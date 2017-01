Chelsea utnytter gavepakken

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens tippekupong består av to kamper fra Premier League, tre kamper fra La Liga, fire kamper fra Serie A, to kamper fra Bundesliga og en kamp fra Ligue 1 i Frankrike. Bonuspotten vokser og er på ca 1,6 mill denne søndagen. Merk at det tidlig innleveringsfrist kl 14.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Chelsea — Hull City

Antonio Contes menn hadde få problemer selv uten Diego Costa, og smadret Leicester 3-0 borte forrige lørdag - en overbevisende seier. Nå er Premier League-toppscoreren tilbake i trening og bør ha gode sjanser til å starte dagens kamp. Det betyr at bertene ikke har noen fravær av betydning. Vertene har vunnet de siste syv hjemmekampene i ligaen og har knallsterke 9-0-1 på eget gress så langt denne sesongen. Manager Conte melder at Diego Costa skal være klar til denne kampen.

Hull har angivelig signert Omar Elabdellaoue, uten at han nødvendigvis er redningsmannen. Det som betyr mer, er at den nyansatte treneren Silva vant sin første seriekamp som manager, 3-1 hjemme over Bournemouth.

Bortestatistikken vitner imidlertid om et lag uten selvtillit på reisefot, 1-1-8 er de brutale tallene. Og disse åtte bortetapene har alle kommet på rad. Mbokani og Almohamady er borte i Afrikamesterskapet, mens Keane, Henriksen og Bruce går skadet. Shaun Maloney og Robert Snodgrass er tvilsomme, men ventes å rekke kampen.

Ikke veldig mye å snakke om her. Både Liverpool, Tottenham, Manchester United og Manchester City avga poeng lørdag og Chelsea kan øke sin ledelse ytterligere. H.

2. Arsenal — Burnley

Det ble en imponerende 4-0-seier borte over Swansea forrige helg og Arsenal står nå med ti poeng på de siste fire seriekampene, i det som har utviklet seg til en ellevill toppstrid. De siste fire kampene på the Emirates er alle vunnet, alle mot relativt beskjeden motstand a lá Burnley. Hjemmetallene totalt er 7-2-1 og de har ikke tapt hjemme siden åpningskampen mot Liverpool. Åtte poeng opp til serieleder Chelsea før denne runden.

Trioen Francis Coquelin, Hector Bellerin og Kieran Gibbs er friskmeldte. Theo Walcott savnes stadig for vertene.

Burnley måtte ut i omkamp i FA cupen i midtuken, en kamp de vant lett 2-0 hjemme over Sunderland. Dyche valgte å rotere ut cirka halve laget i den kampen. Men det er på bortebane de virkelig sliter og de er ligaens svakeste bortelag med 0-1-8 og 3-20 i målforskjell. De blir sjelden utspilt, men mangler den offensive potensen som gir dem poeng på Turf Moor. Dean Marney og Ashley Barnes ble ikke risikert i midtuken, men er tilbake i dag. Scott Arfield og Johann Gudmundsson er også tilbake etter skader.

H.

3. Eibar — Barcelona

Hjemmelaget holder fortsatt koken på øvre halvdel av tabellen i La Liga. De slo tilbake etter fire seiersløse kamper med en viktig 3-2-seier borte mot Sporting Gijon forrige helg.

Hjemmestatistikken til det lille baskiske laget er svært solid, 5-2-2. Men de sliter litt mot de aller beste, det ene hjemmetapet kom mot Atletico Madrid. De må dog klare seg uten fem skadde spillere i kveld (Iván Ramis, Anaitz Arbilla, David Juncà, Kike García og Asier Riesgo)

Også Barcelona spilte cupkamp torsdag og sikret et solid utgangspunkt med 1-0-seier borte over gode Real Sociedad. Stilte med et nesten toppet lag i den kampen. I og med at Real Madrid tapte borte mot Sevilla sist helg, er avstanden opp til Real Madrid nå kun to poeng, dog har Real en kamp mindre spilt. Bortestatistikken er uansett knallsterke 6-2-1. Andrés Iniesta, Javier Mascherano og Rafinha er alle ute, mens Jordi Alba er tilbake fra start.

Gjestene er så å si skadefrie, Rafinha er eneste fravær, men Javier Macherano soner karantene med gule kort.

0-4 og 0-2 i de to eneste tilsvarende i moderne tid og ny bra sjanse for Barcelona denne søndagen. B.

4. Athletic Bilbao — Atletico Madrid

Baskerne har åpnet 2017 med to uavgjorte kamper i ligaen, men slo Barcelona 2-1 hjemme i en cupkamp for et par uker siden. Returoppgjøret tapte de 3-1, så hjemmelaget har ikke spilt i midtukens cuprunde.

