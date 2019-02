Chelsea revansjerer seg på lørdagskupongen

Vi er nok en gang klare for å gi oss i kast med en ny lørdagskupong. Kupongen er nok en gang helbritisk. Premier League bidrar med de første seks kampene, mens den andre halvdelen av kupongen er hentet fra nivå to i Championship. Det har vært full runde i Premier League i midtuken, inn mot denne lørdagskupongen, i det knallharde kampprogrammet på balløya. Innleveringsfristen er 15:55 og bonuspotten er kommet opp på 2,9 millioner kroner!

1. Cardiff - Bournemouth

Kupongens åpningskamp kommer fra Cardiff City Stadium i Wales, hvor hjemmelaget får besøk av Bournemouth. Et hjemmelag i nedrykksposisjon, mens gjestene ligger i midtsjiktet på tabellen.

Cardiff sliter som ventet i nedrykksstriden. Etter opprykket sist sesong dømte de fleste laget rett tilbake til Championship. Det kan meget vel skje, men Cardiff er dog i en posisjon hvor håpet om ny kontrakt fortsatt lever videre. I øyeblikket er det fire poeng opp, og med 14 kamper igjen før fasiten skrives vet man aldri. Hjemme i Wales har Cardiff 4-2-6, men med bare en seier borte blir det tynt. Siste kamp endte i tap 1-2 borte mot Arsenal. Ettmålstap på Emirates er ikke ille, men det skal sies at The Gunners hadde full kontroll hele kampen. Cardiff scoret sitt mål dypt inn i overtiden. Bortebane og tap også nest sist, da med 0-3 mot Newcastle på St James Park. Motsatte oppgjøret mellom disse to var i serieåpningen, og da vant Bournemouth 2-0.

Cardiff har ingen bekreftet ute til dette oppgjøret.

Bournemouth har funnet litt tilbake til formen fra tidlig i sesongen. Laget tapte bare en av de første fem, men falt ut av form ved juletider. Nå virker laget på sporet igjen. De to siste har begge blitt vunnet. Nest sist 2-0 mot West Ham, og sist utrolig imponerende 4-0 hjemme mot Chelsea. Laget er mye bedre hjemme på Vitality enn på fremmed gress. Bortestatistikken lyder på 3-0-8. Det må allikevel kunne sies at Eddie Howe sitt mannskap er en av de største positive overraskelsene i årets Premier League med sin 10 plass på tabellen, etter 24 spilte runder.

Francis og Cook er skadet, ellers full tropp.

Cardiff i desperat poengnød. Bournemouth svake borte. Vi føler litt enten eller, og sjanser på en avgjørelse i kupongens åpningskamp. HB

2. Chelsea - Huddersfield

Kamp to kommer fra hovedstaden og Stamford Bridge. Chelsea ønsker bunnlaget Huddersfield velkommen til byen. Chelsea på femte, og ute av Champions League-plassene i øyeblikket.

Chelsea har prestert under forventet. Det må kunne sies om en femteplass etter 24 spilte. Laget må opp i ringene for å unngå en ny sesong uten mesterligaspill. Maurizio Sarri begynner å få deler av Chelsea-fansen mot seg, og ting må forbedres. Hjemme på brua har Chelsea fine 7-4-1, og taper meget sjelden. Siste kamp denne midtuken var en katastrofe. Laget tapte hele 0-4 borte mot Bournemouth. Spillemessig var de blåkledde ille å se på. Tap ble det også nest sist, da Arsenal vant 2-0 på Emirates i Londoderbyet. I mellom disse to tapene vant laget 3-0 mot Sheffield Wednesday og avanserte med det til femte runde i FA-cupen. Chelsea er også klare for finalen i ligacupen, så helt svart er tingene ikke. I motsatt oppgjør med Huddersfield vant Chelsea 3-0.

Marco Van Ginkel er ute resten av sesongen, ellers greit på skadefronten. Chelsea har signert Gonzalo Higuain og det er spennende å se hva 31-åringen kan utrette i den blå trøya. Det er ihvertfall ingen tvil om at londonklubben trengte en spiss nå!

Huddersfield hadde fire lag bak seg sist sesong, og styrte så vidt klar av nedrykk. Det vil gi enorme odds å tro at det vil skje denne sesongen. Etter 24 spilte er lager desidert sist på tabellen, og det er hele 12 poeng opp til sikker grund. Borte har laget1-3-7 og skuta styrer nok mot Championship neste sesong. Siste kamp endte med tap 0-1 hjemme mot Everton. Nest sist også tap, også det hjemme med 0-3 mot Manchester City. Sabiri og Williams skadet, men på vei tilbake.

