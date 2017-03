Denne kampen vinner selv Manchester United

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Bonuspotten har bikket millionen og lyder nå 1 050 000 kroner. Denne utbetales til en spiller som er alene om tolv rette. I tillegg er det jackpot på pausetippingen, med drøye 40 000 overført fra søndagens kupong.

Midtukens tippekupong har onsdagens to Champions League-kamper, et par mer obskure oppgjør fra Storbritannia og åtte returoppgjør i Europa League. Innleveringsfristen er klokken 20.40 onsdag kveld.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Monaco — Manchester City (Langoddsen: 2,50 - 3,35 - 2,40)

Andre kamp av to i Champions League-åttedelsfinalen - den første endte med en ellevill 5-3-seier til Manchester City etter at Monaco ledet både 2-1 og 3-2. Franskmennene har fulgt opp med fire hjemlige seirer på fire kamper og lørdag slo de Bordeaux 2-1 hjemme.

Monaco er et av de mest fintspillende lagene i Europa og de har scoret vanvittige 52 mål på 15 hjemmekamper i Ligue 1. I høst var de også solide på hjemmebane, med syv poeng på tre hjemmekamper i CL-gruppespillet.

Her vil de få bruk for all sin offensive kapasitet, med to mål å ta igjen. De styrkes av sine tre bortemål og tomålsseier holder så lenge Manchester City ikke scorer tre eller mer. Nøkkelstopperen Gamil Glik er suspendert etter gult sist, Boschilia og Carrillo går skadet.

Manchester City kommer nok til å delvis trives med denne kampen, for de spiller best når motstanderen åpner opp og gir dem rom - som Monaco må gjøre i kveld. I helgen slo de tilbake etter 0-0-kampen hjemme mot Stoke med en komfortabel 2-0-seier borte mot Middlesbrough i cupen.

På bortebane i ligaen har de vært knallsterke med 10-0-4 totalt, men i høstens CL-gruppespill maktet de bare å kapre to poeng i en tøff gruppe. Jesus og Gundogan er fortsatt eneste fravær.

Manchester City trenger ikke å vinne denne, men dette blir åpent og trolig svært målrikt. HUB.



2. Atletico Madrid — Bayer 04 Leverkusen (Langoddsen: 1,55 - 3,75 - 5,25)

Her har spanjolene med seg en 4-2-ledelse fra kampen i Tyskland og det er vel ingen tvil om hvilket lag som avanserer. Bayer Leverkusen er faktisk avhengige av å score minst tre på et av verdens beste forsvar. Siden kampen i Leverkusen, har Diego Simeones menn kapret bare syv poeng på fire ligakamper, men til gjengjeld vunnet de to siste.

Motivasjonen virker å ha vært klart størst i Champions League for hjemmelaget denne sesongen, som vant alle tre gruppespillskamper i Madrid og vant gruppen foran Bayern München. I ligaen er hjemmestatistikken mer labre 9-2-2.

Gabi og Felipe Luis soner begge karantene etter gule kort sist. Gameiro og midtbanespillerne Tiago og Fernandez går skadet, mens Fernando Torres er erklært spilleklar etter sin hodesmell for ti dager siden.

Bayer Leverkusen har på ingen måte imponert etter tapet for Atléti, med ett poeng på de påfølgende tre ligakampene - som også har blitt trener Roger Schmidts bane. Tayfun Korkut fra Tyrkia er hentet inn frem til sommeren, men han maktet bare å lede laget til 1-1 hjemme mot Werder Bremen i helgen.

Bortestatistikken i ligaen er heller svak, med 4-1-6. Men i høstens gruppespill tok de fem poeng på tre bortekamper, etter seier mot Tottenham og poengdeling mot Monaco og CSKA Moskva. Midtbanespillere Henrichs er suspendert, det er også kollega Calhanoglu resten av sesongen. Stopperparet Toprak og Tah, kaptein Lars Bender og viktige Stefan Kiessling går alle skadet, totalt seks faste spillere er dermed ute.

Denne kampen er nok lite mer enn formalitet, uten at Diego Simeone vil tillate sitt lag å falle bakpå. H.



