City har aldri vunnet i Frankrike

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddssingel CL: Elendigheten fortsetter for Real Madrid

Oddsdobbel England: Middlesbrough skal tilbake til Premier League

Oddssingel Championship: Formlaget Norwich leverer varene

V5 Bjerke: Topplunsj fra hovedstaden

V4 Østersund: Nytt snadder til lunsj

Vikinglotto: 56 mill kan bli dine onsdag

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Etter at de to foregående midtukene, har vært preget av landslagspausen, er det full guffe denne midtuken. Det betyr at det tirsdag er åtte kamper fra den nest siste runden av gruppespillet i Champions League. I tillegg er det midtukerunder i både Championship, League One og League Two i England, så det er et meget omfattende langoddsprogram tirsdag. Her hjemme spilles det også to kamper i Eliteserien i ishockey og i Sverige er det en kamp i SHL. Natt til onsdag spilles det ni kamper i NHL.

NB! Onsdag er det 56 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Lyon - Manchester City U 4,40 (spillestopp kl 20.55)





City har vært fullstendig overlegne i Premier League. De er ubeseiret etter de 13 første serierundene, hvorav elleve av dem er vunnet. Målforskjellen er smått utrolige 40-5! Det betyr at de har scoret tre mål i snitt i hver Premier League-match denne sesongen.

Pep Guardiola vet imidlertid at han vil bli vurdert ut fra prestasjonen til de lysblå i Europas største klubbturnering, og det viktigste der nå er å avansere til utslagsrundene i Champions League. Manchester City trenger kun ett poeng på de to siste kampene i gruppespillet for å sikre avansement. Frankrike er ikke et sted City trives. Dette er bare lagets tredje kamp i landet, men de har ennå ikke vunnet der. De spilte 2-2 mot Paris St-Germain i april 2016 og tapte 1-3 mot Monaco i mars 2017. De kan få en tøff oppgave i Lyon tirsdag.

Frankmennene har nemlig kun tapt én av de siste ti hjemmekampene mot engelske lag i Europa. Fasiten viser tre seire og seks uavgjorte. Det eneste tapet kom mot Arsenal i februar 2001.

De tre siste hjemmekampene til Lyon i Champions League har alle endt uavgjort, og det er slett ikke utenkelig at også tirsdagens match ender med poengdeling.

Kampene til Lyon i Champions League denne sesongen har alle innholdt mange mål. Lyon lå 0-2 mot Shakhtar i oktober, men kom tilbake og spilte 2-2, og de ledet 2-0 mot tyske Hoffenheim, men der klarte de ikke å beholde ledelsen og kampen endte 2-2.

Lyon sjokkerte imidlertid fotball-Europa da de slo City 2-1 på Etihad i den første gruppespillkampen, og i den kampen viste de hvilket toppnivå de har inne. Jeg er likevel usikker på om de klarer å gjenta den prestasjonen i Frankrike, men Lyon er et vanskelig lag å møte på hjemmebane og denne kampen kan bli jevn. Dersom Lyon skulle vinne, vil det bli første gangen City-manager Pep Guardiola har blitt slått av samme klubben to ganger i gruppespillet i Champions League.

Guardiola kan komme til å slippe til flere unge spillere i denne kampen. Det unge midtbanetalentet Phil Foden er blant annet aktuell fra start i Frankrike. City mangler Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Gabriel Jesus, Kevin de Bruyne og Benjamin Mendy. Det er en halv førstellever, men City har en bred stall, så det skal ikke ha altfor mye å si.

Lyon har levert en god prestasjon i gruppespillet. De har fortsatt gode muligheter til å ta seg videre i Champions League, uansett hvordan det ender i tirsdagens match. Men de har en vanskelig bortekamp i Ukraina mot Shakhtar Donetsk i siste kampen. Ukrainerne kan være en hard nøtt, særlig hvis de vinner tirsdagens kamp mot Hoffenheim og fortsatt har mulighet til å gå videre i turneringen.

Jeg tror ikke at Lyon gambler på at de skal vinne siste kampen. Det vil være et for stort sjansespill. De vil gi alt på hjemmebane. Uavgjort til 4,40 i odds er spillbart, mener jeg. Det vil antakeligvis begge lagene være fornøyde med.

Klikk her for å levere spillet