Denne karen scorer på bestilling

Både Brann, Viking, Strømsgodset og Molde er i aksjon i tilsynelatende overkommelige bortekamper i cupens 2. runde torsdag. I tillegg er det oppstart for U20-VM i Polen der Norge er en av 24 nasjoner som deltar. I tillegg er det klart for kvartfinaler i ishockey-VM og alle fire kvartfinalene skal spilles torsdag. I Tyskland er det første oppgjør mellom Stuttgart og Union Berlin om retten til å spille i Bundesliga neste sesong.

USA – Russland – Nikita Kucherov scorer mål (inkludert overtid) – 2,35 i odds (spillestopp kl 16.10)

Alle fire kvartfinalene i ishockey-VM spilles torsdag. Russland er favoritt i sin match mot USA. Oddsen på russisk seier er bare 1,42. Det frister ikke til spill. Da er det derimot interessant å se på målscorerspillene.

Det var stilt store forventninger til det amerikanske laget som denne gangen hadde fått med seg en haug med NHL-stjerner med Patrick Kane i spissen.

Men USA har skuffet i mesterskapet. De startet mesterskapet med et overraskende tap mot vertsnasjonen Slovakia. Deretter banket de Frankrike, men de måtte ha spilleforlengelse for å slå et ungt og urutinert finsk lag. De slo forventet Danmark og Storbritannia, og de vant 3–1 mot Tyskland i en jevnspilt match. I siste kampen i gruppespillet tapte de 0–3 mot Canada.

Russland har vært solide gjennom hele mesterskapet, og jeg har hatt dem som favoritter til å gå til topps i mesterskapet en stund. Før kampen mot USA har de vunnet syv av syv kamper og scoret 36 mål.

Det er kun to lag som har scoret flere mål enn Russland i de innledende kampene, mens det er ingen lag som har færre baklengsmål enn dem. Russerne har kun sluppet inn syv pucker så langt. Til sammenligning har USA scoret 27 mål og sluppet inn 15.

I de fem siste kampene mellom USA og Russland har det vært scoret fire mål eller mer, og jeg tror også på en målrik affære i ettermiddag. Det gjør at jeg synes det er spennende å gå for målscorerspill i denne kvartfinalen.

Russland har drøssevis med offensive stjernespillere blant andre Dadonov (Florida Panthers), Ovechkin og Kuznetsov (Washington Capitals) og Anismov (Chicago Blackhawks). Den som plukket flest poeng i NHL sist sesong var imidlertid Nikita Kucherov. Han stoppet på 128 målpoeng, og hadde 41 scoringer og 87 målgivende pasninger for Tampa Bay Lightning. Han klarte ikke å lede Tampa til suksess i Stanley Cup-sluttspillet denne sesongen, men han har vært god i VM for Russland.

Kucherov scoret ikke mot Sverige i siste gruppespillkampen, men han scoret to ganger mot Sveits i kampen før. Han scoret også ett mål i kampene mot Latvia, Italia og Norge.

I ettermiddag er oddsen 2,25 på at han scorer igjen. Vi synes spill på Kucherov-scoring er mest interessant i storkampen mellom hockey-supermaktene USA og Russland.

