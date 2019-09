Derby og Cocu tåler ikke flere tap

Landslagspausen gjør at denne ukes midtukekupong først avholdes fredag kveld og dermed er det duket for tippekuponger både fredag, lørdag og søndag. Fredagens tippekupong består av en kamp fra engelsk Championship, en kamp fra tysk Bundesliga, en kamp fra La Liga, en kamp fra Ligue 1 i Frankrike og avsluttes med åtte kamper fra Ligue 2 i Frankrike. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 650 000 kr. Innleveringsfristen er kl 19.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Derby - Cardiff

Fredag ruller klubbfotballen endelig igjen etter snaue to ukers fravær grunnet EM-kvalifiseringen. Vi starter i Championship der det er spilt seks serierunder.

Derby var som kjent i opprykksfinale mot Aston Villa i vår, men tapte den kampen 1-2. Frank Lampard forlot som kjent klubben før sesongstart for å bli manager i Chelsea. Phillip Cocu har ikke hatt noen god start som manager og Derby har kun en seier på sine seks første seriekamper. Den seieren kom i seriepremieren borte mot Huddersfield (2-1). Siden den er det blitt tre poengdelinger og to tap, senest 0-3 tap borte mot Brentford i siste runde før landslagspausen. Kun to poeng på tre spilte hjemmekamper, men motstanden har vært tøff i disse da Swansea, West Bromwich og Bristol City alle er topp fem per nå. Solide 13-7-3 på Pride Park i fjorårssesongen. Jayden Bogle er fortsatt ute med ankelskade.

Cardiff nøyde seg som kjent med kun en sesong i Premier League, men kjempet helt inn og endte kun to poeng bak Brighton på sikker plass. Neil Warnock er fortsatt manager og Cardiff har i det minste fått en litt bedre start enn Derby. Står med åtte poeng totalt, sju av disse er tatt på hjemmebane. Leverte svake 4-2-13 på bortebane i Premier League og har "nøyd" seg med ett poeng på tre spilte bortekamper til nå. Keeper Neil Etheridge og forsvarspiller Sol Bamba er begge tilbake i trening, men ikke kampklar.

Jevne 2-2-1 på de seks siste tilsvarende. Derby er normalt sterke hjemme og vi tror ikke de taper kveldens kamp. HU.

2. Fortuna Düsseldorf - Wolfsburg

Tysk Bundesliga og og her er det kun spilt tre serierunder. Fortuna Düsseldorf rykket opp til Bundesliga foran forrige sesong og klarte seg flott med niendeplass (det er totalt 18 lag i Bundesliga). Innledet denne sesongen med en flott 3-1 seier borte mot Werder Bremen i seriepremieren, men har tapt de to neste. 1-3 hjemme for Bayer Leverkusen og 1-2 borte for Eintracht Frankfurt. Ingen poengdelinger på hjemmebane forrige sesong, totalt 9-0-8. Hjemmelaget sliter med en rekke skader. Ny på skadelisten er midtbanespilleren Alfredo Hoffmann. Landslagssspilleren for USA skadet seg i kampen mot Mexico. Forsvarsspilleren Andre Hoffmann er syk og spiller ikke. Begge disse har startet de tre første seriekampene.

Etter en tøff sesong i 2017/18 som endte med kvalikplass, ble det mye bedre for Wolfsburg forrige sesong. Endte på 6. plass og er klare for gruppespill i Europa League. Brukbare 8-2-7 på bortebane da. Innledet denne sesongen med to strake seire, men skuffet med kun å klare 1-1 hjemme mot Paderborn i siste runde før landslagspausen. Førstekeeper Koen Casteels skadet seg mot Paderborn og er uaktuell i kveld. Det samme gjelder for midtbanespilleren Xaver Schlager som også ble skadet mot Paderborn. Forsvarsspilleren John Brooks som også har startet de tre første seriekampene, sliter med muskulære problemer og spiller heller ikke i kveld.

0-3 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Begge lagene må gjøre betydelige endringer i sin startoppstilling i kveld. Vanskelig kamp dette. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

3. Mallorca - Athletic Bilbao

Etter å ha rykket ned fra La Liga etter 2012/13-sesongen, lyktes det endelig for Mallorca å ta steget tilbake til La Liga etter forrige sesong. Endte kun på 5. plass, men tok seg opp via playoff. Vant 2-1 hjemme mot Eibar i seriepremieren på Son Moix, men deretter er det blitt 0-1 tap hjemme for Real Sociedad (Martin Ødegaard matchvinner i den kampen) og sist ble det 0-2 tap borte for Mallorca. Solide 15-4-2 hjemme i opprykkssesongen. Manager Vicente Moreno kan glede seg over at hans tropp stort sett er skadefri.

