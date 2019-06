Chile og Alexis Sanchez har våknet

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram er magert. Det inneholder tre kamper fra Norsk Tipping-ligaen, i tillegg spilles det to viktige kamper i U21-EM i Italia, hvor England møter Romania og Kroatia spiller mot Frankrike. Ellers starter Afrikamesterskapet, hvor Liverpool-stjernen Mo Salah og Egypt spiller åpningskampen mot Zimbabwe. Natt til lørdag fortsetter Copa America og Gold Cup.

Ecuador - Chile pause/fulltid - B/B 2,75 i odds (spillestopp kl 00.55)

Copa America, gruppe C. Ecuador fikk en forferdelig start på mesterskapet. De lå under 0-1 etter seks minutter, og situasjonen gikk fra vondt til verre for Ecuador da Jose Quinteros ble utvist i det 24. minutt etter en VAR-avgjørelse. Selv om Ecuador tapte 0-4 mot Uruguay, har de fortsatt muligheten til å ta seg videre i turneringen. Men det blir ikke lett.

Ecuador møter regjerende Copa America-mesterne Chile natt til lørdag, og de må antakeligvis ha tre poeng i den kampen for å ta seg videre i turneringen.

Ecuador ble filleristet av Uruguay. Jeg så kampen, og Uruguay-seieren burde vært enda større. Ecuador har slitt i Copa America. De har kun vunnet én av de siste fem kampene i turneringen, og seieren kom mot svake Haiti. Den søramerikanske turneringen har vært en katastrofe for Ecuador, og en exit fra gruppespilletvil ikke være noen stor overraskelse.

Chile har ambisjoner om å bli det første laget i moderne tid som vinner Copa America tre ganger på rad. Argentina vant turneringen i 1945, 1946 og 1947.

Copa America arrangeres egentlig hvert fjerde år, men på grunn av j100-årsjubileet for turneringen i 2016, kan Chile vinne mesterskapet for tredje gang siden 2015.

Chile har noenlunde den samme troppen i år som i de to siste mesterskapene, og det er en fordel. De har solid rutine i mannskapet. Seks av spillerne har over 100 landskamper. Chilenerne fikk en pangstart på mesterskapet i Brasil, da de vant 4-0 mot Japan.

De har gode resultater i Copa America. Laget er ubeseiret i de syv siste kampene i turneringen, og jeg tror heller ikke at de taper nattens kamp.

Alexis Sánchez har hatt en svak sesong i Manchester United, men for landslaget leverer han. I åpningskampen mot Japan scoret han en gang og hadde en målgivende. Det blir interessant å se om han fortsetter storspillet i den andre kampen i gruppespillet.

Chile trenger ikke å gjøre noen endringer på laget. Hos Ecuador må trolig Antonio Valencia gå ned på høyrebacken siden José Quintero er suspendert. Pedro Velasco er også et alternativ. Renato Ibarra kan muligens få sjansen offensivt på midtbanen. Selv om Ecuador gjør endringer på laget, så kan jeg ikke se for meg at de vil klare å vinne nattens kamp.

Jeg synes Chile virket bra i åpningskampen. Jeg tror de regjerende mesterne tar sin andre seier på rad i gruppespillet, og jeg tror de kjører på fra start og leder til pause. Ecuador virker sårbare bakover, mens den første kampen til Chile viste at de er på hugget. Derfor vil jeg forsøke et spill på at Chile leder til pause og vinner til slutt. Et slikt scenario gir finfine 2,75 i odds. Spillestopp er klokken 0055.

