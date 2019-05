Vi teller ned til finalen for menn i verdens gjeveste fotballturnering, Champions League, med en daglig sak om de to storhetene som skal møtes. I seks saker vil vi se på historiene, kampene, spillerne og som har preget oppgjørene mellom laget fra London og laget fra Liverpool.

I denne saken vil vi se på de 22 spillerne som har spilt for både Tottenham og Liverpool. Fire av dem var fra før første verdenskrig.

Harry Bradshaw - Liverpools første stjerne og Tottenham-legende etter en sesong





Bradshaw var den første store stjernen på Liverpool. I lagets første sesong i serien laget Harry 7 mål på 14 kamper da Liverpool til slutt rykket opp. Det ble nedrykk for laget sesongen etter, men Bradshaw var en av de store stjernene i serien med 17 mål. Bradshaw ble flyttet ut på vingen, og fikk også en landskamp for England før han gikk til Tottenham i 1898. Han ble hentet av den tidligere Everton-spilleren Frank Brettel, som da var ny manager i Tottenham. Laget spilte da i serien United League, med lag som Millwall, Southampton og Woolwich Arsenal (som senere skiftet navn til Arsenal) og Brettel var lagets første manager. Bradshaw er dermed historisk i to klubber siden han var med på den første sesongen til Tottenham hvor de spilte profesjonelt.

Mens han spilte for Liverpool var han også profesjonell spiller for cricket-klubbene Wavertree og Clubmoor i Liverpool. Den gangen var cricket en mye større idrett enn fotball, og ett av de få avisoppslagene om Bradshaw i engelsk presse handlet om en av de gode cricket-kampene han deltok i.

Det ble en sesong i Tottenham før han gikk til Thames Ironworks (som nå heter West Ham) i 1.divisjon hvor han som 26-åring i en kamp fikk flere spark mot hodet. Julen 1899 døde han av hodeskadene. Hans unge enke arvet 86 pund, og den yngste sønnen av tre av gartneren på Anfield Cemetery fikk også det som kan kalles en av verdens første testimonials da hans Tottenham spilte mot Thames Ironworks i april hvor alle pengene gikk til den sørgende enken og hans to unge barn.

Peter Kyle - slåsskjempen som gjerne slo lagkameratene

Skotten og spissen Peter Kyle fikk 19 klubber i sin fotballkarrière, og det var ikke først og fremst grunnet ferdighetene som målscorer. Selv om de også var tilstede (han var blant annet toppscorer for Arsenal i løpet av sin karrière). I Tottenham ble han suspendert og solgt av klubben etter en slåsskamp mot Christopher Carrick. Det ble bare fem kamper for Liverpool, mens det ble 39 kamper for Tottenham (17 mål). For Tottenham spilte han i Southern League og Western League, mens det var 1.divisjonsspill for Liverpool. Han kom til Tottenham fra West Ham, og gikk videre fra Tottenham til Arsenal. Senere spilte han også for Watford hvor han fikk sparken etter det som ble kalt utterly disgraceful and demoralising conduct.

Joseph Brough - En legende hos Port Vale

Port Vale-legenden Joe Brough spilte for Tottenham i 1908/9-sesongen hvor laget kom på andreplass på nivå 2. Brough hadde da vært innom Stoke etter Port Vale, men gikk tilbake til Vale hvor han satte klubbrekord med 43 mål. Etter rekordsesongen hentet Liverpool ham, men han slo ikke helt igjennom der. Etter et opphold i Bristol City gikk han tilbake til Port Vale i 1913. I 1917 ble han kalt opp til krigstjeneste for England, og ble dimittert i 1919. Serien i England gjenoppstod etter krigen, og Brough ble resignert. I 1922 la han fotballstøvlene på hylla som 36-åring.

Charles Hewitt - Kapteinen som ikke ville spille for Tottenham

Sjøkapteinen Hewitt fikk ikke vite at Liverpool hadde ønsket ham da han signerte for Tottenham, og ville med en gang reise nordover. Dessverre for Hewitt forlangte Tottenham at han faktisk overholdt kontrakten han hadde signert, og på sin ene sesong i klubben ble det 43 kamper før han pakket skoene for å dra til Liverpool sesongen etter. Det ble likevel bare en sesong for Liverpool, og med kun 16 kamper. Hewitt ble senere manager, blant annet for Millwall.

Ray Clemence - keeperlegende for begge klubber

Raymond Clemence startet sin fotballkarrière i Scunthorpe. I 1967 hentet den legendariske manageren Bill Shankly målvakten til Liverpool for 18 000 pund. I Guardian den 8.desember i 1967 kan vi lese om målvakten som er tatt ut på U-23-laget til England som følger:

Clemence ble førstekeeper for Liverpool i 1970, en plass han hadde til han ble solgt til Tottenham i 1981 etter 665 kamper og 5 seriemesterskap for 300 000 pund. Han var da 33 år gammel, og ba om en overgang for å motivere seg selv.