Athletic Bilbao tok skalpen til Barcelona i seriepremieren (1-0) og er ett av seks lag i La Liga som er ubeseiret etter de tre første serierundene. 1-1 borte mot Getafe i andre serierunde og 2-0 hjemme mot Real Sociedad i tredje. Endte på 8. plass forrige sesong og hadde da svært moderate 4-6-9 på bortebane. Oscar de Marcos var ikke med mot Real Sociedad sist og rekker heller ikke kveldens bortekamp. Det er samtidig manager Gaizka Garitanos eneste sentrale fravær.

Mallorca har fått dårlig betalt hittil og vi tror ikke hjemmelaget taper i kveld. HU.

4. Amiens - Lyon

Ligue 1 i Frankrike og her er det spilt fire serierunder. Amiens er i gang med sin tredje strake sesong på øverst nivå i Frankrike etter opprykket i 2017. Endte på 15. plass forrige sesong, men hadde fem poengs klaring til nedrykk. Har levert klart best hjemme de to foregående sesongene og endte med 7-5-7 på eget gress forrige sesong. Har ikke fått noen pangstart denne sesongen og tapt tre av de fire første seriekampene. Den eneste seieren kom dog hjemme mot sterke Lille i andre serierunde (1-0). I den påfølgende hjemmekampen ble det 1-2 tap mot Nantes, men i den kampen fikk Amiens er spiller utvist allerede etter 30 minutter på stillingen 0-0. Bakaye Dibassy må også sone karantene i kveld for den utvisningen.

Lyon har som vanlig solgt noen av sine beste spillere foran denne sesongen. Midtbanestjernen NDombele er solgt til Tottenham, mens Nabil Fekir er forsvunnet til Real Betis. Innledet likevel sesongen med 3-0 seier borte mot Monaco og 6-0 seier hjemme mot Angers. Men så ble det 0-1 tap borte for Montpellier og 1-1 hjemme mot Bordeaux i siste runde før landslagspausen. Totalt 9-5-5 på bortebane i fjorårssesongen som endte med 3. plass. Midtbanespilleren Thiago Mendes ble utvist mot Bordeaux og soner karantene fredag. Også forsvarsspilleren Youssouf Kone som ble utvist mot Montpellier nest sist, soner karantene. I tillegg er både Memphis Depay og Leo Dubois usikkert startende i kveld grunnet sine landslagsdeltagelser.

1-2 og 0-1 i de to siste tilsvarende. Lyon blir fryktelig stor favoritt i kveld, men det er altså verd å merke seg at Amiens allerede har slått Lille på hjemmebane. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. AC Ajaccio - Orleans

De åtte siste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Ligue 2 i Frankrike. Her er det spilt seks serierunder.

Hjemmelaget har åpnet brukbart og står med 3-1-2 på sine seks første seriekamper. Etter to strake 1-0 seire, ble det 1-3 tap borte for Auxerre i siste runde før landslagspausen. Endte helt nede på 17. plass forrige sesong og var kun poenget foran Gazelec Ajaccio på nedrykksplass. 1-1-1 på de tre første hjemmekampene denne sesongen.

Med fattige to poeng ligger orleans tredje sist og på playoff etter de seks første serierundene. Pussig nok er alle tre hjemmekampene tapt, mens det er blitt poengdeling i to av tre bortekamper. Endte på en flott 8. plass forrige sesong, dog med variable 8-2-9 på bortebane.

To ganger 1-0 og 1-1 i de tre siste tilsvarende. HU bør være tilstrekkelig.

6. Chambly - Auxerre

Nyopprykkede Chambly har fått en strålende start på sesongen og står fortsatt uten tap i ligaen. Tre kamper har endt 0-0, mens det er blitt tre seire i tillegg og laget har faktisk ikke sluppet inn et eneste mål (5-0). På tre hjemmekamper er det kun blitt scoret et mål. To av kampene har endt 0-0, mens Valenciennes ble slått 1-0 hjemme i seriepremieren.

Mer variable takter av Auxerre som står med 2-2-2 på de seks første seriekampene. Sju av åtte poeng er tatt hjemme, borte har laget kun scoret ett mål og kun tatt ett poeng (0-1-2). Trøblet fælt på bortebane også forrige sesong (4-5-10).

Stor U-fare i denne kampen, der vi tror klart minst på borteseier. HU.

7. Niort - Grenoble

Etter en sesong helt på det jevne for Niort i 2018/19-sesongen med 12. plass, har det vært en positiv start på denne sesongen. 11 poeng på de seks første seriekampene etter rekken 3-2-1 hittil. Tapet kom i seriepremieren hjemme mot Troyes (0-2). 1-0 borte mot Orleans i i siste runde før landslagspausen. 6-9-4 på hjemmebane forrige sesong og 1-1-1 på de tre første spilte hjemmekampene denne sesongen.

