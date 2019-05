De 10 villeste kampene mellom Tottenham og Liverpool

Det tok mange år før Tottenham og Liverpool faktisk møttes i en offisiell kamp. Flere spillere hadde spilt på begge lag før det skjedde. Året var 1909, og lagene møttes på White Hart Lane. Bert Middlemiss levde ikke opp til sitt navn, og laget hjemmelagets mål etter 60 minutter. Da Ronald Orr derimot tok en middlemiss, og bommet på en straffe i siste spilleminutt ble det Tottenham-seier 1-0. Middlemiss scoret for øvrig i to kamper til mot Liverpool, alle på White Hart Lane, i 1911 og 1913.

Vi har sett på det som vi vil kalle de ti villeste kampene mellom de to lagene.

Sjekk oddsen på lørdagens finale her

1. Tottenham - Liverpool 7-2

Managerlegenden Bill Shankly for Liverpool. Managerlegenden Bill Nicholson for Tottenham. Noen dager før hadde Liverpool kjørt over Tottenham i en omgang på hjemmebane (se under).

Legenden Jimmy Greaves sender Tottenham i føringen i en sesong hvor han laget 37 seriemål på 41 kamper etter 8 minutter. Hjemmelaget hadde vannet banen med mye vann, noe som visstnok gjorde det vanskelig for bortelaget. Likevel ble det utligning ved Roger Hunt etter 25 minutter. En Hunt som den sesongen "bare" laget 24 mål i serien (året før hadde han laget 41 mål på 41 kamper da Liverpool rykket opp, og året etter ble det 31 mål).

Den walisiske vingen Cliff Jones la så på til 3-1 for Tottenham før Greaves fikk en særdeles omdiskutert straffe rett før pause som han nesten selvfølgelig nok satte i mål. Litt ute i andre omgang var Jones frampå igjen, men Liverpool var igjen med i kampen da Roger Hunt satte inn 4-2.

Futten gikk likevel ut av Liverpool mot slutten, og da Frank Saul satte inn 5-2 var det over. Jimmy Greaves la på to mål til, og sluttresultatet ble altså 7-2.

Sesongen ender med Tottenham på en andreplass i serien, mens Liverpool kommer på en åttendeplass sesongen før det blir seriemesterskap i 1964.

2. Liverpool - Tottenham 5-2

Det motsatte oppgjøret fra det over ble spilt tre dager før kampen over. Tottenham var ett av de virkelig store lagene i England, og hadde superstjernen Greaves på laget. De gikk oppskriftsmessig opp i 2-0 i første omgang. Målene ble laget av Terry Dyson og Cliff Jones.

I pausen forteller Shankly spillerne at de er i ferd med å skuffe de 54 000 på tribunene. Assistenten hans, Bob Paisley, fortalte spillerne at de skuffet laget og Liverpool.

Etter 52 minutter reduserte skotten Willie Stevenson, kun ett av to mål han lagde den sesongen. Seks dager før kampen mot Tottenham hadde Jimmy Melia debutert for England, og han scoret utligningsmålet for Liverpool kun to minutter etter Stevenson.

Skotten Ian St. John la på til 3-2 etter 72 minutter før Kevin Lewis la på til 4-2 og Melia ett minutt før full tid fastsatte sluttresultatet til 5-2 etter en legendarisk Anfield-opphenting. Det har vært flere.

3. Liverpool - Tottenham 7-0

Steve Perryman. Glenn Hoddle. Ossie Ardiles. Det var noen av spillerne som dro til Anfield i 1978. De dro hjem med 7 mål i sekken på det som garantert var en lang vei hjem til White Hart Lane og London.





4. Tottenham - Liverpool 4-0

Den 18.september 2011 dro Liverpool til London og Tottenham. Hjemmelaget hadde spillere som Luka Modric, Gareth Bale, Kyle Walker og Rafael van der Vaart. På bortelaget startet man med Luis Suarez, Pepe Reina og Jordan Henderson. Luka Modric sendte hjemmelaget i føringen før Charlie Adam ble utvist for Liverpool etter 28 minutter. Da også Martin Skrtel fikk rødt kort etter 66 minutter ble det bare ett lag på banen. Defoe satte inn 2-0 før Adebayor laget 3-0 og 4-0. Ydmykelsen ble fullstendig for bortelaget.