Hjemme på San Mamés er Athletic Bilbao alltid til å frykte og de har tatt syv poeng på de siste tre kamper - 6-2-1 er deres knallsterke tall totalt. Likevel har de slitt mot dagens motstander og gjestene har vunnet de tre siste ligakampene i Bilbao. Toppscorer Aritz Aduriz og playmaker Benat Etxeberria soner begge karantene i dag.

Atléti viste god form hjemme mot Eibar i midtukens cuprunde og vant kampen relativt komfortabelt 3-0. Dette var nok en kamp uten baklengs og de har vunnet de tre siste ligakamper, uten baklengsmål.4-2-3 borte er helt greie bortetall for Atlético. Lucas Hernández er tilbake fra skade, men førstekeeper Jan Oblak samt Augusto Fernández, Tiago Mendes og Thomas Partey fortsatt er skadet.

Atletico Madrid har vunnet de tre siste tilsvarende seriekampene i Bilbao, men med flere storfavoritter på søndagskupongen, ber vi om hjelp her og helgarderer. HUB.

5. Real Betis — Sporting Gijón

Hjemmelaget tapte som forventet borte mot Atlético Madrid forrige helg, men kan hente selvtillit fra sin gode hjemmeform. De tre siste kampene har nemlig gitt syv poeng, og de to siste kampene på eget gress er begge vunnet. Dette har forbedret hjemmestatistikken til 4-3-2.

Viktige spillere som Gutiérrez, Sanabria og Joaquín er alle ute med skader for hjemmelaget. Aissa Mandi er med Algerie i Afrikamesterskapet, han ville også vært aktuell for startplass her. Bruno González og Petros Matheus returnerer begge fra karantene.

Gjestene er et av tre lag som skiller seg ut i bunn og har gjort nedrykksstriden nesten uinteressant. Gijón-laget er nærmest trygg grunn av disse tre, men har gjort lite for å nærme seg lagene foran - de har tapt de siste fire kampene sine. Jorge Meré og Douglas Pereira er skadet, mens Sergio Álvarez er suspendert.

Borte ser det spesielt dårlig ut og 0-2-7 er nesten Burnley-dårlige bortetall.

Vanskelig å motivere annet enn hjemmeseier her. H.

6. Roma — Cagliari

Hjemmelaget er i dytten og har åpnet 2017 med tre strake seirer i alle turneringer, de to ligakampene har endt med solide 1-0-seirer borte over Genoa og Udinese. Torsdag feide de Sampdoria av banen med 4-0 i cupen og hadde kontroll fra start til mål. I ligaen holder de andreplass, kun poenget bak Juventus.

Hjemmestatistikken kunne ikke vært bedre for Roma, som har vunnet ni av ni hjemmekamper denne sesongen og scorer i snitt tre mål per hjemmekamp i ligaen. Den faste venstrekanten Diego Perotti nærmer seg en retur, men blir neppe risikert. Antonio Florenzi har fortsatt noen uker til full helbredelse.

Kaos-laget Cagliari viser ingen tegn til å roe ned antall mål og slo Genoa hele 4-1 hjemme forrige helg, etter å ha havnet under. Dermed ligger de på en sterk tiendeplass i første sesong etter opprykket. Snitter nesten fire mål per kamp, men på reisefot er det stort sett med negativt fortegn - 1-1-8 er tall som skremmer ingen.

Capuano fikk rødt kort sist og mister kampen. Ellers er Ionita, Di Gennaro, Melchiorri og Padoin ute med forskjellige skader, de tre sistnevnte er relativt viktige spillere.

Topp sjanse for at Roma tar sesongens tiende av ti mulige hjemmeseire på Stadio Olimpico. H.

7. Atalanta — Sampdoria

Vertene, som ligger på en overbevisende syvendeplass før runden, tok ledelsen borte mot Lazio forrige søndag, men tapte til slutt 1-2 etter en svak andreomgang. Gasperinis menn har vunnet to av de siste tre på hjemmebane og de samsvarer godt med statistikken totalt - 6-0-3.

Nøkkelspilleren Kessie er sammen med Dramé, Carmona og Cabezas utilgjengelige for vertene.

Samp sløste med sjansene hjemme mot Empoli forrige helg og skuffet med 0-0, dermed har de ett poeng etter to kamper i 2017. Torsdag ble de smadret av Roma og dro hjem fra hovedstaden med 0-4 i den cupkampen. Gjestene har et bortekompleks og har bare ett poeng fra de siste tre bortekamper. 1-3-6 er deres svake statistikk totalt.

Førstekeeper Viviano, Carbonero og Sala er definitivt ute, den offensive midtbanespilleren Ricky Alvarez regnes som tvilsom.

Atalanta fortsetter å overbevise, men Sampdoria er kapable til å ta poeng i Bergamo. HU.

8. Bologna — Torino

Hjemmelaget har spilt tre bortekamper på rad i ligaen og vunnet to av dem, samt tapt 0-3 for Juventus. Tirsdag holdt de Inter til ekstraomganger i cupen på bortebane, men tapte til slutt 3-2.