3. St. Mirren — Dundee United (Langoddsen: 2,95 - 3,15 - 1,98)

Etter en flott periode som kunne tatt dem ut fra nedrykksplassen, er de tilbake med gamle synder og ett poeng på de siste to. I helgen ble det uavgjort hjemme mot middelhavsfareren Dumferline, som hadde lite å spille for.

Hjemmestatistikken 2-5-7 er heller ikke særlig mye å juble for, men de siste tre hjemmekamper har i det minste gitt fire poeng.

På besøk kommer et lag uten all verden til form og de står med bare ett poeng på de siste tre, etter å ha møtt alle topp tre-lagene i tur og orden. Deres plass i opprykksplayoffen er nok sikker, men de har fortsatt mye å spille for så lenge sluttplassering har betydning i playoff-trekningen.

Bortestatistikken 4-4-5 er ikke spesielt solid og de har tatt bare ett poeng på de siste tre bortekamper i ligaen. HU(B).



4. Barnet — Yeovil Town (Langoddsen: 1,80 - 3,25 - 3,50)

Engelsk League Two. Vertene ligger midt på tabellen og har 15 poeng ned og syv poeng opp til plasser av betydning. Formen er ikke særlig spenstig og de har ikke vunnet på sine siste fem ligakamper.

De står også uten seier på sine siste tre på hjemmebane, hvor statistikken totalt er svake 4-8-6. De kan imidlertid hente selvtillit fra høstens oppgjør, der de vant 1-0 på bortebane.

Gjestene ligger noe mer utsatt til, men er bare fire poeng bak dagens motstander og har hele elleve poeng ned til nedrykkssonen. Samtidig er det svært langt opp til plasser av betydning og det begynner å bli en fase av sesongen hvor de kanskje ikke er så motivert, især på reisefot.

Yeovil er klart best på eget gress og 3-7-7 er ikke særlig sterke bortetall. Fire poeng er fasit fra de siste tre bortekamper. HU igjen.



5. Besiktas — Olympiakos Piraeus (Langoddsen: 1,65 - 3,40 - 4,75)

Kamp to av to i åttedelsfinalen av Europa League, første kamp endte 1-1 etter at tyrkerne leverte den beste prestasjonen. Dermed har den tyrkiske serieleder det klart beste utgangspunktet, selv om 2-2 hjemme i helgen ikke var et styrketegn.

Tyrkiske lag er som hovedregel best hjemme og i trykkokeren i Istanbul er det ikke forskjellig. De har 9-3-0 på hjemmebane i ligaen, men står med bare en seier og hele tre uavgjort i årets tre europeiske kamper.

Olympiakos sparket sin trener før det første oppgjøret med dagens motstander og fikk greit betalt for det med 2-0-seier i helgen som gikk. Det var den første seier etter de tre ligatapene som kostet forhenværende Olympiakos-trener Paulo Bento jobben.

På bortebane har de ikke vært noe stort lag og 6-2-3 er ikke mer enn en godkjent statistikk på reisefot for en serieleder. 2-1-2 er bortetallene i europeisk sammenheng denne sesongen.

Det er fordel Besiktas etter en god kamp sist og vi gir dem tillit. H(U).



6. FK Krasnodar — Celta Vigo (Langoddsen: 2,30 - 3,05 - 2,85)

Kamp to av to i åttedelsfinalen av Europa League, den første endte 2-1 til Celta Vigo og bortemålet gjør at kampen lever til de grader. Krasnodar fulgte opp med en sterk 2-1-seier borte mot Lokomotiv Moskva i helgens seriekamp - deres første borteseier for sesongen.

I ligaen står de med sterke 7-3-1 på eget gress, i europeisk sammenheng har de 4-1-1 på hjemmebane, med tap for Schalke og uavgjort mot Salzburg - men sterke seirer over Nice og Fenerbahce.

Celta Vigo er i ganske bedriten ligaform og tapte også i helgen, 0-1 for Villarreal på hjemmebane. Det er Europa League som får fullt fokus denne våren og de har faktisk vunnet de to siste bortekampene i Europa League. Bortetallene i ligaen er mer svake 2-4-7.

