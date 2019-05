Ødegaard fortsetter å herje i Nederland

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram byr blant annet på siste serierunden i fransk Ligue 1, hvor det fortsatt er spenning i nedrykkskampen. Høydepunktet sett med norske øyne er Norge sin første kamp i U20-VM i Polen, hvor de norske guttene møter Uruguay fredag kveld. I Frankrike er det første oppgjør mellom Troyes og Lens om retten til å spille mot laget som havner på kvalikplassen i Ligue 1. I tillegg er det fotball Tyrkia, Irland og Finland på menyen. Natt til lørdag spilles det tre kamper i MLS.

FC Utrecht – Vitesse Arnhem 2,05 – 3,50 – 2,75 B (spillestopp kl. 2040)

Det var bare målforskjellen som skilte Utrecht og Vitesse etter den ordinære 2018-2019-sesongen i Æresdivisjonen. Vitesse og Martin Ødegaard endte på femteplassen, én plass over Dick Advocaat sine menn.

Utrecht vet at de antakeligvis trenger et godt resultat på hjemme for å skaffe seg Europa League-kvalik, for Vitesse har virket uslåelig på hjemmebane. De banket Groningen 3–1 hjemme i Arnhem i forrige runde. Det var den 16. hjemmekampen på rad uten tap.

Utrecht hadde ingen problemer med å slå Heracles i semifinalen i Europa League-playoffen. De slo Heracles 2–0 på bortebane, og banket dem 3–0 hjemme på Stadion Galgenwaard.

Utrecht kunne ikke slappe av før tolv minutter ut i 2. omgang, da scoret Gustafson på straffespark. I de ti siste minuttene av kampen jaget Heracles en utligning, men i stedet scoret Bahebeck to ganger. Dermed gikk Utrecht videre med 5–0 sammenlagt.

Vitesse på sin side tapte 1–2 mot Groningen i den første playoff-semifinalen, men Martin Ødegaard brukte bare 67 sekunder på å score 1–0 i returoppgjøret. Ødegaard var den store stjernen i kampen. Han supplerte med to målgivende pasninger til sloveneren Tim Matavž. Groningen scoret ett mål mot slutten, men Vitesse gikk videre til playoff-finalen med 4–3 sammenlagt.

Martin Ødegaard har blitt valgt til Vitesses beste spiller i Eredivisie denne sesongen. Han hadde ni mål og 12 assists i ligaen. Nordmannen var også den eneste spilleren som ikke var fra Ajax eller PSV på årets lag i den offisielle kåringen. Jeg tror han kan gjøre livet surt for Dick Advocaat og Utrecht fredag kveld.

Det ligger uansett an til å bli en underholdende kamp på Stadion Galgenwaard fredag. Statistikken mellom disse to lagene og kampen de har spilt den siste måneden peker mot scoringer til begge lagene og over 2,5 mål i fredagens match.

Sist lagene spilte i Utrecht endte kampen 0-0, men i fem av de siste seks kampene mellom disse to lagene har begge lagene scoret, og fire av de seks kampene har endt med over 2,5 mål. Oddsen på over 2,5 mål er bare 1,55. Det frister ikke.

Utrecht har vunnet de tre siste hjemmekampene sine, og de er ubeseiret i åtte hjemmekamper på rad. Men: Vitesse har hatt et godt tak på Dick Advocaat sitt mannskap. Martin Ødegaard & Co. har nemlig vunnet tre av de fire siste kampene mot Utrecht.

Begge lagene spiller god fotball, de scorer mål og er ikke like bra til å tette igjen bakover, og den kombinasjonen gjør at det kan bli en fartsfylt og spennende kamp fredag.

Jeg mener bestemt at Vitesse har det sterkeste laget på papiret, og føler meg sikker på at Ødegaard og lagkameratene kan vinne denne bortematchen til flotte 2,75 i odds.