Sjokktap 0-4 for Chelsea i midtuken. Huddersfield er dog meget begrenset, og her blir trolig alle poengene igjen i hovedstaden. H

3. Everton - Wolverhampton

Fra London i kamp to, går turen nordover til Liverpool i kamp tre. Everton tar imot Wolverhampton på Goodison Park. Det er to tabellnaboer som møtes, på henholdsvis sjuende og åttendeplass.

Everton har prestert omtrent som forventet. Det er fortsatt meget langt opp til de seks store på toppen av tabellen. I øyeblikket er Everton nummer åtte, og veien til spill i Europa synes lang. At Liverpool også styrer mot en mulig ligatittel er heller ikke lett å svelge i den blå delen av Liverpool. Hjemme på Goodison har Everton hyggelige 6-3-3. I siste kamp ble Huddersfield slått 1-0 borte, mens det nest sist ble tap 1-2 borte mot Southampton på St Marys. I mellom disse to falt Everton ut av FA cupen mot Millwall fra Championship med 2-3. Problemet til Marci Silva er at laget hans tar veldig lite poeng på bortebane. Både så langt i år og i hele fjor har poengfangsten borte fra Goodison vært stusselig. På Goodison henter alltid laget en god del seire i løpet av sesongen.

Lucas Digne soner karantene, mens viktige Phil Jagielka og Leighton Baines er på vei tilbake etter skader.

Wolverhampton har vært en meget positiv overraskelse i årets Premier League. Laget vant Championship sist sesong, og har tatt steget opp i toppetasjen med bravur. Plass sju på tabellen er bedre enn alle tips. Det jobbes godt i den tradisjonsrike klubben, som nok er kommet for å bli i Premier League. Borte har ulvene greie 4-3-4. Siste kamp endte med solide 3-0 over West ham. Nest sist 4-3 mot Leicester, også det hjemme. I mellom disse to seirene spilte Wolves 2-2 i FA-cupen mot lille Shrewsbury, og må ut i omkamp neste midtuke. Dette var alt annet enn ønskelig. Ingen rapporterte skade/ karantene problemer.

Jevnt, tøft og målfattig tror vi. Her heller vi mot Everton. H (HU på 432 rekker spillet)

4. Burnley - Southampton

I kamp fire tar Southampton den lange veien opp til Burnley og kamp på Turf Moor. En meget viktig kamp i nedrykksstriden. Lagene bekler de to plassene over streken som betyr Championship neste sesong.

Etter sin flotte sjuende plass sist sesong, har Burnley på ingen måte greid å følge opp. I øyeblikket er det bare de tre lagene på nedrykk bak på tabellen, og sesongen blir helt klart en kamp for å overleve. Borte har Burnley svake 2-4-7. I siste kamp var laget dog gode da Manchester United ble holdt til 2-2 på Old Trafford. Nest sist greie 0-0 borte mot Watford. I mellom disse to ble det 0-5 borte mot Manchester City i FA cupen. Lagene spilte 0-0 i det motsatte oppgjøret i serieåpningen sist august. Lennon og Walters er skadet og mister kampen.

Southampton har vist litt fremgang den siste tiden, etter meget svake resultater denne sesongen. Laget har nå fire på rad uten tap. Ankommer Turf Moore til dette meget viktige oppgjøret med like mange poeng som vertene. Borte har The Saints 3-2-7, og bør nok forbedre dette. I siste kamp denne midtuken, ble det 1-1 hjemme mot Crystal Palace. Nest sist ble det fine 2-1 over Everton, også det hjemme på St Marys. Southampton sliter med en del småskader, men håper å ha alle tilgjengelige mot Burnley.

Meget viktig kamp i bunnstriden. Ørliten fordel Southampton fra oss. Vi dekker dog fult ut på det store spillet. UB (HUB på 432 rekker spillet)

5. Crystal Palace - Fulham

En ny viktig kamp rundt og under nedrykksstreken i dette derbyet i hovedstaden. Fulham tar den korte veien til Selhurst Park og kampen mot Crystal Palace.

