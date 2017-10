Denne kampen vinner selv Norge

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Midtukens tippekupong strekker seg over to dager og har innleveringsfrist klokken 20.40 på torsdag. Bonuspotten ble utbetalt forrige lørdag og dermed er det kun 370 000 kroner i potten til en eventuell alenevinner i aften.

1. San Marino — Norge

En kamp som ikke betyr noe som helst, så her har Lars Lagerbäck mulighet til å prøve nye ting, men rapportene i forkant vitner om få endringer fra de forrige startelleverene. San Marino er som kjent et amatør-landslag med null poeng og 2-38 i målforskjell, så selv om de scoret på Ullevaal, blir det nok ikke en reell kamp om poengene.

Det ble ingen store overraskelser fra Lagerbäck med tanke på landslagsuttaket, selv om mange nok ville ha med Ødegaard denne gangen. Pål André Helland måtte melde forfall, ellers er det den samme stammen som vi er blitt vant med.

Vi bruker ikke mye tid på analysen her, B.

2. Nord-Irland — Tyskland

Nord-irene har vunnet sine siste fem kvalifiseringskamper og sikrer playoffen teoretisk om de vinner i aften, trolig er den klar uansett. De har gjennomført en kruttsterk kvalifisering så langt og står med kun to baklengsmål, begge kom i bortekampen mot dagens motstander.

Forsvarsmessig stiller vertene godt, med gode spillere fra Premier League, som kjenner hverandre godt og er vanskelig å bryte ned. Offensivt er det imidlertid langt svakere. Alle nøkkelspillere er med for hjemmelaget, som har vunnet fire av fire kamper hjemme i Belfast med 12-0 i målforskjell. Supporterne deres er som kjent blant de aller beste i Europa.

Uavgjort i dag vil sikre gruppeseieren for tyskerne, men med Aserbajdsjan på hjemmebane i siste kvalifiseringskamp, vet nok Joachim Löw at dette er i boks. De har vunnet åtte av åtte kamper med en samlet målforskjell på 35-2 og det blir nok lenge til vi nordmenn glemmer 6-0-nedsablingen forrige landslagspause.

Kaptein Manuel Neuer er skadet og ikke med, andre spillere som Özil, Khedira, Hector, Höwedes, Götze, Gomez og Schürrle er heller ikke med. Troppen er likevel så sterk at de er klart bedre enn Nord-Irland på papiret.

Nord-irene er nok lystne på en seier her og er såpass vasse hjemme at de kan skape problemer for tyskerne, som ikke egentlig trenger poengene herfra. H(U)B.

3. Montenegro — Danmark

En avgjørende kamp i duellen om playoff, dette, begge lag står med 15 poeng og identisk målforskjell før oppgjøret. Hjemmelaget vant det motsatte oppgjøret i Parken og har tre seire på rad inn mot denne landslagspausen, over de tre svakeste lagene i denne gruppen.

På hjemmebane har de slått lagene de skal slå og tapt for Polen, som forventet. De møter Polen borte i siste kamp og er således laget med størst behov for seier i aften.

Alle nøkkelspillere er med for hjemmelaget, deres mest kjente navn er Stefan Savic og Stevan Jovetic.

Åge Hareide hadde litt rusk i maskineriet i innledningen av denne kvalifiseringen, men nå har hans Danmark virkelig begynt å levere. De har tre seire på rad og 13 poeng fra de siste fem kampene, forrige landslagsperiode slo de Polen 4-0 hjemme og Armenia 4-1 borte. De møter Romania hjemme i siste kamp, og lever således fint så lenge de unngår tap i aften.

Troppen deres er i meget bra forfatning og har de fleste nøkkelspillere i meget bra form. Likevel lener vi oss mot et presset hjemmelag. HU.

4. England — Slovenia

Vertene sikrer VM-billett med seier i denne kampen og har kommet seg greit gjennom kvalifiseringen så langt, med 6-2-0 på åtte kamper. Hjemme på Wembley er fire av fire kamepr vunnet med 9-1 i samlet målforskjell.

Det var ingen store overraskelser i troppen til Gareth Southgate, som har med seg alle de vanlige starterne. Fabian Delph er med igjen og er aktuell etter en god formperiode for Manchester City.

Gjestene trenger sårt poeng i denne, for de kniver med Slovakia og Skottland om playoffplassen og de to sistnevnte møtes denne runden. Uten poeng i kveld, vil nok VM-toget reise, for Slovakia har Malta på hjemmebane i den siste kampen.