5. Liverpool - Tottenham 7-2

Sesongen 1914/15 var den siste ligasesongen før fotballen fikk en særdeles ufrivillig pause under første verdenskrig. Slutten på sesongen betydde nedrykk for Tottenham (1 poeng bak Chelsea, 2 poeng bak Manchester United). Liverpool på sin side havnet på en 13.plass.

Kampen begynte med at Liverpool gikk opp i 2-0 før Tottenham reduserte før pause. Billy Banks hadde laget ett av sine to mål den sesongen i det tiende minutt før nyinnkjøpte Fred Pagnam la på til 2-0. Pagnam hadde kommet til klubben fra Blackpool, og han skulle bli sentral i en stor skandale rett over nyttår i 1915.

På nyåret i 1915 var det særdeles sannsynlig at ligaen i England ville ta en krigspause, og laget på sisteplass ville rykke ned. Da Liverpool skulle møte Manchester United, som da lå på nedrykksplassen, var mange spillere både redd for nedrykk og at deres karrièrer i fotball var over. Spillere på begge lag ble enige om å sette store penger på en 2-0-seier til Manchester United med oddsen 7. Konspirasjonen ble avslørt etter at mange av spillere på begge lag kjeftet på Pagnam da han hadde et utrolig skudd i tverrliggeren mot slutten av kampen da Manchester United ledet 2-0. Syv spillere ble suspendert fra fotball, blant annet etter at Pagnam vitnet mot dem. Klubbene ble ikke dømt, og det ble ikke dømt poengstraff. Hadde Liverpool vunnet kampen, som deres favorittstempel skulle tilsi, ville ikke Tottenham ha rykke ned.

Ikke det at Pagnam gjorde alt han kunne for å ødelegge for Tottenham det året. For selv om Bert Bliss reduserte til 2-1 før pause satte han inn et annet gir mot slutten av kampen. Pagnam la på til 3-1 før Tommy Clay hos Tottenham reduserte til 3-2. Da tenkte Pagnam at nok var nok, og det ble 4-2 og 5-2 før Jackie Sheldon la på til 6-2 og 7-2. Sistnevnte var en av spillerne som ble suspendert etter kampfiksingen sammen med Tom Miller, Bob Pursell og Thomas Fairfoul på Liverpool. Jackie Sheldon er en av få spillere Liverpool har kjøpt fra Manchester United, og regnes som mannen som planla fiksingen.

6. Liverpool - Tottenham 6-2

Året var 1993. Doug Livermore var manager for Tottenham, mens Graeme Souness ledet Liverpool. På Tottenham spilte blant annet Neil Ruddock og Teddy Sheringham. Liverpool hadde spillere som Ian Rush og John Barnes - som begge laget to mål hver.

7. Tottenham - Liverpool 5-1

Tottenham var det absolutte bunnlaget i den øverste divisjonen den 27.april 1935. Laget var allerede klart for nedrykk da Liverpool kom på besøk. Den sesongen satte Tottenham klubbrekord for kamper på rad uten seier: 16, og klubbrekord i antall hjemmekamper på rad uten seier: 8. Heldigvis klarte Tottenham en seier mot bortesvake Blackburn den 19.april, men ingen forventet at det skulle bli seier mot et godt Liverpool-lag.

Liverpool hadde hatt en god sesong, og hadde en stund kjempet helt mot toppen. Len Bolan sendte likevel Tottenham opp til 1-0 før pause før det ble målrush i andre omgang. Sør-afrikanske Berry Nieuwenhuys reduserte for Liverpool, men etter et hat-trick fra waliseren Willie Evans og mål fra George Hunt ble det seier 5-1 til Tottenham.

Det kan for øvrig nevnes at Liverpool var særdeles svake på bortebane det året med tap 1-8 mot Arsenal (som vant serien) og 0-8 mot Huddersfield (16.plass). Seieren var Tottenhams største den sesongen, men det var for sent til å redde laget fra nedrykk.

8. Liverpool - Tottenham 2-2

Denne høydramatiske kampen på Anfield hadde det meste. Se bare under.

9. Tottenham - Liverpool 0-5

Liverpool hadde tapt seks bortekamper på rad mot Tottenham da de kom til White Hart Lane i desember 2013.

10. Tottenham - Liverpool 4-1

Da Tottenham måtte låne Wembley var en av de beste kampene mot Liverpool i oktober 2017.

Sjekk oddsen på lørdagens finale her