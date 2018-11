Chelsea kan få problemer med Palace

Søndagens oddsmeny er strålende. Og vi kan vente oss mange flotte oppgjør. Eliteserien går mot slutten, og det spilles uhyre viktige kamper i både topp og bunn. Til sammen skal det spilles seks Eliteserien-kamper i dag. I Premier League spilles det to kamper og City og Chelsea er involvert i hver sin kamp. En kamp spilles i Championship. Deretter venter åtte spennende matcher fra Obos-ligaen. Ved siden av dette er det full runde i både LaLiga, SerieA, Ligue 1 og Eredevise. En supersøndag venter for vi som elsker fotball!

Chelsea - Crystal Palace U/H - 3.75 (Spillestopp 16:55)

Chelsea har åpnet sesongen bra og som forventet. Manager Maurizio Sarri har gjort en fin jobb i sin korte tid i sjefsstolen. Laget ligger på tredjeplass etter 10 serierunder bare to små poeng etter toppen. Hjemme på Stamford Bridge er Chelsea ubeseiret etter fem spilte, og står med greie 3-2-0. Husk på her at i tre av fem hjemmekamper har blåtrøyene møtt på United, Arsenal og Liverpool. Mot disse tre lagene så har laget tatt sterke fem poeng. Det er godkejnt.

Siste kamp i Premier League endte med en klar og overbevisende 4-0-seier borte mot Burnley på Turf Moor. Nest sist ble det 2-2 hjemme mot Manchester United. I midtuken avanserte laget til kvartfinalen i Ligacupen da Derby ble beseiret 3-2 hjemme.

Marco Van Ginkel er langtidsskadet, mens Chelsea håper å ha Giroud, Hazard og Rodriguez klare til dette derbyet.

Crystal Palace som avsluttet sist sesong på en fin måte, har ikke klart å følge opp i starten av denne. Åtte poeng innspilt av de første 30 mulige er stygge tall, og bare tre små poeng skiller fra nedrykksstreken. Palace har 2-0-3 på bortebane etter fem spilte, og sliter stort med å score mål. Men til tross for dette er altså seks av åtte poeng tatt på bortebane så langt i år.

Manager Roy Hodgson må få sitt Palace opp i tauene, for å unngå et nedrykksslit denne sesongen. En liten opptur var det dog i siste seriekamp da laget spilte 2-2 hjemme mot sterke Arsenal. For øvrig var dette første gang Palace scoret hjemme på Selhurst Park denne sesongen. Det ble et 0-2-tap borte for Everton nest sist. I den engelske ligacupen røk Palace ut i åttendedelsfinalen, da Middlesbrough vant 1-0 på Riverside sist onsdag.

Christian Benteke er ute med en kneskade, mens Joel Ward håper å rekke kampen.

Begrunnelse U/H: Ja, vi tror Chelsea vinner. Men et sterkt argument for at det fort står 0-0 til pause her er at dagens bortelag har kun, på de første fem bortekampene i år, sluppet inn to mål de første 45. minuttene. I to av fem kamper har det stått 0-0, og mot Fulham scoret Zaha kun fire minutter før pause. Uansett, Roy Hodgson er en ringrev og kommer garantert til Stamford Bridge med en solid plan. Vi tror Chelsea tar tre peong, for de virker sterke i år, men det kan fint stå 0-0 til pause. Vi tester dette til 3,75.