Hvis det var forventninger om at han gikk til Tottenham for å avslutte karrièren ble nok en god del eksperter overrasket. Ray Clemence spilte i Tottenham fram til 1988 da han måtte legge støvlene på hylla etter en skade.

Clemence er en av få spillere som kan regnes som en legende i to klubber, og er fortsatt regnet som den beste målvakten England har hatt.

Det hører for øvrig med til historien at Ray Clemence aldri var høyere enn 183 centimeter.

Graeme Souness - den beste spilleren på Tottenham

Det er ikke mange Liverpool-fans som husker Souness med glede om man ikke er gammel nok. Hans tid som manager har gjort ham til svarteper for mange. Det kanskje enda færre vet er at skotten Souness begynte sin fotballkarrière i Tottenham.

Som tenåring opplyste Souness sin manager om at han var den beste spilleren i klubben, noe som visstnok var en utløsende faktor til at han både fikk lov til å gå på lån og skifte klubb. Muligens var ikke manageren helt enig.

Liverpool kjøpte Souness i 1978 fra Middlesbrough, og han ble kaptein i 1981.

Paul Walsh

Årets unge spiller i 1984 slo spillere som Ian Rush, John Barnes og Nigel Callaghan i kåringen. Etter en budkrig med Manchester United endte Walsh opp i Liverpool, og i 1986 kom han på årets lag som spiss på Liverpool. Etter problemer med skader og alkohol gikk han til Tottenham i 1987 hvor han i 1988 ble spissmakker med Paul Stewart. Tiden i Spurs ble preget av mye festing og varierende form, og han ble solgt til Portsmouth i 1992. I 1994 ble han igjen stemt inn på årets lag, da i 1.divisjon.

Paul Stewart

Den tidligere spissmakkeren til Walsh spilte for Tottenham fra 1998 til 1992, og for Liverpool fra 1992 til 1996. For Liverpool var store deler av de fire årene på lån i andre klubber.

Ronny Rosenthal

Rosenthal var den første ikke-britiske spilleren som kostet mer enn en million pund da Liverpool kjøpte ham i 1990 fra Standard Liege. Tottenham kjøpte ham i 1994.

John Scales

Midtstopper Scales ble kjøpt fra Wimbledon til Liverpool i 1994, to år senere ble han solgt til Tottenham. Scales fikk en scoring for Tottenham. Mot Liverpool.

Neil Ruddock

Ruddock hadde to perioder i Tottenham (1986-88 og 1992-93) før han ble kjøpt av Liverpool i 1993. Han gikk til West Ham i 1998. Muligens det Ruddock er mest kjent for er da han brakk begge beina til Andrew Cole i en reservekamp for Liverpool (med det legendariske sitateti etterkant)

Øyvind Leonhardsen

Spilte for Liverpool i perioden 1997 til 1999, og Tottenham fra 1999 til 2002.

Brad Friedel

Friedel fikk 25 seriekamper for Liverpool i serien i perioden 1997 til 2000, og avsluttet karrièren i Tottenham i 2015 etter fire sesonger i klubben (50 seriekamper). Han var manager for New England Revolution fram til 9.mai 2019 da han fikk sparken.

Christian Ziege



Tyske Ziege kom til Liverpool fra Middlesbrough i 2001, og ble solgt til Tottenham etter en sesong. Det ble tre sesonger i London.





Jamie Redknapp

Spiceboy-Jamie spilte for Liverpool i perioden 1991-2002, men hadde sine ungdomsår i Tottenham. Det var derfor ikke overraskende at han gikk tilbake til Londonklubben i 2002.

Nick Barmby

Barmby hadde ungdomsårene i Tottenham, og spilte i klubben fram til 1995 da han ble solgt til Middlesbrough. Etter en sesong der gikk han til Everton, og etter fire sesonger gikk han de få hundre meterne fra Goodison til Anfield for å bli Liverpool-spiller.

Danny Murphy

Spilte for Liverpool i perioden 1997 til 2004, og ble kjøpt av Tottenham fra Charlton i 2006. Spilte for Tottenham i en sesong.

Robbie Keane

Liverpoolfan Keane fikk sin drømmeovergang relativt kontroversielt da han signerte for Liverpool fra Tottenham. Etter et halvt år i Liverpool ble han kjøpt tilbake av Tottenham. Keane gikk til LA Galaxy i 2011, og avsluttet fotballkarrièren i India i 2018.

Paul Konchesky

Konchesky spilte for Tottenham på lån i 2003, og ble kjøpt av Liverpool i 2010. Det er vel greit å si at han ikke er noen legende i noen av klubbene. Han avsluttet karrièren i East Thurrock United i 2018.

Peter Crouch

Ungdomsårene var Crouch i Tottenham, men fikk aldri noen debut. Han ble solgt til QPR, og den lange spilleren kom i 2005 til Liverpool. Tottenham kjøpte ham fra Portsmouth i 2009. Han er nå Burnley-spiller.

Steven Caulker

Kevin Stewart

Liverpool hentet Stewart fra Tottenham i 2014, men han klarte aldri å etablere seg. Spiller nå for Hull.