Crystal Palace som avsluttet storveis sist sesong, har skuffet. I øyeblikket er det bare fire små poeng ned til nedrykk, og ny kontrakt er på ingen måte klar til å underskrives for neste sesong. Manager Roy Hodgson må få sitt Palace opp i ringene for å styre klar av nedrykk. Hjemme har sesong vært helsvart. 2-3-6 på eget gress holder ingen dager i uken. 1-1 borte mot Southampton denne midtuken. Nest sist knepent bortetap mot ligaleder Liverpool med 3-4. I mellom disse to en fin seier i FA cupen, da Tottenham ble slått 2-0 hjemme. Palace vant motsatt oppgjør 2-0 tilbake i august. Souare er skadet og spiller ikke, mens Guaita og Hennessey er tvilsomme.

Fulham sliter denne sesongen som forventet. Laget rykket opp etter kvalikspill sist sesong, og må forbedre resultatene om ikke oppholdet i Premier League skal bli på bare en sesong. I øyeblikket er bare Huddersfield bak på tabellen, og det er seks tunge poeng opp til sikker grund. Hjemme har laget 4-3-5, men med bare to fattige bortepoeng av 36 mulige kan ikke fasiten bli hyggelig lesning. Fin 4-2 seier hjemme mot Brighton i siste kamp. Nest sist litt uheldige i tapet mot Tottenham hjemme. Spurs vant 2-1 med en scoring på overtid.

Alfie Mawson er eneste ute til denne kampen, med en kneskade.

Vi tror Palace vinner dette viktige derbyet i London. H

6. Brighton - Watford

Vi er fremme ved kupongens siste kamp fra toppdivisjonen. Watford reiser fra London til kamp mot Brighton. Begge lag i midtsjiktet på tabellen, dog med gjestene sju poeng foran.

Brighton under dyktige Chris Hughton som manager har vært gode, og absolutt levd opp til forventningene. Godt klar av nedrykk, og i midtsjiktet på tabellen, er nok alle tilknyttet Brighton fornøyde med. Hjemme har laget 5-3-3. Svak borteform er grunnen til ikke en enda bedre ligaplassering. Siste kamp denne uken endte med svake 2-4 i tapet mot svake Fulham borte. Nest sist i ligaen var Brighton greie i 1-2 tapet borte mot Manchester United på Old Trafford. I mellom disse to ble det uavgjort i FA cupen med 0-0 hjemme mot WBA fra Championship. Her må det således omkamp til. Brighton tapte 0-2 i det motsatte oppgjøret tidlig i sesongen. Noen småskader, men ingen bekreftet ute.

Watford ankommer Brighton sju poeng foran hjemmelaget. Laget er solid, og har prestert fint hele denne sesongen. Plass ni er sterke saker av den lille klubben fra en av Londons forsteder. Borte har laget greie 4-4-4. Watford tapte denne midtuken 1-2 mot Tottenham. Nest sist svake 0-0 hjemme mot Burnley. I mellom disse to en sterk 2-0 seier borte mot Newcastle, da laget avanserte til femte runde i FA cupen. Watford melder om full tropp til denne kampen.

Vi heller mot Brighton som er gode hjemme, men garderer for uavgjort. HU

7. Sheffield United - Bolton

Topp mot bunn når Bolton tar den korte turen til Bramall Lane og møtet med Sheffield United. Hjemmelaget i opprykkskampen, mens gjestene ligger forankret nest sist på tabellen.

Sheffield United er gode, og har vært det hele denne sesongen. I øyeblikket er laget nummer tre og på en kvalikplass. Det er dog fin kontakt opp til Leedes og Norwich på de to direkte opprykksplassene, og det kan bli en meget fin sesong for laget fra knivbyen. 8-3-3 er greit på eget gress, men det er faktisk mulig å forbedre hjemme formen noe. Da kan opprykksstoget ta Sheffield United tilbake til Premier League etter veldig langt fravær. Siste kamp endte med fine 2-2 borte mot gode Norwich, mens laget skuffet nest sist og tapte 0-1 borte mot Swansea. Sheffield United vant det motsatte oppgjøret tilbake i august med 3-0.

Bolton har i motsetning til hjemmelaget slitt hele sesongen. Laget var bare en plassering fra nedrykk sist sesong, og det kan fort gå galt denne gangen. Bare bunnlaget Ipswich er bak på tabellen. Det er dog ikke mer enn to poeng til sikker grund, og hele 17 kamper igjen å spille. Siste kamp endte med svake 1-1 hjemme mot Reading, mens det nest sist ble tap 0-2 hjemme mot West Bromwich. I mellom disse to, tap 1-2 mot divisjonskollega Bristol City i FA cupen. Wildschut er skadet, mens rutinerte Stephen Irland er tilbake i trening.