Igjen er det naturlig å støtte laget som faktisk må vinne kampen og det er hjemmesterke Krasnodar. HU.



7. KRC Genk — KAA Gent (Langoddsen: 2,25 - 3,25 - 2,60)

Kamp to av to i åttedelsfinalen av Europa League og kampen om avansement er i realiteten avgjort etter Genk vant hele 5-2 i bortekampen sist torsdag. Sander Berge spilte en bra kamp og de fulgte opp med knallsterke 4-0 over tabelljumboen Westerlo i helgens bortekamp i ligaen. Genk er i form, med fire seirer på sine siste fem.

På hjemmebane har de vunnet alle europeiske kamper denne sesongen, inkludert sterke seirer over Sassuolo og Athletic Bilbao. Hjemmestatistikken i ligaen er også knallsterk, 10-3-2.

Også Gent vant i helgen, 3-0 over topplaget Mechelen på hjemmebane. De har også sin klare styrke på eget gress, med 2-7-6 på bortebane i ligaen denne sesongen. 2-3-1 er de klart sterkere tallene i europeisk sammenheng. Tilsvarende kamp i serien endte 2-0 til dagens hjemmelag.

H.



8. Manchester United — FK Rostov (Langoddsen: 1,22 - 5,10 - 10,50)

Kamp to av to i åttedelsfinalen av Europa League, den første kampen endte 1-1. Siden det har Manchester United røket ut av FA cupen mot Chelsea og det er unektelig litt grinete stemning på Old Trafford for tiden. Mye sutring og klaging har tatt en del energi.

På hjemmebane i Europa League har de vært utilnærmelige, med fire seirer og 12-1 i målforskjell totalt på fire kamper. I ligaen er tallene langt svakere, 6-7-1. Målproduksjonen er ikke i nærheten at hva de har maktet i Europa League.

Zlatan Ibrahimovic var suspendert mandag, men returnerer i dag. Eric Bailly er også tilbake siden forrige EL-kamp, da han var suspendert.

Rostov fulgte opp med en svak 0-0-kamp på hjemmebane i helgen som gikk, men har nok hatt fullt fokus på den kommende kampen på Old Trafford. For fokus må de ha for å klare seg på bortebane, de har 1-3-2 på bortebane i europeisk sammenheng så langt. I russisk eliteserie er tallene elendige 1-2-6.

H.



9. Ajax — FC København (Langoddsen: 1,65 - 3,40 - 4,75)

Kamp to av to i åttedelsfinalen av Europa League, FC København tar med seg en 2-1-seier fra Parken. Ajax fulgte opp med en dominerende 3-0-seier over Twente i helgens seriekamp og er unektelig gode på hjemmebane - 10-2-1 er hjemmetall som er vanskelig å matche. I europeisk sammenheng er disse tallene enda bedre, med fire seirer på fire kamper.

FC København vant også i helgen, 2-0 hjemme over Esbjerg i en relativt lett affære. Ståle Solbakkens lag er knallsterke defensivt og kommer ikke til å gi ved dørene til Ajax i dag. Men som et spesielt kontringsterkt lag fremstår FCK ikke, og Ajax avanserer ved 1-0.

3-3-1 er bortetallene til FCK i europeisk sammenheng og de vant over Ludogorets borte i forrige bortekamp i utslagsrundene. 7-5-0 er gode bortetall i ligaen og de har bare syv baklengs på tolv kamper.

Ajax er favoritten og fortjent sådan, men vi utelukker ikke at de klarer å forsvare seg til avansement. HU.



10. Roma — Lyon (Langoddsen: 1,67 - 3,45 - 4,50)

Kamp to av to i åttedelsfinalen av Europa League, første kamp var en ellevill 4-2-kamp - full av nydelige mål fra spesielt Lyon.