De siste tre hjemmekamper har gitt fire poeng og statistikken totalt er godkjente 4-2-3. Donadonis menn ligger an til en plass midt på tabellen, med rundt 15 poeng både opp og ned til plasser av betydning.

Sadiq og Helander er begge ute med skade og fire spillere regnes som tvilsomme.

Da Torino ledet 2-0 og fikk straffespark hjemme mot Milan mandag, skulle de bare avgjøre kampen og sikre tre poeng. Men Ljajic brant straffen, Milan kjempet seg tilbake i kampen og 2-2 føles nok som to poeng tapt for Mihajlovic.

Nå har de tapt en del terreng med tanke på Europa-plassene og det vil i så fall være svak bortestatistikk som forhindrer dem i å ta dette steget - 2-3-5 er rett og slett for svake tall til å kjempe i toppen. De siste tre bortekamper har gitt ett poeng.

Toppscorer Belotti, med 14 ligamål, er suspendert og erstatteren Maxi Lopez er langt, langt svakere. Belotti har vært en av Serie As beste spillere denne sesongen. Ellers uendret på skadefronten, som betyr Molinaro ute og Castan tvilsom.

Åpen kamp dette, spesielt med tanke på Torinos meget svake bortestatistikk. HUB.

9. Palermo — Inter

Hjemmelaget tok ledelsen borte mot Sassuolo sist, men gjorde som de så ofte gjør: kollapset totalt, denne kampen endte til slutt med 4-1-tap. Det er vanskelig å se hvordan dette laget kan holde plassen, det er hele åtte poeng opp til trygg grunn.

Man trenger ikke se lenger enn til hjemmestatistikken for å se hvorfor de nærmer seg Serie B. 0-1-8 er skrekkelige tall. Tre spillere savnes, Sallai, Rajkovic og Giuliano.

Det svinger virkelig av Inter om dagen, som nå har syv strake seirer i alle turneringer. Tirsdag vant de igjen, men de måtte til ekstraomganger for å slå Bologna ut av cupen. I ligaen har de fem på rad og vunnet også de to siste, som har forbedret bortestatistikken til 4-1-5 totalt. Stefano Pioli virker virkelig å være rett mann for bortelaget.

Ingen fravær plager bortelaget.

Inter er et type lag som kan rote det til når du minst venter det og selv om Palermo har en meget svak hjemmestatistikk, gir vi laget en liten poengsjanse her. UB.

10. Bayer 04 Leverkusen — Hertha Berlin

Første seriekamp etter den lange vinterpausen i Bundesliga. Og hjemmelaget vil håpe at vårsesongen blir bedre enn hva de presterte i høst, de starter nemlig på en skuffende niendeplass. Hjemmestatistikken, som normalt har vært så god, er svake 3-2-3 for vertene. Kanskje ble Champions League-deltakelsen for mye å håndtere i høst?

Hertha Berlin vil på sin side håpe at de kan fortsette i samme spor som før jul, de starter 2017 på en knallsterk tredjeplass - før runden. Det er ikke takket være god bortestatistikk de ligger i toppen, dog, for 2-3-3 er ikke spesielt sterke tall.

Normalt hjemmesterke Leverkusen har vunnet de tre siste tilsvarende og fikser poeng igjen? HU.

11. FSV Mainz 05 — 1. FC Köln

Mainz hadde behov for en pause, de tapte nemlig fire av de siste fem kampene før julepausen. Det gjorde at de dumpet ned til en tiendeplass med totalt 20 poeng. Likevel har de faktisk vunnet to av de siste tre på hjemmebane og hjemmestatistikken 4-1-2 er bra.

Gjestene leverte en meget positiv høstsesong og avsluttet den på en overbevisende syvendeplass med totalt 25 poeng. Spilte uavgjort i fire av de siste fem kampene i 2017, men det er hjemme de leverer som best. Bortestatistikken er beskjedne 2-3-3.

2-0-2 på de fire siste tilsvarende og denne kan gå begge veier igjen. HUB.

12. Lyon — Marseille

Lyon hadde en seig bortekamp mot Caen sist og tapte til slutt 2-3 etter en ellevill forestilling, der de nok hadde fortjent poeng. De hentet opp en tomålsledelse, men feilet altså til slutt. Seiersrekken på fire kamper ble altså brutt, og de to siste hjemmekampene er vunnet. Dette har forbedret hjemmestatistikken til 6-0-3. Hjemmelaget har for øvrig signert Memphis Depay fra Manchester United, han bør bli klar til kampen.

Gjestene, som var i så god form før helgen, gikk skikkelig på trynet og ble avkledd hjemme mot Monaco: 1-4. Dermed røyk seiersrekken på fire kamper. Og bortestatistikken er fortsatt svak, 2-3-5. Det må imidlertid nevnes at de tre siste bortekamper har gitt sju poeng.

1-3-0 på de fire siste tilsvarende i Lyon og hjemmelaget taper neppe nå heller. HU.

