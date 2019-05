Chelsea-stjernen vil avslutte med stil

Det hersker absolutt ingen tvil om at onsdagens høydepunkt finner sted i Baku! I Aserbajdsjan spilles nemlig Europa League-finalen mellom Chelsea og Arsenal. Et london-derby der masse står på spill. Det er ikke mye annet denne onsdagen, men U20-VM ruller videre. Mens for dere som følger med på tennis, så skal vår egen Casper Ruud ut i andre runde i French Open. Sistnevnte er faktisk videre i både singel og dobbel. Vinner han dagens kamp er det trolig et møte med Roger Federer som venter i runde tre.

Både Chelsea og Arsenal har opplevd tungte perioder i Premier League denne sesongen, men begge lagene vist klasse i Europa League. En brukbar avslutning på sesongen, hvor Chelsea hadde 4-4-2 på de ti siste kampene, sikret The Blues tredjeplassen i Premier League, ett poeng foran Tottenham.

Det er andre gang i historien at Chelsea og Arsenal har tatt seg til finalen i denne turneringen. Chelsea vant Europa League i 2013 og Arsenal var tapende finalist i 2000.

Chelsea har allerede skaffet seg en plass i den pengestinne Champions League-turneringen neste sesong, uansett utfallet av Europa League-finalen. Det har ikke Arsenal. De trenger en seier i denne kampen for å få en plass i den gjeve klubbturneringen.

Arsenal har en manager som vet hva som skal til for å vinne Europa League. Unai Emery tok Sevilla til Europa League-finalen tre år på rad, og han vant alle tre finalene. Det er opplagt at hans erfaring fra denne turneringen vil være viktig for Arsenal.

Dersom man så hvordan Arsenal slo Valencia 7–2 sammenlagt i semifinalen, var det en mer overbevisende prestasjonen enn hva Chelsea viste mot Eintracht Frankfurt. En annen grunn til å være skeptisk til Chelsea er alle skadene.

Midtstopperen Antonio Rüdiger, Callum Hudson-Odoi og N’Golo Kante er alle ute på grunn av skader. I tillegg er Loftus-Cheek borte i et halvt år til ett år med akillesproblemer.

Det er 15 år siden London-rivalene barket sammen i en internasjonal match. Den forrige gangen var i 2004. Den gangen møttes de i kvartfinalen i Champions League, og Arsenal med Arsène Wenger som sjef tapte 2–3 sammenlagt Claudio Ranieri og Chelsea.

Denne kampen er helt åpen, og jeg tror prestasjonene til stjernespillerne i de to lagene vil bli avgjørende. Eden Hazard har hatt en utrolig bra sesong for Chelsea i Premier League. Mens Chelsea tidvis har opplevd motgang denne sesongen, så har den belgiske midtbanemannen sine mål og kreativitet hevet nivået i Premier League og hjulpet The Blues til å nå Europa League-finalen.

Hazard har hvilt seg i flere kamper de siste to månedene, men likevel hadde han 16 mål og 15 målgivende pasninger i Premier League denne sesongen. Ingen hadde flere målgivende enn Hazard. Ryan Fraser hadde nest flest med 14 assists.

Jeg tror han er klar for å vise seg frem i det som kan bli hans siste i Chelsea-trøyen. Det er bra odds på at den belgiske superstjernen får en stor kveld i Baku. Hazard har scoret to ganger på de fem siste kampene mot Arsenal, og jeg tror han kan komme på scoringslisten igjen onsdag kveld.

2,50 i odds på Hazard-scoring er absolutt spillbart, slik jeg vurderer det.

