det solid, og Wigan tapte bare fire av 23 hjemmekamper. Bare to seire på fremmed gress, gjorde dog sesongen samlet til en middelmådighet. Wigan har 1-3-1 på sommerens fem treningskamper, hvor uavgjort mot Premier League lagene Burnley og Everton stikker seg ut som de to beste.

Robinson og Williams er hentet inn fra Everton. Det som en gang var et ungdomstalent, Nick Powell, har dratt. Darron Gibson har også byttet beite.



Cardiff rykket ned fra Premier League sist sesong, men har fornyet tillitt til manager Neil Warnock. Laget tapte hele 16 av 19 bortekamper sist sesong, men møter helt annen motstand i etasjen under denne sesongen. Det blir spennende å se, om Cardiff kan gjøre oppholdet på nivå to til bare en sesong. Laget har ikke tapt på fire oppkjøringskamper, og virker til å være i rute.

Seks nye spillere er hentet inn. Aden Flint og Glatzel er to spennende navn.

Vi tror Cardiff tar minst et poeng med seg tilbake til Wales i serieåpningen, og spiller to tegn. UB

5. Stoke – Queens Park Rangers

To tidligere storheter med mange sesonger på øverste hylle i det engelske seriesystemet møtes i kamp fem. Queens Park Rangers tar turen fra hovedstaden, opp til The Midlands, og møtet med Stoke City.



Etter sitt nedrykk for to sesonger siden, skuffet Stoke stort i sin første opptreden i Championship sist sesong. Laget var aldri i nærheten av opprykk, og endte sesongen som nummer 16 av de 24 lagene. Laget har forsterket litt i sommer, og fra Stoke sies det at målsetningen er spill om opprykk denne gangen. Det normalt sterke hjemmelaget, vant bare åtte av 23 på eget gress sist sesong, og dette må forbedres mye om en av topplassene skal kunne bli en realitet. Begge kampene mellom disse to endte i poengdeling i sesongen 1918/19. Stoke har prestert bra i sommerens treningskamper. Bare et tap på fem spilte, da Leicester fra Premier League vant 2-1.

Nick Powell og Tommy Smith er to spennende singeringer som kan være med å bidra godt.



Queens Park Rangers skuffet i likhet med hjemmelaget stort sist sesong. Endte sesongen fire poeng bak Stoke, og med bare fem lag bak på tabellen. Laget presterte greit hjemme på Lofthus Road, men vant bare fem av 23 på fremmed gress. Fremgang ute på tur må til om QPR skal hevde seg denne gangen. Londonklubben har tapt tre av fire spilte kamper i oppkjøringen, men var positiv i generalprøven mot Watford. Treningskamper er vanskelig å regne på.

Laget har brukt veldig lite penger i sommer.



Vi tror Stoke blir bedre enn sist sesong, og at laget starter med tre poeng i serieåpningen. H



6. Brentford – Birmingham

Birmingham tar turen fra den nest største byen på øyriket, ned til hovedstaden og møtet med Brentford på Griffin Park.



Brentford var mye betrodd sist sesong, og var nok ikke mer enn middels fornøyd med plass nummer 11, i klar avstand fra kampen om opprykk. Laget presterte bra hjemme med 14 trepoengere på de 23 kampene. Bare tre gevinster på fremmed gress gjorde dog sesongen middels, samlet sett. Litt fremgang ute på tur, og Brentford kam muligens hevde seg opp i mot toppen av tabellen. Begge oppgjørene disse to imellom sist sesong endte i poengdeling. Brentford har tapt en av fire treningskamper i sommer, da Bournemouth vant 3-1 på Griffin Park. Seier med samme sifre borte mot Norwich var dog meget sterkt mot det nyopprykkede Premier League laget.

Laget har mistet en viktig bidragsyter i Ezri Konsa til Aston Villa. De fikk dog en del penger for han. Laget har hentet en del i sommer, men ingen store signeringer kan nevnes.



Birmingham hadde en sesong på det jevne sist. Styrte greit klar av nedrykkskampen, men plass 17 på tabellen var nok ikke godt nok i forhold til forventningene på St. Andrews. Borte vant Birmingham sju av sine 23 spilte sist sesong. Med Aston Villa tilbake i Premier League vil kampen om hegemoniet i byen stå mellom WBA og Birmingham. Det skilte 28 poeng i favør WBA sist sesong, og Birmingham må opp i ringene om det gapet skal lukkes. Laget har vunnet to av sine fem kamper i oppkjøringen. Generalprøven sist helg var dog meget svak. Brighton vant 4-0, og Birmingham presterte langt fra godkjent.

Syv spillere er kommet inn dørene som vi kan telle. Storscoreren Adams har forlatt dørene. Dette vil uten tvil merkes. Moha Ramos er kommet på lån fra Real Madrid. Gary Gardner og Ivan Sunjic blir to spennende menn å følge. Dem har og hentet Chelsea-spiller Dan Crowley på lån. En spennende 21-åring å følge dette.