Bortelaget har noen vasse enkeltspillere, men er naturligvis langt fra å matche Englands tropp. Midtbanespilleren Kevin Kampl blir sårt savnet.

Vanskelig å argumentere for annet enn H, her.

5. Malta — Litauen

Stakkars Malta har scoret to mål og tatt null poeng på sine åtte kamper og skal naturligvis ikke til VM. Deres beste spiller er nå André Schembri, som spiller for Europa League-laget Apollon Limassol. Michael Mifsud holder fortsatt koken, også.

Tre av Litauens fem poeng kom hjemme mot Malta i 2-0-seieren i oktober i fjor. De har totalt fem poeng og kun ett av dem er tatt borte, i den overraskende 1-1-kampen mot Skottland.

Vi har ikke voldsom kjennskap til Litauen-spillerne, men Lukas Spalvis på topp er en habil målscorer og de har noen enkeltspillere i gode klubber. Litauen er satt til stor favoritt i denne bortekampen, uten at det er lett å se at det skal være så stor forskjell mellom lagene.

H(U)B.

6. Skottland — Slovakia

Dette er en kamp skottene må vinne. Slovakia har andreplass i gruppen med 15 poeng, Skottland og Slovenia følger på 14. Slovakia spiller hjemme mot Malta i siste kamp og vinner den garantert, skottene skal ut i tøff bortekamp mot Slovenia.

Vertene åpnet svakt, men har hentet seg inn den siste tiden og står med ti poeng på de siste fire kamper, det eneste poengtapet kom med 2-2 mot England. På hjemmebane har de 2-2-0 så langt denne sesongen.

Troppen består i stor grad av spillere fra egen liga eller Championship. Scott Brown, Steven Naismith og Russel Martin er blant spillerne som ikke er med i troppen, dog.

Gjestene hadde fire trepoengere på rad før de røk borte mot England sist kamp, men har fortsatt gode muligheter til å sikre kvalifisering - selv om de helst bør ha poeng i denne kampen for å være sikre. De har 2-0-2 på reisefot og har i tillegg til England tapt for Slovenia.

Alle nøkkelspillere er tilgjengelige for gjestene, som ikke har noen spesielt gode spisser. Uansett, vi helgarderer med HUB.

7. Georgia — Wales

Vertenes beste prestasjoner så langt har vært uavgjortresultater mot lag som Østerrike, Irland og dagens motstander, imponerende nok i seg selv men ikke godt nok til å ha en teoretisk mulighet for playoffplass før disse siste playoffkampene. Borte er de vanskelige å spille mot, men både Serbia og Østerrike dro fra fjellnasjonen med tre poeng.

De fleste nøkkelspillere virker å være med for vertene, som har et lag med en del spillere i gode klubber.

Gjestene innehar den livsviktige andreplassen i gruppen før runden med sine to seire på rappen. Faktisk har de gått ubeseiret gjennom hele kvalifiseringen til nå, men de har spilt hele fem kamper uavgjort. Defensivt er de som alltid knallsterke, med bare fem baklengs på åtte kamper.

Laget blir naturligvis svekket av at Gareth Bale savnes grunnet skade. James Collins er heller ikke med, men han klarer de seg uten.

Wales taper neppe denne, men skal få slite uten sin soleklart beste spiller. (U)B.



8. Østerrike — Serbia

Hjemmelaget kvalifiserte seg med en fantastisk statistikk til foregående EM, men er ikke i nærheten av å kopiere bragden i denne omgang. Med ni poeng er det hele fem opp til andreplasserte Wales og de må altså vinne begge sine og håpe at både Wales og Irland taper sine to resterende ... det ser unektelig mørkt ut.

På hjemmebane har de skuffet stort, med seier kun over jumboen Moldova og til sammen to poeng mot Georgia, Irland og Wales.

Et drøss med etablerte nøkkelspillere savnes i troppen. Martin Harnik, Sebastian Prödl, Zlatko Junuzovic og selveste David Alaba er alle ute.

Gjestene vinner gruppen med seier i aftern. Og de har vært solide gjennom hele kvalifiseringen, 5-3-0 er tallene deres og de har atpåtil ti poeng på de seneste fire kamper. Især på bortebane har de overbevist, med ti poeng fra fire kamper også her.

