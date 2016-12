Chelsea viser ingen nåde

Sportspills øvrige meny nyttårsaften:

Oddstips: Liverpool ser seg ikke tilbake

Oddstips 2: Helfrisk Premier League-dobbel

Oddstips 3: Derby i eventyrlig form

V75 Mantorp (frist kl 14.30): Tidenes jackpot - 49 mill ekstra

V65 Bjerke (frist kl 12.00): Magnus med årets siste V65-banker

Sju kamper fra Premier League og fem kamper fra Championship er menyen på lørdagens kanoninteressant tippekupong. Det er nyttårsaften og naturligvis også årets siste tippekupong. Bonuspotten vokser nå og er på ca 2,5 mill på nyttårsaften. Innleveringsfristen er kl 15.55.

12 rette fredag - Det ble en svært så favorittpreget tippekupong fredag, men vårt 96-rekkers forslag fikk uansett tolv rette. 12 rette ga 480 kr, mens 11 rette betalte ut 35 kr. Totalt ble det 760 kr i utbetaling på 96-rekkeren.

Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Liverpool - Manchester City

Vi innleder med lørdagens storkamp som ikke har avspark før kl 18.30. Hjemmelaget har slått tilbake etter bortefadesen mot Bournemouth i begynnelsen av desember, der laget rotet bort en 3-1 ledelse og endte opp med å tape 3-4. To sterke borteseire og komfortable 4-1 hjemme mot Stoke 3. juledag, gjør at Liverpool fortsatt er på 2. plass, med seks poeng opp til serieleder Chelsea. Har sterke 6-2-0 hjemme på Anfield og scoret hele 25 mål på de åtte hjemmekampene. Philippe Coutinho nærmer seg etter sin skade, men er ikke klar til lørdagens kamp. Joel Matip er også fortsatt ute.

Manchester City har også kommet seg tilbake på vinnersporet etter å ha tapt to seriekamper på rad i begynnelsen av desember og står i likhet med Liverpool med tre strake seire nå. Er kun poenget bak på tabellen og står med sterke 7-0-2 på bortebane. Sergio Aguero er endelig ferdig med sin fire-kampers karantene. Leroy Sane Vincent Kompany er fortsatt uaktuelle.

Oppsiktsvekkende 9-5-0 på de femten siste tilsvarende oppgjørene på Anfield og lite tyder på at Liverpool taper denne gangen heller. HU.

2. Chelsea - Stoke

Tolv strake ligaseire på rad for serieleder Chelsea som altså har seks poengs forsprang til Liverpool på 2. plass. Liverpool er samtidig det eneste laget som har tatt poeng på Stamford Bridge da de vant her 16. september. De åtte andre hjemmekampene til Chelsea har gitt full pott. Både Diego Costa og N'Golo Kante er tilbake fra karantene lørdag, men til gjengjeld må Pedro nå sone karantene.

Stoke tok ledelsen 1-0 borte mot Liverpool tirsdag kveld, men endte opp med å tape 1-4. Har gjort en helt grei første halvdel av sesongen og står med 21 poeng. Middelmådige 2-3-4 på bortebane. Phil Bardsley kan være tilbake for Stoke etter seks uker fravær, mens Marko Arnautovic fortsatt soner karantene.

Nå tok riktignok Stoke med seg ett poeng fra tilsvarende kamp forrige sesong, men de ni foregående har alle endt med hjemmeseier og det aller meste tyder på at Chelsea tar sin trettende ligaseier på rad lørdag. H.

3. Manchester United - Middlesbrough

Smått om senn så har det løsnet for United også når det gjelder seire. Spillemessig har det sett bra ut i ganske lang tid nå, men United sleit med å avgjøre kampene til sin fordel i starten av sesongen. Nå står laget med fire strake seire og ligger på 6. plass, med sju poeng opp til Liverpool på 2. plass. Hjemme på Old Trafford står laget med 4-4-1.

Nyopprykkede Middlesbrough har klart seg bra, men scoret svært lite mål (16). Da hjelper det at laget heller ikke slipper inn så mange mål (20), men poengmessig har laget fått litt dårlig betalt, sett i forhold til prestasjonene. Etter mandagens bortetap for Burnley ligger Boro på 15. plass med totalt 18 poeng, og har kun fire poeng ned til Sunderland under streken. Borte står laget med svake 1-5-3. Forsvarspilleren Antonio Barragan må sone karantene pga gule kort.

Det meste tyder på at fremgangen fortsetter for United. H.