Vi gir Brentford favorittstempelet, men spiller to tegn på det store spillet. H (HU på 432 rekker spillet)



7. Reading – Sheffield Wednesday

Kupongens nedre del åpner med et oppgjør på Madejski Stadium, hvor Reading gjestes av Sheffield Wednesday.



Reading var svake sist sesong, og hadde bare fire lag bak seg på tabellen. Åtte seire hjemme var for så vidt akseptabelt, men med bare to gevinster på fremmed gress, ble det samlet tynn suppe. Fremgang må til om ikke klubben som var i Premier League for noen sesonger siden skal bli dratt inn i nedrykksstriden, med spill på tredje nivå som konsekvens. Sist sesong tapte Reading hjemme mot Wednesday, mens det ble poeng deling på Hillsborough i Sheffield. Laget har tapt tre av fire kamper i oppkjøringen, men generalprøven sist helg var godkjent, til tross for et knepent 3-4 tap mot sterke Chelsea hjemme på Madejski.

Gode gamle Charlie Adam er hentet inn. Joao Virgina er på lån fra Everton.



Sheffield Wednesday endte sesongen på en 12 plass, 17 poeng foran Reading sist sesong. Laget var bra på sitt beste men meget ustabilt. Borte ble det 6-8-9 på de 23 spilte. Manager Lee Bullen vil nok ha fokus på stabiliteten, for på sitt beste duger onsdagsklubben bra. De har rukket hele seks kamper i oppkjøringen, og virker i fin rute med bare et tap på disse seks. Det har blant annet blitt 2-2 mot spanske Espanyol.



Vi heller ørlite mot gjestene, men garderer med alle tegn på det store spillet.

UB (HUB på 432 rekker spillet)



8. Millwall – Preston

I kamp åtte tar Preston turen ned til hovedstaden og kamp mot Millwall på intime The Den Stadium øst i London.



Millwall skuffet sist sesong. Hadde bare de tre lagene som rykket ned bak seg på tabellen. Bare sju seire av 23 på eget gress var også svakt. Bortelagene pleier å slite på vanskelige The Den i et tøft strøk av hovedstaden. Millwall var meget kjedelige å følge sist sesong. Lå stort sett lat i hver eneste kamp. Noe nytt må vel laget har testet ut i sommer? Når vi ser på markedet ser det dog ikke slik ut. Sist sesong tapte Millwall begge de to kampene mot dagens motstander. Laget har 2-1-2 i de fem kampene i oppkjøringen i sommer. Generalprøven sist helg var grei med 3-3 hjemme mot Real Sociedad.



Preston leverte en sesong på det jevne sist, i midtsjiktet på tabellen. Laget vant åtte kamper både hjemme og borte, og slet litt med stabiliteten. Vi ser ikke laget som en kandidat til opprykk, men på sitt beste er Preston gode. Manager Alex Neil og hans mannskap, må nok gjøre hjemmearenaen Deepdale til et fryktet sted skal det bli plass på øverste del av tabellen. Preston har spilt hele åtte kamper i sommerens oppkjøring, og vunnet fem av disse, Spesielt siste kamp var bra da Newcastle fra Premier League ble slått 2-1.



Vi tror litt enten eller. Muligens målrikt. Vi spiller HB.



9. Blackburn – Charlton

Charlton tar turen opp til Ewood Park fra London til kamp mot Blackburn i kamp ni.



Etter sitt opprykk for to sesonger siden, presterte Blackburn fult godkjent sist sesong.

En plass i midtsjiktet, og aldri i fare for å bli dratt inn i nedrykksstriden var nok greit i sin første sesong tilbake i Championship. 10-7-6 hjemme var godkjent, men 12 tap borte, må nok forbedres om en plass over midtsjiktet skal kunne bli en realitet. Blackburn virker i rute, og har vunnet fire av fem kamper i sommerens oppkjøring, dog mot begrenset motstand.

Callagher og Johnson er to spennende menn som kan score en hel del for Rovers i år.



Charlton rykket opp etter kvalikspill sist sesong. Det skal bli spennende å se om laget duger en etasje opp. I sin opprykk sesong var Charlton bedre hjemme enn borte. Åtte av i alt 10 tap kom ute på tur, og bortekampene kan nok bli det som avgjør mye for Charlton sin sjanse til å styre inn til ny kontrakt. I sommerens treningskamper har det blitt tre seire, og like mange tap. Generalprøven sist helg var svak, da Aston Villa vant 4-1 på Charlton sin bane.

Hentet lite i år Charlton.



Vi tror Charlton vil slite borte, og prøver et tegn her. H



10. Swansea – Hull

Hull tar turen over grensen til Wales og Liberty Stadium, hvor Swansea venter på motsatt banehalvdel.



