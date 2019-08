Chelsea gir Liverpool kamp

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Tippetips midtuke: Liverpool har startet titteljakten

Oddssingel Eliteserien: Bodø/Glimt takler ikke presset

Oddssingel Eliteserien: Vålerenga trives ikke på Nadderud

Oddssingel Eliteserien: Sarpsborg 08 har aldri vunnet i Stavanger

V75 Solvalla: Superkveld på Solvalla med Jubileumspokalen

V65 Forus: Djøselands elitetraver gjør kort prosess

Lykkespill: Denne uken kan du vinne 882 millioner hos Norsk Tipping

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Onsdagens store happening på langoddsprogrammet er UEFA supercupfinalen mellom Liverpool og Chelsea og den kampen spilles i Istanbul. I tillegg skal det spilles tre seriekamper i Eliteserien og etter at disse kampene er ferdigspilt, har alle eliteserielagene endelig spilt likt antall kamper. Det er stort sett dette som skjer onsdag, men natt til torsdag spilles det også en rekke kamper i Major League Soccer.

NB! Onsdag er det ca 100 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Liverpool - Chelsea (Pause/fulltid dobbel) U/H - 4,50 i odds (spillestopp kl. 2055)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

UEFA Super Cup-finalen. Spilles på Besiktas Park i Istanbul. Enkelte kaller dette en glorifisert treningskamp. Andre sier det er årets første mulighet til å ta en tittel.

Liverpool startet sesongen med sjansen til å vinne syv trofeer, men etter å ha tapt mot Manchester City i Community Shield har de fortsatt muligheten til å vinne seks trofeer.

Jeg tror de henter hjem sin første pokal onsdag kveld.

Liverpool og Chelsea har fått en vidt forskjellig start på sesongen. Liverpool kunne juble etter å ha banket nyopprykkede Norwich 4-1 hjemme på Anfield, mens Chelsea fikk juling av Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. De tapte 0-4 på Old Trafford.

I de første 45 minuttene mot Norwich viste Liverpool angrepsspill av ypperste klasse, og de ledet 4-0. Norwich viste seg fra en bedre side etter pausen. Teemu Pukki scoret kanarifuglene sitt trøstemål, og kampen endte 4-1.

Sjekk alle de nye Liverpool-draktene her!

Chelsea har to dager mindre hvile enn Liverpool før onsdagens kamp i Istanbul. Frank Lampard sine menn spilte nemlig så sent som søndag mot Manchester United. Det be en tøff Premier League-debut for Frank Lampard. Han så laget sitt bli kontret i senk og tape 0-4 på Old Trafford.

Chelsea må skjerpe seg, og det må helst skje fort. At de er sårbare på kontringer er dårlige nyheter når ondon-laget i kveld møter Mohamed Salah, Sadio Mane og Roberto Firmino.

Både Jürgen Klopp og Frank Lampard har skadeproblemer før Super Cup-finalen.

Liverpool må klare seg uten den brasilianske landslagskeeperen Alisson Becker. Naby Keita spiller neppe kampen. Han haltet av banen under treningen på Vodafone Park tirsdag med en muskelskade. I tillegg er Nathaniel Clyne ute i seks måneder med en kneskade.

Klopp har antydet at Sadio Mané kan komme til å starte onsdagens kamp. Han startet på benken mot Norwich. Det betyr antakeligvis at Divock Origi vil vil bli ofret, til tross for at han spilte en god kamp sist.

Sjekk de nye Premier League-draktene her!

Lampard på sin side har en del å tenke på etter at Chelsea ble knust 4-0 i serieåpningen på Old Trafford. Han fikk kritikk for laguttaket, blant andre av tidligere manager Jose Mourinho.

Den ferske Chelsea-sjefen forsvarte seg med å si at han ikke kunne bruke skadde spillere. N'Golo Kante pådro seg en liten skade mot Manchester United, og det er usikkert om han spiller onsdag.

Christian Puisic og Olivier Giroud ligger an til å starte mot Liverpool, men alt tyder på at Antonio Rudiger og Willian starter på benken etter å ha kommet tilbake fra skader.

Historien taler ikke til Chelsea sin fordel. Syv av de siste 10 Super Cup-finalene har blitt vunnet av aget som gikk til topps i Champions League. Det eneste laget som har klart å bryte den trenden er Atletico Madrid i 2010, 2012 og 2018.

Ikke nok med det, ti av Liverpools siste tolv kamper har sett dem vinne med to mål eller mer. De slo blant annet Chesea 2-0 i april. Liverpool har imidertid ikke ledet i noen av de siste seks kampene mot Chelsea til pause. Jeg tror det kan bli en jevn første omgang, men at Liverpool vinner til slutt.

Oddsen på U/H-spillet er 4,50 i odds. Spillestopp er klokken 2055.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!