4. Southampton - West Bromwich

Utvisningen av Nathan Redmond ble kostbar for hjemmelaget i hjemmekampen mot Tottenham onsdag kveld. Laget tok ledelsen i den kampen, men lå under 1-2 når utvisningen kom og endte opp med å tape 1-4. Men er oppe på en flott 8. plass, dog er det et hav opp til Manchester United på 6. plass (ni poeng) og tilsvarende kort nedover på tabellen. Brukbare 4-3-2 på hjemmebane. Redmond soner karantene etter utvisningen sist. Den skadede trioen Charlie Austin, Jordy Clasie og Matt Targett rekker heller ikke denne kampen.

Tre tap på de fire siste for West Bromwich, men tapene har kommet mot topplagene Chelsea, Manchester United og Arsenal. Laget holdt svært lenge stand borte mot Arsenal mandag, men røk tilslutt 0-1. Er på plassen bak Southampton på tabellen og har egentlig hatt en flott sesong hittil. 2-3-4 på bortebane.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende og WBA er uten tvil istand til å kapre poeng lørdag. HU.

5. Burnley - Sunderland

Hjemmesterke Burnley fornektet seg ikke og vant mandagens hjemmekamp mot West Bromwich. Det var lagets sjette hjemmeseier av ti mulige. Med tanke på den forferdelige bortestatistikken (0-1-7), er det ingen tvil om at det er hjemme på Turf Moor laget må gjøre jobben. Ligger på 14. plass med totalt 20 poeng. Forsvarsspilleren Matthew Lowton er tilbake etter karantene, men må må midtbanespilleren Jeff Hendrick sone karantene.

Sunderland var i realiteten sjanseløse borte mot Manchester United mandag, men har tatt viktige poeng i det siste og karret seg opp fra jumboplassen. Ligger tredje sist med 14 poeng, men har kun to poeng opp til sikker plass. Førstekeeper Jordan Pickford skadet seg mot United og mister etter all sannsynlighet lørdagens kamp.

Hjemmesterke Burnley skal ha fine vinnersjanser igjen. H.

6. Leicester - West Ham

Sist sesongs sensasjonelle serievinner Leicester har hatt en meget trøblete start på denne sesongen og ligger faktisk kun tre poeng foran Sunderland på nedrykksplass. Mandag ble det et nytt skuffende tap, nå med 0-2 hjemme mot Everton. Har likevel anstendige 4-3-2 på King Power stadium, det er bortebane som har vært svakt hittil (0-2-7). Både Robert Huth og Christian Fuchs vender tilbake etter karantener, men Jamie Vardy er fortsatt suspendert.

Heller ikke West Ham åpnet denne sesongen bra, men nå har laget tatt ti poeng på de fire siste ligakampene og har avansert til 11. plass med totalt 22 poeng. 2. juledag tok laget en knallsterk 4-1 seier borte mot Swansea. Bortetallene er likevel ikke bedre enn 2-2-5. Pedro Obiang er tilbake etter ferdigsonet karantene.

Det er ikke lett å gi Leicester tillit slik laget fremstår om dagen og her bruker vi alle tegn. HUB.

7. Swansea - Bournemouth

Med 16 baklengsmål på de fem siste seriekampene og fire tap, var det over og ut for Bob Bradley som Swansea-manager etter mandagens 1-4 tap hjemme for West Ham. Med 12 poeng ligger laget nest sist på tabellen og normalt hjemmesterke Swansea har faktisk ikke bedre enn 2-2-5 hjemme i Wales denne sesongen. Alan Curtis leder laget lørdag. Jefferson Montero pådro seg en hamstringskade i mandagens kamp mot West Ham og blir borte en måneds tid. Dog er forsvarspilleren Neil Taylor tilbake etter skade.

Bortesvake Bournemouth (1-2-6) var som ventet sjanseløs borte mot Chelsea 2. juledag og røk 0-3. Men sterke hjemmetall (5-1-3) gjør at Eddie Howes mannskap er på 12. plass med totalt 21 poeng. Forsvarsspilleren Nathan Ake er tilbake.

Forrige sesongs oppgjør endte 2-2 og med tanke på Bournemouths meget svake bortestatistikk, tror vi ikke Swansea taper denne. HU.

8. Preston - Sheffield Wednesday

De fem siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra Championship.

9-5-9 på de 23 første seriekampene for Preston og det forteller om et lag som presterer ujevnt. Ligger på 13. plass med totalt 32 poeng og er også ustabile hjemme (5-2-5). 2-1-2 på de fem siste seriekampene forteller også om et lag som er vanskelig å lese.