Swansea hang greit med på øvre del av tabellen i Championship sist sesong. Laget avsluttet på plass 10 av de 24 lagene. Swansea er sterke hjemme på Liberty i Wales, og tapte bare fem ganger hele sesongen. Det ble 12 tap på fremmed gress, og her ligger nok utfordringen til manager Steve Cooper. Borteformen må forbedres, om noe mer enn en midt på treet plass skal kapres. Swansea spilte uavgjort hjemme, og tapte borte mot Hull sist sesong. Laget virker i fin form før seriestarten. Seks kamper i oppkjøringen, har gitt like mange seire. Dog skal det sies at motstanden har vært fra andre hylle, men seks av seks er uansett meget bra.

Ikke gjort all verden på markedet i sommer. Tapet av Daniel James til Manchester United vil nok merkes. Waliserne har alltid tatt poeng på Liberty og vinner masse på dette hvert år.



Hull var meget ustabile sist sesong. Startet svakt, gikk en periode med bare seire, før avslutningen var av blandet drops. Laget endte til slutt på plass 13, tre poeng bak dagens motstander. Hull var svake borte sist sesong, og tapte hele 12 på fremmed gress. Laget har bare vunnet en av fem i sommerens oppkjøring, og må opp i ringene når alvoret begynner i Wales på lørdag.



Vi tror poengene blir igjen i Wales. H



11. Barnsley – Fulham

Fulham tar reisen fra London til Oakwell Stadium og kamp mot Barnsley i kamp 11.



Det var to divisjoner mellom disse to lagene sist sesong. Barnsley rykket opp fra League One, Fulham ned fra Premier League. Barnsley endte på andre plass etter Luton, og rykket direkte opp, etter en meget bra sesong. Laget var bunnsolid hjemme, og tapte ingen kamper på 23 spilte! De fleste spår Barnsley ned igjen, men vi vet at laget har kvaliteter, og vil se noen kamper før vi henger oss på pessimistene. Norsk Tipping rangerer Barnsley sist av de 24 lagene. Barnsley har vunnet fire av fem kamper i oppkjøringen, men tapte generalprøven før seriestart hjemme mot det nyopprykkede Premier Leaguelaget Sheffield United med 1-4.

Luke Thomas har kommet inn dørene. Samuel Radlinger og Mads Andersen er også verdt å nevne av det laget har hentet inn.



Fulham rykket ned fra Premier League sist sesong. Laget var svake på det øverste nivået, og nedrykket var klart mange runder før serieavslutningen. Fulham vant bare en kamp av 19 spilte på fremmed gress på det øverste nivået sist sesong. Dette må kraftig forbedres om målsetningen om opprykk skal innfris. Motstanden blir dog vesentlig forandret fra toppdivisjonen, til etasjen under. Laget har også dyktige Scott Parker som manager og skal bli spennende å følge. Det er ikke noe automatikk i denne ligaen, men 46 knallharde kamper som krever enormt av spillere og støtteapparat. Fulham har slått Brighton 2-1 i sommer, men det er eneste seier på fire spilte i oppkjøringen. Laget har dog matchet tøft, og blant annet tapt knepent mot West Ham og portugisiske Porto.



Vi heller mot Fulham, men Barnsley kan bite fra seg i serieåpningen. UB (HUB på 432 rekker spillet)



12. Sunderland – Oxford United

Kupongens avsluttende kamp tar oss fra Championship, ned til nivå tre og League One. Ærverdige Stadium of Light er arena når Sunderland tar i mot sine gjester fra Oxford til serieåpning.



Det gamle Premier League-laget Sunderland mistet sitt opprykk til Championship med tap for Charlton i kvalikfinalen på Wembley sist mai. Det betyr en ny sesong på nivå tre, og målsetningen er som i fjor opprykk. Manager Jack Ross har en tøff oppgave, for alt annet enn opprykk vil bety en mislykket sesong for Sunderland. Laget kan utmerket godt nå ambisjonen, men i likhet med Championship skal lagene i League One, også gjennom 46 tøffe runder. Sunderland tapte bare en kamp på eget gress sist sesong, men kastet bort det direkte opprykket med 10 uavgjorte på hjemmebane. Begge kampene sist sesong mellom disse to endte for øvrig 1-1.



Sunderland har bare spilt tre kamper i oppkjøringen med 1-1-1 som statistikk. Generalprøven sist helg ga et 0-1 tap hjemme mot Heerenveen fra Nederland.

Oxford havnet akkurat midt på tabellen sist sesong. Laget fra universitetsbyen var vesentlig bedre på eget gress, enn ute på tur. Noterte bare fire seire på 23 spilte på utebane. En fin hjemmestatistikk gjorde dog sesongen til en fult ut respektabel sesong samlet. I motsetning til Sunderland har Oxford spilt mye i sommer. Hele ni treningskamper er avviklet, med tre seire som resultat. Laget har 1-1 mot Fulham som sitt beste resultat. Tap 0-5 for skotske Rangers som det svakeste.

Whyte storspilte forrige sesong, og er dermed mistet til Cardiff.



Vi tror opprykksfavoritt Sunderland starter med en trepoenger. H

