Club Brugge knuser LASK Linz-drømmen

LASK Linz – Club Brugge B 2,75 (spillestopp kl 20.55)

De siste tolv månedene har vært en drøm for LASK Linz-fansen. De kvalifiserte seg for Europa League for første gang i 2017-2018-sesongen, og selv om de røk ut i kvaliken så var det første gang de spilte i Europa siden laget var med i Intertoto Cup i 2000.

LASK linz hadde en fantastisk sesongen i den østerrikske Bundesliga sist sesong, hvor de endte på andreplass. Det er den beste plasseringen klubben har hatt siden de vant ligaen i 1965.

Det som gjør prestasjonen enda større er at klubben rykket opp igjen til Bundesliga så sent som i 2017.

De har fortsatt å imponere denne sesongen. Hittil har de vunnet seks av syv kamper. I helgen måtte de nøye seg med uavgjort mot Swarovski Tirol.

Den sterkeste prestasjonen var likevel 5-2-seieren sammenlagt mot Basel som jevnlig har spilt i Champions League. Hjemme i Østerrike vant de 3–1 mot sveitserne. Nå møter de et annet lag som også er en gjenganger i gruppespillet i Champions League.

Club Brugge sikter mot å spille i sitt tredje gruppespill på fire sesonger, men de må passe seg for det østerrikske overraskelseslaget.

Belgierne tok seg til gruppespillet i Champions League sist sesong, men suksessen er først og fremst basert på sterke resultater på hjemmebane. På bortebane har de ikke vært like imponerende.

Brugge har faktisk kun vunnet én av de siste tolv bortekampene i Champions League. De slo Monaco hele 4–0 på Stade Louis II sist sesong. De har tapt åtte av de tolv kampene. Nå møter de et LASK-lag som har vunnet fire av de siste fem kampene foran egne fans.

Gjestenes har ikke bare problemer borte i Europa, også i den hjemlige ligaen har de trøbbel på utebane. De har nemlig kun vunnet åtte av de siste 24 bortekampene sine. Dersom man utelukkende hadde sett på statistikken, så burde dette være en klink H, men jeg er ikke så sikker på det.

For det første mener jeg at den østerrikske ligaen er svakere enn den belgiske. I tillegg er jeg ikke like imponert over resultatet mot Basel.

Basel holder ikke det samme nivået som de hadde for noen år siden, og jeg tror at LASK får mer problemer mot Club Brugge-lag som har vist de kan score på bortebane. Belgierne hadde betydelig tøffere i forrige runden. De slo ut Dynamo Kiev, og de klarte 3–3 på bortebane i Ukraina. Det mener jeg er sterkt.

Club Brugge er også uten tap på sine ni siste kamper, og jeg synes det er fristende å gå for borteseier til 2,75 i odds.