Sheffield Wednesday tok en imponerende borteseier mot daværende serieleder Newcastle 2. juledag og det gjør at laget beholdt sin 6. plass. Står med totalt 40 poeng og 4-4-4 på bortebane. Fire av de fem siste seriekampene er vunnet.

1-0 til Preston i tilsvarende oppgjør sist sesong og her bruker vi alle tegn. HUB.

9. Derby - Wigan

Ringreven Steve McClaren har virkelig fått sving på derby som som står med 8-1-0 på de ni siste seriekampene. Laget er likevel ikke høyeren enn på 7. plass, da de innledet sesongen med kun å vinne en av de ni første seriekampene. Med totalt 39 poeng, er det nå kun fire poeng opp til Reading på 3. plass før denne runden. 6-3-3 totalt på hjemmebane, men de fem siste hjemme er alle vunnet.

Fem strake tap for Wigan som ligger nest sist med 18 poeng. Opp til Cardiff på sikker plass skiller det seks poeng. Borte er tallene svake 2-3-7.

Slik Derby fremstår om dagen, tyder det meste på at laget tar sin sjette strake hjemmeseier. H.

10. Barnsley - Birmingham

Nyopprykkede Barnsley har levert solid første halvdel av sesongen og etter mandagens 2-0 seier hjemme mot Blackburn er laget helt oppe på en flott 10. plass med totalt 34 poeng. Brukbare 5-3-4 på eget gress. Adam Hammill soner sin tredje og siste kamps karantene.

Birmingham står med samme antall poeng, men har litt dårligere målforskjell. Er best hjemme (6-3-3), borte går det dårligere (3-4-4). Formen er heller ikke allverden, fire av dem siste seriekampene er tapt. Toppscorer Clayton Donaldson er fortsatt ute med en akillesskade.

Vi merker oss dog at bortelaget har vunnet de to siste tilsvarende. HB.

11. Wolverhampton - QPR

Tre seire på de fem siste seriekampene for Wolves som endelig har klatret litt på tabellen. Var før sesongen en outsider i kampen om opprykk, men har ikke innfridd. Ligger nå på 15. plass med totalt 28 poeng og har hele tolv poeng opp til den siste playoffplassen. 3-3-5 er ikke veldig imponerende hjemmetall. Ingen spesielle mannskapsproblemer for Wolves.

Ian Holloway har ikke fått sving på QPR og 0-3 tapet borte for serieleder Brighton tirsdag kveld, var det sjette strake tapet for London-laget som fortsatt er over streken, men det er kun tre poeng ned til Blackburn. Svake 3-2-6 på bortebane. Nedum Onuoha soner karantene etter å ha blitt utvist mot Brighton.

Wolverhampton skal ha gode muligheter til å påføre QPR deres sjuende strake tap. H.

12. Brentford - Norwich

Tippekupongen avsluttes med et oppgjør mellom to ustabile lag. Brentford har ikke hatt noen bra første halvdel og ligger på 14. plass med totalt 29 poeng. Hjemme leverer dog laget brukbart med 5-3-3. Variable 2-1-2 på de fem siste seriekampene.

Norwich åpnet sesongen strålende med 6-2-1 på de ni første seriekampene, men har mistet formen fullstendig og står nå med 2-0-8 på de ti siste seriekampene. Det har sendt sist sesongs Premier League-lag helt ned på 12. plass på tabellen og borte står laget med svake 3-2-7. Norwich mangler blant annet skadde Graham Dorrans og suspenderte Jonny Howson.

Men bortelaget har utvilsomt kapasiteten til å vinne en slik kamp og vi bruker alle tegn. HUB.

96-rekker:

1. Liverpool — Manchester City HU

2. Chelsea — Stoke H

3. Manchester United — Middlesbrough H

4. Southampton — West Bromwich HU

5. Burnley — Sunderland H

6. Leicester C— West Ham United HUB

7. Swansea — Bournemouth HU

8. Preston — Sheffield Wednesday U

9. Derby — Wigan H

10. Barnsley — Birmingham HB

11. Wolverhampton — Queens Park Rangers H

12. Brentford — Norwich City HB

432-rekker:

1. Liverpool — Manchester City HU

2. Chelsea — Stoke H

3. Manchester United — Middlesbrough H

4. Southampton — West Bromwich HU

5. Burnley — Sunderland H

6. Leicester C— West Ham United HUB

7. Swansea — Bournemouth HU

8. Preston — Sheffield Wednesday HUB

9. Derby — Wigan H

10. Barnsley — Birmingham HB

11. Wolverhampton — Queens Park Rangers H

12. Brentford — Norwich City HUB