Dette bør være en sikker hjemme seier. Det er topp mot bunn. H

8. West Bromwich - Middlesbrough

Kamp åtte gir oss et toppoppgjør fra The Hawthorns i Birmingham. Middlesbrough tar turen ned fra nord til møtet med West Bromwich. Begge lagene inne på kvalikplass for spill om opprykk.

West Bromwich innehar en fjerde plass på tabellen så langt. Det betyr kvalikplass, og også direkte opprykk er innenfor rekkevidde. Det er fire poeng opp. Det er kamp om hegemoniet i Birmingham, med både WBA, Aston Villa og Birmingham i Championship. Så langt leder WBA den kampen klart. Laget er sterke hjemme på The Hawthorns, og står med 7-5-2 så langt. Bare Aston Villa i denne ligaen har scoret mer på eget gress enn WBA. Siste kamp i ligaen endte med seier 2-0 borte mot svake Bolton. Sist helg ble det sterke 0-0 borte mot Brighton fra Premier League i fjerde runde av FA cupen, og omkamp må således til. Phillips ute med ankelskade, ellers full tropp.

Middlesbrough ankommer til Birmingham og denne kampen på femte plass, med tre poeng opp til vertene. I likhet med hjemmelaget gir det en kvalikplass i øyeblikket. Det er en meget viktig kamp i striden om de tre ledige plassene i neste sesongs Premier League som skal spilles. Middlesbrough er sterke borte, og står med fine 6-6-2 etter 14 spilte. Bare 11 baklengs på fremmed gress, er best i Championship. Litt svake 1-1 hjemme mot Millwall i siste seriekamp. Sist helg ble det 1-1 hjemme mot lille Newport i FA cupen. Middlesbrough vant det motsatte oppgjøret 1-0 tidligere i sesongen. Gjestene melder om ingen bekreftede forfall inn mot denne toppkampen.

Meget viktig kamp. Vi heller ørlite mot West Brom, men dekker fult på det store spillet.

HU (HUB på 432 rekker spillet)

9. Bristol City - Swansea

Ashton Gate er arena når Swansea ankommer fra Wales til kamp mot Bristol City. Begge lag med kontakt opp til plassene som gir kvalikspill om den tredje og siste plassen til neste sesongs Premier League.

Bristol City er bra. Laget fra stålbyen ligger på plassen bak kvalik, og det er bare to små poeng som mangler i så måte. Laget presterer greit hjemme, men heller ikke mer. 5-5-4 på eget gress, må nok forbedres, om laget for alvor skal melde seg på i opprykkskampen. Siste i ligaen endte med en fin borteseier med 1-0 over Nottingham Forest. Nest sist 2-1 seier hjemme mot svake Bolton. Sist helg møtte Bristol City også Bolton. Denne gangen i FA cupen, med samme resultat (2-1) som i seriekampen to uker tidligere. Plass i femte runde av FA cupen samt på skuddhold i opprykkskampen, gjør sesonginnspurten meget spennende for Bristol City. Ingen skade / karantene problemer.

Swansea rykket ned fra Premier League sist sesong, og håpet om snarlig retur er i ferd med å forsvinne. Dog har laget en viss kontakt med lagene på kvalikplassene (3-6) Det er fem poeng opp, men veldig mange om beinet. Swansea må virkelig servere en forrykende innspurt for å melde seg på i så måte. Borte har laget brukbare 5-4-5. Siste kamp endte 3-3 hjemme mot Birmingham, mens det nest sist ble flotte 1-0 over sterke Sheffield United. I likhet med Bristol City avanserte også Swansea til femte runde av FA cupen sist helg. Lille Gillingham ble slått greit med 4-1. I motsatt kamp tidligere i sesongen vant Bristol City 1-0. Olsson og Rodon er ute med skader

Vi tror hjemmelaget tar dette. H

10. Hull - Stoke

To lag i midtsjiktet på tabellen møtes, når Stoke tar turen til kamp mot Hull på KCOM Stadium.

