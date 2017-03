Chelsea styrker serieledelsen

Forrige helg var det FA Cup på programmet, mens det denne helgen er full Premier League-runde tilbake på tippekupongen. Og det er flust av godbiter å velge mellom.

Innleveringsfrist er klokka 15.55. Er du alene om 12 rette, er bonuspotten på småpene 1,4 millioner kroner.

Analysene fortsetter under spillboksen.



1. Bournemouth - Swansea, H

Joshua King viste dødelig form i forrige serierunde da han scoret hat trick for vertene. Til tross for straffemiss, scoret King tre ganger og sørget for at alle tre poengene ble værende i Bournemouth.

Lørdag får de besøk av Swansea, som har klatret over streken de siste ukene, og har vist helt grei form. Sist helg tapte de 2-1 borte mot Hull, og det er heller ikke borte Swansea pleier å plukke poengene sine.

De har 3-1-10 på bortebane denne sesongen. Ikke spesielt imponerende. Bournemouths hjemmestatistikk er heller ikke imponerende, og de har kun 6-3-5 på eget gress så langt.

Men oppturen til Bournemouth sist helg, med den sterke seieren mot West Ham, ga dem nok massiv selvtillit. Den selvtilliten kommer de til å profitere på her, og bør sikre hjemmeseier. H

2. Crystal Palace - Watford. HUB

Watford har ikke vunnet på sine tre siste seriekamper, og skal få det vanskelig også her.

Crystal Palace står med to strake ligaseire, men har vært svake hjemme. Kun tre hjemmeseire og en uavgjort er fasiten denne sesongen, og de kjemper en knalltøff kamp om å overleve i Premier League. Kun ett poeng skiller dem og nedrykksplass.

Watford har litt større trygghet, men heller ikke de er gnistrende på bortebane. 3-3-7 er fasiten på fremmed gress.

Vi tør ikke annet enn helgardering her. HUB

3. Everton - Hull, H

Dette bør være grei skuring for Everton. Vertene står kun med ett tap på eget gress denne sesongen, og har solide 9 seire på eget gress.

Ser vi på hvor svake Hull er borte, med 1-2-11 i statistikk, så blir dette tøft.

Det store spørsmålstegnet i dette oppgjøret, er hvordan Everton reagerer på nyheten om at Romelu Lukaku gir seg i klubben etter sesongen.

Belgieren har vært lagets bærebjelke med sine 19 nettkjenninger denne sesongen. Dersom denne nyheten ikke slår negativt ut, kommer Everton til å ta alle tre poengene også denne gangen. H

4. Stoke - Chelsea, B

Suverene Chelsea dundrer på videre mot nytt seriegull i Premier League.

De er soldie også på bortebane, hvor de har vunnet 9 av 14 kamper denne sesongen. Stoke taper sjeldent hjemme, og har 6-5-3 så langt.

Men Chelsea er i fantastisk form, og har fire strake seire, og står uten tap på sine siste syv kamper.

Victor Moses er tvilsom til denne, men Pedro er klar til å steppe inn. Ikke nødvendigvis en svekkelse av laget.

Stoke får tilbake både Arnautovic og Shaqiri til oppgjøret, noe som kan gi dem en liten boost. Men hvordan er formen deres?

Chelsea viser veldig få svakhetstegn, og bør ta tre poeng her. B

5. Sunderland- Burnley, HB

Burnley er svake borte. Selv om de møter ligaens svakeste lag, Sunderland, har borteformen vært fryktelig så langt.

0-2-12 er fasiten borte, ligaens svakeste. Alle poengene til Burnley plukker de hjemme, og det er hjemmeformen som har sørget for 12. plass så langt.

Sunderland er imidlertid i fryktelig form. Igjen. Og de står med tre strake ligatap. Burnley vant 2-0 i det forrige innbyrdes oppgjøret, men det var på eget gress.

Forrige bortekamp for Burnley var mot Liverpool, og i dette oppgjøret viste de solide takter. De tok ledelsen, men måtte til slutt se seg slått med 2-1. Men de kunne fort ha snappet med seg poeng.

Vi tror de kan stjele med seg tre poeng her, men Sunderland kan også plutselig få det til. HB

6. West Ham - Leicester, HUB

Ganske åpent oppgjør. Leicester imponerte i Champions League i midtuken og tok seg videre til kvartfinale. Hva slags reaksjon får spillerne av dette?

De har vunnet to strake i ligaen, og møter et litt formsvakt West Ham-lag.

London-laget har tapt to strake, og de har heller ikke imponert hjemme. 5-3-6 er fasiten denne sesongen, mot Leicesters svake 0-3-10 på bortebane.

