Denne kampen stinker uavgjort

Onsdagens langoddsprogram er smalt. Høydepunktet er utvilsomt Nations League-semifinalen mellom Portugal og Sveits. l I tillegg er det to playoffkamper i italiensk fotball. Her hjemme spilles det en hengekamp i 2. divisjon mellom Sotra og Mjølner og i 3. divisjon skal Skjetten møte Harstad. Ellers er det fem VM-playoffkamper i håndball, hvor blant annet Norge møter Hviterussland i Sotra Arena, og i Frankrike ruller French Open i tennis videre.

Montreal Impact – Seattle Sounders FC 1,85 – 3,20 – 3,35 U (spillestopp kl. 0125)

Klikk på denne lenken for å levere dette spillet!

Både Montreal Impact og Seattle Sounders har fått en god start på sesongen i MLS, men de har vært ustabile de siste ukene og lagene bak dem på tabellen har begynt å tette gapet frem til dem.

Montreal ligger på femteplass i Eastern Conference med 24 poeng. De har fire poengs forsprang på NY City FC, men newyorkerne har fire kamper mindre spilt enn kanadierne. Derfor trenger Impact tre poeng i denne kampen for å henge med i toppen.

Seattle Sounders på sin side kan falle ned til fjerdeplass i Western Conference om de taper i Canada. Houston Dynamo er nemlig kun to poeng bak dem på tabellen, og laget fra Texas har også to kamper til gode på Sounders.

Montreal Impact styrte spillet i hjemmekampen mot Orlando sist, men tre scoringer av Florida-laget i første omgang sørget for at kampen endte med 3-0-seier til Orlando.

Seattle lå også under til pause i sin forrige kamp. To selvmål av Arreaga og Smith gjorde at Dallas ledet 2–0 etter de første 45 minuttene. Selv om Ruidiaz reduserte da det gjensto 25 minutter, så endte kampen med 1-2-tap.

Skrap Flax-lodd her!

Nattens kamp er vanskelig for begge lagene. Seattle mangler nesten hele førsteelleveren til nattens kamp i Canada. Gustav Svensson (Sverige), Nicolás Lodeiro (Uruguay), Raúl Ruidíaz (Peru), Cristian Roldan (USA), Jordan Morris (USA), Román Torres (Panama), Jordy Delem (Martinique), Joevin Jones (Trinidad & Tobago), Xavier Arreaga (Ecuador) og Brad Smith (Australia) er alle på landslagsoppdrag.

Montreal er i samme situasjon, men de er ikke like hardt rammet. De må imidlertid klare seg uten lagets største stjerne, Ignacio Piatti. Han er ute i to til tre måneder med en kneskade. Det svekker laget betydelig offensivt. Også den tidligere Arsenal- og Manchester City-spilleren Bacary Sagna er skadet.

I tillegg er Zachary Brault-Gillard og Samuel Piette med det kanadiske landslaget som forbereder seg til Gold Cup. Daniel Lovitz er tatt ut på det amerikanske landslaget, mens Michael Azira fra Uganda skal representere landet sitt i Africa Cup of Nations. Jukka Raitala går også glipp av kampen. Forsvarsspilleren er kalt inn i den finske landslagstroppen til EM-kvalikkampen mot Bosnia.

Sist disse lagene møttes på Saputo Stadium endte kampen 2–2. Jeg tror vi får se en ny jevn kamp i natt.

Med tanke på formen disse to lagene har vist i MLS de siste ukene og det faktum at mange nøkkelspillere er borte, så tror jeg denne kampen ender uten en vinner. Oddsen på uavgjort er 3,20.

Klikk på denne lenken for å levere dette spillet!