Roma slo tilbake med en kontrollert 3-0-seier over jumboen Palermo i helgens Serie A-kamp og fikk med det slutt på en tre kamper lang tapsrekke. I ligaen hadde de vunnet samtlige hjemmekamper før Napoli kom på besøk nylig, men 12-0-1 er like fullt en knallsterk hjemmestatistikk. I europeisk sammenheng er tallene 2-1-1, der tapet kom etter de slo Villarreal 4-0 borte og i praksis hadde avansert.

Franske Lyon fulgte opp med en knallsterk 4-0-seier over et Toulouse-lag som sliter og har vært i god form en lang periode - 6-1-0 de siste syv er solid. Det er kanskje fordi de har spilt mange hjemmekamper den siste tiden, borte har de en langt svakere statistikk enn hjemme. 2-1-1 er bortetallene i europeisk sammenheng, 5-2-6 er de heller svake ligatallene.

Det blir nesten alltid målrikt med disse to lagene for tiden og vi tror det blir det også i kveld. Med Roma som seierherre. H.



11. Borussia Mönchengladbach — Schalke 04 (Langoddsen: 2,00 - 3,20 - 3,35)

Kamp to av to i åttedelsfinalen av Europa League, den første kampen endte 1-1 mellom de tyske lagene. BMG fulgte opp med en skuffende prestasjon og 2-1-tap borte mot Hamburg i helgen som gikk.

Og de sliter på bortebane, uten at hjemmestatistikken 2-0-2 så langt i 2017 er særlig imponerende. 1-2-2 er hjemmetallene i europeisk sammenheng denne sesongen, 6-3-3 i ligaen.

Schalke slo på sin side tilbake med en svært viktig 3-0-seier hjemme mot Augsburg i helgen, men de har fortsatt bare fire poeng ned til kvalifiseringsplass. Bortetallene er elendige 1-4-6 i ligaen og langt vassere 3-0-1 i europeisk sammenheng denne sesongen.

Hjemmelaget har fordelen med hemmebane og et godt utgangspunkt. Vi spiller HU.



12. RSC Anderlecht — Apoel Nicosia (Langoddsen: 1,50 - 3,70 - 5,75)

Kamp to av to i åttedelsfinalen av Europa League, Anderlecht tok en knallsterk 1-0-seier borte mot hjemmesterke kyprioter. De fulgte opp med en kontrollert 3-0-seier over Waasland-Beveren i helgens ligakamp og har solide 10-4-1 på eget gress i den belgiske ligaen. I europeisk sammenheng har de sterke 4-0-1 på hjemmebane denne sesongen.

APOEL vet nok at muligheten deres var på hjemmebane, for de har nemlig tapt tre av fire bortekamper i europeisk sammenheng denne sesongen. De vant grunnspillet med en sterk 8-3-2-statistikk på reisefot og åpnet i helgens mesterskapsrunde med en borteseier.

Anderlecht avanserte etter at de selv scoret et sent bortemål mot Zenit. De vil neppe la Apoel få den samme muligheten. H.



96-rekker:

1. Monaco — Manchester City HUB

2. Atletico Madrid — Bayer 04 Leverkusen H

3. St. Mirren — Dundee United HU

4. Barnet — Yeovil Town HU

5. Besiktas — Olympiakos Piraeus H

6. FK Krasnodar — Celta Vigo HU

7. KRC Genk — KAA Gent H

8. Manchester United — FK Rostov H

9. Ajax — FC København HU

10. Roma — Lyon H

11. Borussia Mönchengladbach — Schalke 04 HU

12. RSC Anderlecht — Apoel Nicosia H

432-rekker:

1. Monaco — Manchester City HUB

2. Atletico Madrid — Bayer 04 Leverkusen H

3. St. Mirren — Dundee United HUB

4. Barnet — Yeovil Town HU

5. Besiktas — Olympiakos Piraeus HU

6. FK Krasnodar — Celta Vigo HUB

7. KRC Genk — KAA Gent H

8. Manchester United — FK Rostov H

9. Ajax — FC København HU

10. Roma — Lyon H

11. Borussia Mönchengladbach — Schalke 04 HU

12. RSC Anderlecht — Apoel Nicosia H