Det må nevnes at siste kamp er hjemme mot Georgia, så de skal ha gode muligheter til å vinne gruppen selv med tap i aften. Landslagsveteranen Zoran Tosic er eneste nøkkelspiller som savnes, serberne har med seg tett opp mot den beste troppen de kan mønstre.

Serbia har vært gode på bortebane og er VM-klare med seier mot et skadeskutt Østerrike-lag som har slitt gjennom hele kvalifiseringen. UB.



9. Spania — Albania

Med seier er Spania gruppevinner rent praktisk, med mindre Italia skulle ta igjen deres 17 mål bedre målforskjell. De har 7-1-0 på åtte kamper denne kvalifiseringen, poengtapet kom borte mot Italia, hjemme har de 19-1 i målforskjell og fire seire på like mange kamper.

Albania har vært tredje best i denne gruppen og må vinne de to siste kampene uten at Italia tar noen poeng for å kunne kvalifisere seg. Det er naturligvis håpløst.

H.



10. Italia — FYR Makedonia

Vertene sikrer andreplassen med seier i dag og bør vinne for å sikre seg et bra utgangspunkt i playoffen. De ble rundtspilt av Spania forrige landslagspause, men har håndtert de andre motstanderne greit og har 6-1-1 så langt. Hjemme i Italia har de 3-1-0 med poengtap for Spania.

Makedonia har slått både Israel og Lichtenstein denne kvalifiseringen og blir i det minste ikke sist i denne gruppen. Men borte mot mektige Italia blir det null poeng. H.



11. Tyrkia — Island

En skikkelig nøkkelkamp i denne gruppen, som ser slik ut i kampen om de to øverste plassene:

Dermed er det unødvendig å si at ingen ønsker å tape denne kampen, Tyrkia må vinne, mens Island kan nøye seg med uavgjort. Tyrkerne har kommet seg etter en elendig start på kvalifiseringen og har kapret tolv poeng på de siste fem kampene sine, etter bare to på de første tre.

På hjemmebane har de virkelig gjort jobben og de har 3-1-0 på sine hjemmekamper, poengtapet kom for Ukraina i 2-2-kampen der. Alle nøkkelspillere er med til denne skjebnekampen, inkludert Arda Turan, som har begravd stridsøksen med Fatih Terim.

Grunnen til at Island lever greit med uavgjort her, er at de møter Kosovo på hjemmebane i siste kamp, som skal bli tre greie poeng. Seier er naturligvis det optimale, men hovedfokus blir nok å holde tyrkerne bak seg på tabellen.

Trener Hagrimsson har med seg alle nøkkelspillerne sine til denne kampen. Likevel må vi lene oss mot hjemmesterke og seiersdesperate tyrkere. HU.



12. Kroatia — Finland

Kroatia har lite annet valg enn å vinne denne kampen, for de møter sterke Ukraina borte i siste kamp og har ikke rød til å trenge seier i den kampen. Når det er sagt, skal det være grei skuring for et knallsterkt Kroatia-lag, som har 3-1-0 på hjemmebane.

De savner noen spillere som Kovacic, Kalinic, Lovren, Corluka og Strinic, ellers står det bra til. Kun førstnevnte og Lovren var vel aktuelle for en startplass.

Finland har faktisk to seire på rad, over Island hjemme og Kosovo borte, og er oppe på hele syv poeng, utenfor teoretisk mulighet til kvalifisering. Dermed blir det neppe noen vanskelig kamp for kroatene. H.

Det gir oss følgende 96-rekker:

1. San Marino — Norge B

2. Nord-Irland — Tyskland HB

3. Montenegro — Danmark HU

4. England — Slovenia H

5. Malta — Litauen HB

6. Skottland — Slovakia HUB

7. Georgia — Wales B

8. Østerrike — Serbia UB

9. Spania — Albania H

10. Italia — FYR Makedonia H

11. Tyrkia — Island HU

12. Kroatia — Finland H

Og 432-rekker:

1. San Marino — Norge B

2. Nord-Irland — Tyskland UB

3. Montenegro — Danmark HU

4. England — Slovenia H

5. Malta — Litauen HUB

6. Skottland — Slovakia HUB

7. Georgia — Wales UB

8. Østerrike — Serbia UB

9. Spania — Albania H

10. Italia — FYR Makedonia H

11. Tyrkia — Island HU

12. Kroatia — Finland H