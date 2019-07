Chile jakter historisk triumf

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddssingel fotball-VM: Sverige og Nederland byr på ny VM-fest

Oddssingel fotball-VM: Sverige skal til VM-finale

V4/V5 Øvrevoll: Øvrevoll byr på internasjonal lunsj

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Afrikamesterskapet: 12 spillere du må opp for i Afrikamesterskapet

Onsdagens soleklare høydepunkt på langoddsprogrammet er semifinalen mellom Nederland og Sverige i fotball-VM. Natt til torsdag spilles den andre semifinalen i Copa America, der Chile eller Peru blir Brasils finalemotstander. I Gold Cup er det også semifinale natt til torsdag. Her møtes Jamaica og USA, vinneren møter Canada i finalen. Det spilles syv kamper i Major League Soccer natt til torsdag. For øvrig er det en hel bråte med dueller fra Wimbledon-turneringen i tennis.

NB! Onsdag er det ca 68 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Chile – Peru pause/fulltid - H/H – 2,75 i odds (spillestopp kl 02.25)

Copa America, semifinale. Chile jakter sin tredje Copa America-tittel på rad. Det er en prestasjon bare Argentina har klart tidligere. Argentinas hat-trick kom tilbake i 1945, 1946 og 1947.

Det spesielle for Chile er at de har muligheten til å gå til topps for tredje gang med samme troppen. De to første seirene kom i 2015 og i 2016. Chilenerne står nå foran et generasjonsskifte, og dette er antakeligvis siste gangen den samme gjengen spiller i et Copa America.

De regjerende mesterne startet med å slå Japan hele 4-0, men de har sloknet litt etter det. De slo Ecuador 2–1 i den andre kampen sin, og var dermed videre før siste gruppespillkampen mot Uruguay. I den kampen valgte Chile å hvile flere sentrale spillere, og det endte med at de tapte 0–1 mot Uruguay.

Jeg har sikker på at Chile skulle få på trynet mot Colombia i kvartfinalen, men jeg tok feil. De regjerende mesterne viste i den kampen at de er i stand til å holde tett bakover mot sterke offensive lag. Chile måtte ut i ekstraomganger og straffesparkkonkurranse etter 0–0 mot Colombia.

Peru er en overraskelse i dette mesterskapet. De tok seg videre fra gruppe A med sine fire poeng som en er to treere etter uavgjort mot Venezuela, seier mot Bolivia før de røk hele 0–5 mot Brasil i siste kamp av gruppespillet.

Peru erobret mange fotballhjerter med den positive angrepsfotballen sin i VM i Russland i fjor sommer, men det spørs om det holder mot Chile som har tonnevis med erfaring.

Chile har en noenlunde fast førsteellever, og det er ikke ventet at de kommer til å gjøre endringer på laget som startet i kvartfinalen. Peru på sin side har gjort endringer på laget gjennom hele turneringen, særlig offensivt. Jefferson Farfán er usikker. Det betyr trolig at Guerrero starter på topp.

Peru har kommet seg helt til semifinalen, selv om de kun har vunnet én av fire kamper etter ordinær spilletid. Det er en sterk prestasjon, men jeg tror de ryker ut mot Chile. Jeg mener chilenerne har et lag som spiller for spiller holder et høyere nivå, særlig på midtbanen. Chile sin midtbanetreer med Aranguiz (Leverkusen), Vidal (Bayern München) og Erick Pulgar (Bologna) er solid.

Jeg tror de vil kjøre på fra start i denne kampen. Chile har vunnet fire av de fem siste kampene mellom disse to lagene, og i alle fire seirene har de ledet til pause. Jeg ser for meg et tilsvarende scenario i denne matchen. Derfor mener jeg 2,75 i odds på H/H-spillet er spennende.

Klikk på denne lenken for å spille på dette tipset!