Etter seks strake seire har Hull nå ikke vunnet på de to siste ligakampene. Sist ble det svake 0-3 borte mot Blackburn på Ewood Park, mens det nest sist ble greie 2-2 mot Aston Villa, også det borte. Hjemme har Hull 6-3-5, og det er seks poeng opp til kvalikplass (plassene 3-6) Hull må inn på vinnersporet igjen for å blande seg inn i den kampen, selv om det er lenge til serieavslutningen i mai. MacDonald og Wijs er alle usikre til denne kampen.

Stoke tar turen opp fra Midlands, og ankommer to poeng etter Hull på tabellen. Alt tyder på at Stoke etter nedrykket fra Premier League, blir å finne i ingenmannsland på tabellen ut sesongen. Sist ble det et svakt 0-2 tap hjemme mot Preston, mens det nest sist ble imponerende 2-1 seier mot serieleder Leeds. Stoke er bra på sitt beste, men mangler stabilitet. Mye uavgjort på utebane for Stoke, som har 2-8-4 på fremmed gress så langt.

Charlie Adam sliter med en leggskade, ellers ingen problemer på Skade / karantene fronten.

Vi tror Hull pensler inn på vinnersporet igjen, og spiller H.

11. Reading - Aston Villa

Kupongens nest siste kamp kommer fra Madejski Stadium. Aston Villa tar turen fra Birmingham til møtet med Reading. Et Villa som har skuffet denne sesongen, mens vertene ligger på nedrykk i øyeblikket.

Reading sliter denne sesongen. Bare Ipswich og Bolton bak på tabellen, betyr nedrykk så langt. Det er dog bare et lite poeng opp til den lite hyggelige streken, og Reading er på ingen måte fortapt ennå. Ting må imidlertid forbedres om ny kontrakt skal bli fasitsvaret i mai.

Hjemme på Madejski har laget4-2 8. Sammen med bare en borteseier blir det samlet tynt. Siste kamp endte med 1-1 borte mot Bolton. Nest sist tap 1-2 mot Derby på Pride Park.

Tilbake i august spilte lagene 1-1 i det motsatte oppgjøret på Villa Park. Obita og Ezzatolahi er skadet og spiller ikke.

Aston Villa har skuffet stort denne sesongen. Manager Steve Bruce ble sparket, men fremgangen har latt vente på seg. I øyeblikket ligger Villa på plass 10. Det er en viss kontakt med kvalikplassene. Fire poeng er marginen opp dit, men det er mange som kjemper i så måte. Villa må forbedre prestasjonene umiddelbart om laget skal melde seg på i opprykkskampen. Lite tyder dog på det. Borte sier statistikken 4-5-5 så langt. I siste kamp ble bunnlaget Ipswich slått med snaue 2-1. Nest sist 2-2 hjemme i Birmingham mot Hull. Villa har skader på norske Ørjan Nyland og Manchester United innlånte Axel Tuanzebe.

Reading er svake, og vi tror ikke Villa taper. UB.

12. Leeds - Norwich

En toppkamp på et antagelig fullsatt Elland Road, når Norwich gjester Leeds. Disse to lagene har stort sett besatt de to direkte opprykksplassene hele sesongen, og gjør det også inn mot denne kampen.

Leeds har prestert meget solid hele sesongen. I motsetnings til tidligere har laget også vært stabilt gode, og da har resultatene kommet. I øyeblikket topper Leeds Championship, og et gjensyn med Premier League virker mer og mer sannsynlig. Foran sitt trofaste publikum på Elland Road har Leeds så langt en statistikk på 9-3-2, og bare 10 innslupne mål. Sist i ligaspillet en knepen 2-1 seier borte mot svake Rotherham. Nest sist et sjeldent tap, da laget måtte returnere fra Stoke med 1-2 i bagasjen. Ingen skade / karantene problemer.

Norwich har i likhet med Leeds prestert meget bra denne sesongen. Det er langt frem til serieslutt i mai, men Norwich kan fort bekle en av de to direkte opprykksplassene når fasit skrives. Manager Daniel Farke har virkelig fått sving på sitt Norwich. Borte er laget meget sterkt. Et enslig tap så langt, og en statistikk på 6-7-1 er fine tall. Siste seriekamp endte 2-2 hjemme på Carrow Road mot Sheffield United, mens det nest sist ble fine 3-1 over Birmingham, også det på eget gress. Morris, Thompson og norske Alexander Tettey er alle skadet og spiller trolig ikke.

Det kan meget vel være de to lagene som rykker direkte opp som møtes her. Vi ser bare en løsning på denne toppkampen, og dekker med alle tre tegnene i kupongens avsluttende kamp. HUB.