Forrige sesongs seriemester står altså uten seier på bortebane så langt, men dette kan fort snu. De har vist lovende takter den siste tiden. Men oppgjøret er helt åpent. HUB

7. Birmingham - Newcastle, UB

Vertene får tilbake Clayton Donaldson. Spissen har vært skadet i tre måneder med en akillesskade, og det spørs hva slags form han er i nå.

DeAndre Yedlin er ute for gjestene, som ellers stiller med et solid lag.

Opprykk til Premier League er snart sikret for Newcastle, som har vært soldie borte. 13-3-3 er fasiten denne sesongen, mot et Birmingham-lag som har 7-4-8 hjemme.

Newcastle tapte forrige serierunde, men de taper aldri to kamper på rad. Vi har ståltro på poeng til gjestene. UB

8. Cardiff - Ipswich, HU

Vertene sliter med skader, og Neil Warnock har uttalt at han har en tynn tropp på grunn av dette.

Rickie Lambert mangler også denne helgen, og vertene er svekket.

Ipswich har også sine problemer, og mangler Jonny Williams og Luke Hyam.

Oppgjøret er relativt åpent. Vertene står med 8-4-7 hjemme denne sesongen, mens Ipswich har 4-6-8. Dette kan gå alle veier, men vi har en magefølelse av at vertene minst sikrer ett poeng. HU

9. Fulham - Wolverhampton, H

Fulham er i god form, til tross for to strake uavgjort-kamper hjemme i serien. Men de har fått los på playoff-plassen, og er kun ett poeng bak Sheffield Wednesday.

Wolverhampton er heller ikke ufarlige om dagen. To strake seire i ligaen er fasiten, men de klarer sjeldent å vinne tre på rad.

Fulham har virkelig fått inspirasjon, og er store favoritter her.

Dette bør og skal bli hjemmeseier. H

10. Norwich - Barnsley, H

Vertene er i svak form og har ikke vunnet på sine siste fem kamper i ligaen. Hjemme har de imidlertid plukket litt poeng, og har to seire på de siste fem hjemme.

Barnsley har 8-2-8 borte så langt, og er et godt bortelag. Men heller ikke Barnsley er i god form. To strake bortetap, og fem kamper på rad uten seier i ligaen merkes nok på selvtilliten.

Managerløse Norwich må klare seg uten Mitchell Dijks, som soner karantene.

Gjestene mangler Aidy White, og kommer til å få det tøft her.

Selv om det er to lag ute av form, har vi troen på vertene. H

11. Wigan - Aston Villa, HB

Wigan er fryktelige på hjemmebane. De har svake 3-6-9 så langt, og ligger nest sist. Villa har ikke akkurat imponert borte, og har 3-5-11.

Graham Barrow er midlertid manager for vertene, og får sin debut lørdag. Han mangler også fenomenet Will Grigg og Donervon Daniels.

Lansbury, Hohan og Grealish er muligens klare for gjestene, og vil eventuelt gi de et løft.

Men vertene scorer veldig få mål, selv hjemme. Og vi tror dette kan bikke begge veier. HB

12. Leeds - Brighton & Hove Albion, HUB

Dette er kanskje kupongens mest åpne oppgjør. To topplag. Brighton har stø kurs for Premier League, mens Leeds har god kontroll på playoff-plassen.

Det er med andre ord to veldig solide lag som møtes.

Vertene må klare seg uten Kalvin Phillips og Luke Ayling her. Brighton-kaptein Bruno er tilbake etter skade, men de mangler fortsatt Shane Duffy, Sebastian Pocognoli. Vegard Forren er ikke med denne gangen.

Dette er så åpent at vi kjører helgardering. HUB

432-rekker:

1. Bournemouth - Swansea H

2. Crystal Palace - Watford HUB

3. Everton - Hull H

4. Stoke - Chelsea B

5. Sunderland- Burnley HB

6. West Ham - Leicester HUB

7. Birmingham - Newcastle UB

8. Cardiff - Ipswich HU

9. Fulham - Wolverhampton H

10. Norwich - Barnsley H

11. Wigan - Aston Villa HB

12. Leeds - Brighton & Hove Albion HUB

96-rekker:

1. Bournemouth - Swansea H

2. Crystal Palace - Watford HUB

3. Everton - Hull H

4. Stoke - Chelsea B

5. Sunderland- Burnley HB

6. West Ham - Leicester HUB

7. Birmingham - Newcastle UB

8. Cardiff - Ipswich HU

9. Fulham - Wolverhampton H

10. Norwich - Barnsley H

11. Wigan - Aston Villa HB

12. Leeds - Brighton & Hove Albion HUB