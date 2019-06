De beste tipsene før Copa America

Sportspills øvrige fredagsmeny:

VM på hjemmebane i 2014 ble en fiasko for Brasil. Nå ska de forsøke å ta gull på hjemmebane i Copa America.

Det er tolv år siden sist gang Brasil gikk til topps i Copa America. Den gangen ble turneringen spilt i Venezuela. Oddsen på at Brasil skal vinne mesterskapet på hjemmebane er bare 2,25, og det frister ikke å bruke penger på det.

Men Brasil får kamp om gullet.

Uruguay er en darkhorse

Argentina er antakeligvis den største utfordreren. Laguttaket har allerede vekket oppsikt i fotballverden. Landslagssjef Lionel Scaloni har valgt å satse på færre profiler, og han har droppet flere spillere som hadde vært soleklare i førsteelleveren på de fleste andre landslag i verden. Inter-spilleren Icardi og Sevillas Banega er begge vraket fra troppen.

I stedet har Scaloni tatt inn Aguero i landslagsvarmen for første gang etter at han tok over.

Argentina har vært i finalen fire av de fem siste gangene, og at de går til topps gir 4,75 i odds. Heller ikke det lokker særlig.

Da mener jeg det mer spennende å satse på laget som har vunnet Copa America flest ganger, Uruguay.

Uruguay har vunnet mesterskapet 15 ganger, én gang mer enn Argentina. De vant Copa America sist i 1995. Nå tror jeg de har et mannskap som kan gjenta den prestasjonen. Diego Godin tetter igjen forsvaret, og fremover har de spennende spillere som Luis Suárez, Cristhian Stuani, Maxi Gómez og Edinson Cavani.

At Uruguay og Luis Suarez går til topps i mesterskapet gir flotte 8,00 ganger pengene.

Jesus har funnet formen

Brasil har i utgangspunktet fått en drømmetrekning i gruppespillet, og det er ofte der grunnlaget for toppscorertittelen blir lagt.

Manchester City-spilleren Gabriel Jesus kan bi løsningen på Brasil sitt spissproblem. Han scoret på bestilling i VM-kvalifiseringen, men i VM-sluttspillet i Russland gikk det galt. Den unge Manchester City-angriperen ble et offer for nummer 9-komplekset og scoret ikke et eneste mål i mesterskapet.

Jesus ble vraket fra den første Brasil-troppen etter VM, og han var resten av kampene en backupløsning for Roberto Firmino, men det ser ut til at han har klart å endre på det akkurat i tide til Copa America. Med fem mål på de tre siste kampene ligger Jesus an til å starte på topp for Brasil.

Jeg tror han kommer ti å score en del mål i mesterskapet, og jeg mener det er verdt å sette noen kroner på ham som toppscorer i Copa America. Oddsen på at Gabriel Jesus blir toppscorer er 6,25.

