Denne karen erstatter de Ligt på direkten

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V65 Forus: Strålende V65-kveld med godbiter på menyen

V4 Solänget: Tet og slutt for bankeren

Oddstips 1: Solbakken og FCK unngår tap i heksegryten

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Det er et stort utvalg på tirsdagens langoddsprogram. Det byr blant annet på fem spennende kamper fra Champions League-kvalifiseringen, i tillegg spilles det tre kamper i Europa League-kvaliken tirsdag. Ellers flommer det over med kamper fra engelsk National League, National League North og National League South.

NB! Førstepremiepotten i Vikinglotto er på 83 millioner kroner onsdag. Lever kupongen her!

PAOK Thessaloniki – Ajax 3,35 – 3,10 – 1,95 B (spillestopp kl. 1855)

Klikk på denne lenken for å spille på dette tipset!

PAOK overrasket med å gå hen å vinne den greske ligaen sist sesong. Ikke nok med det. De gikk også til topps i den greske cupen, hvor de vant cupfinalen mot AEK Aten.

PAOK avsluttet sesongen med 26 seire og bare fire uavgjorte kamper. Dermed endte de fem poeng foran Olympiakos på tabellen. Champions League-kvaliken mot Ajax er den første offisielle kampen til grekerne, men de har levert flere bra treningskamper i sommer. Laget har vunnet mot Universitatea Cluj, St Truiden og Anderlecht. De har også spilt 1–1 mot Al-Taawon, og de vant 5–1 mot Fortuna Sittard.

Grekerne har en del spillere på skadelisten. Venstreback Vieirinha er operert og spiller ikke, mens de to defensive midtbanespillerne Mauricio og Wernbloom er begge skadet. PAOK har fått inn flere nye spillere i løpet av sommeren. Esiti er hentet fra Gent, midtbanespilleren Augusto er kommet fra Corinthians og Stoch er kommet fra Slavia Prague.

Spissen Koulouris har forlatt PAOK til fordel for Toulouse, mens høyreback Kitsiou har gått til Ankaragucu. I tillegg har stopperen Chatziisaias dratt til Rizespor.

Ajax hadde en fantastisk fjorårssesong i Champions League, hvor de røk ut i semifinalen mot Tottenham. Det unge nederlandske laget sjarmerte en hel fotballverden med sin positive angrepsfotball. Nå har de en tøff vei tilbake til gruppespillet.

Sjekk de nye Premier League-draktene her!

Etter sist sesongs semifinale skulle man tro at Ajax var regnet som et av Europas absolutte topplag igjen, men slik er det ikke. De er et offer for statusen til den nederlandske Æresdivisjonen. De må nå ta seg gjennom to kvalikrunder for å ta seg inn i gruppespillet. Det må de klare uten fjorårets kaptein Matthijs de Ligt og Frenkie de Jong som har dratt til henholdsvis Juventus og Barcelona. Selv om de Ligt og de Jong var nøkkelspillere hos Amsterdam-klubben sist sesong, tror jeg Ajax meget slagkraftig lag fortsatt. Tadic, van de Beek og Hakim Ziyech er blant stjernene som fortsatt er i klubben.

Nå kan du skrape Flax-lodd her!

Ajax har også hentet inn den meksikanske landslagsstopperen Edson Álvarez som erstatter for de Ligt. Det er en spennende spiller. Samtidig har de også hentet inn to andre forsvarsspillere i Lisandro Martinez fra Argentina og 18 år gamle Kik Pierie. Spørsmålet er om de har fått nok tid til å spille seg inn i laget.

PAOK skal være en motstander som passer Ajax greit. Grekerne har slitt i Europa. De vant kun én av de åtte gruppespillkampene i Europa League sist sesong. De tapte fem av seks. Den forferdelige Europa-prestasjonen kom etter at laget hadde feilet i forsøket på å spille seg inn i Champions League-gruppespillet, hvor de tapte mot Benfica.

PAOK vil antakeligvis forsøke å styre kampen på hjemmebane, men de møter et offensivt Ajax-lag som har fått smaken på Champions League-spill. Jeg tror ikke at Ajax er særlig svekket. PAOK sliter med skader på flere sentrale spillere, og jeg tror Ajax kan vinne denne matchen. Oddsen er 1,95. Det er greit som singelspill.

Klikk på denne lenken for å spille på dette tipset!