Ingen seire på de seks første serierundene for Grenoble, men hele fire av dem har endt med poengdeling. De to første bortekampene endte begge uavgjort, mens det ble 1-3 tap for Le Havre i siste bortekamp. Endte på 9. plass forrige sesong og hadde da 5-6-8 på bortebane.

1-1 i tilsvarende oppgjør i Ligue 2 forrige sesong. I mangel på gode sikkerobjekter, tror vi poengdeling igjen i kveld. U.

8. Guingamp - Nancy

Etter seks strake sesonger i Ligue 1, endte Guingamp desidert sist i Ligue 1 i vår og måtte dermed ta turen ned til Ligue 2. Har levert en sesongåpning helt på det jevne og står med 2-2-2 på de seks første serierundene og står faktisk med 1-1-1 både på hjemme- og bortebane. Men sterk 1-0 seier mot topplaget Lorient i siste runde før landslagspausen.

Nancy har kun ett tap på sine seks første seriekamper, men samtidig har fire av kampene endt med poengdeling. Den eneste seieren kom hjemme mot Le Mans i fjerde serierunde (2-1). Har spilt fire av sine seks kamper hjemme og er ubeseiret på eget gress (1-3-0). Borte er det blitt 1-1 mot Valenciennes og 0-3 tap mot Sochaux. Endte på 14. plass forrige sesong og hadde da svake 5-4-10 på bortebane.

Guingamp fikk garantert en opptur med seieren mot Lorient sist og vi tror laget følger opp hjemme i kveld. H.

9. Le Havre - Paris FC

Le Havre har endt topp ti de fem foregående sesongene, men ikke lyktes med å rykke opp til Ligue 1. Det kan det bli endring på etter denne sesongen. Le Havre har ihvertfall åpnet strålende med 4-2-0 på de seks første serierundene og topper tabellen. Innledet sesongen med to strake poengdelinger, men 3-0 seieren borte mot Caen for 14 dager siden var lagets fjerde strake seier.

Paris FC endte på 8. plass sesongen 2017/18 og avanserte helt til 4. plass forrige sesong. Men har hatt en skrekkelig innledning på denne sesongen og kun tatt ett poeng på de seks første serierundene. Kun to scorede mål og svake 2-11 i målforskjell. Det eneste poenget kom hjemme mot Sochaux i andre serierunde. Fire strake tap etter det. Brukbare 7-6-6 på bortebane forrige sesong. Tre tap i denne sesongen tre første bortekamper.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende. Godtgående Le Havre blir den største favoritten på kveldens midtukekupong, og bør kunne innfri. H.

10. Rodez - Le Mans

Møte mellom to nyopprykkede lag. Rodez vant Championnat National forrige sesong og hadde hele 14 poengs margin ned til Chambly Oise på 2. plass og 17 poeng ned til Le Mans på 3. plass. Solide 14-1-2 på hjemmebane da. Har fått en grei start og ligger på 9. plass etter rekken 2-3-1.

Le Mans var altså hele 17 poeng bak Rodez i opprykkssesongen, men tredjeplass var nok til å rykke opp. Har hatt en tøff start på dette nivået og tapt fem av de seks første seriekampene. Tok sesongens første seier sist med 2-0 hjemme mot Sochaux. Begge de to spilte bortekampene er tapt. 7-6-4 på bortebane i opprykkssesongen.

1-0 til Rodez i tilsvarende oppgjør i Championnat National forrige sesong. Det er alltid stor U-fare i denne divisjonen, men vi gir vi hjemmelaget full tillit her. H.

11. Sochaux - Valenciennes

Hjemmelaget kjempet mot nedrykk forrige sesong og endte opp med kun to poengs margin til Gazele Ajaccio på nedrykksplass. Variable 2-2-2 på de seks første seriekampene denne sesongen. Totalt 7-3-9 på hjemmebane forrige sesong. Skuffend 0-2 tap borte mot til da poengløse Le Mans i siste runde før landslagspausen. Men er ubeseiret på sine tre første hjemmekamper (2-1-0) og har fortsatt tilgode å slippe inn mål på hjemmebane.

Valenciennes innledet sesongen med å tape 0-1 borte for nyopprykkede Chambly Oise og deretter spille 1-1 hjemme mot Nancy. Men deretter har laget tatt fire strake seire, sist med 1-0 hjemme mot Clermont Foot. Hadde ikke bedre enn 4-6-9 på bortebane forrige sesong, men har vunnet to av sine tre bortekamper hittil denne sesongen.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende og bortelaget vant 1-0 forrige sesong. Det ser åpent ut også denne gang. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Troyes - Caen

Hjemmelaget var med i opprykkskampen forrige sesong, men endte tilslutt tre poeng bak Brest på 2. plass. 12-1-6 på hjemmebane da. Har innledet litt svakere denne sesongen og ligger på 7. plass med totalt 10 poeng, men det er kun fire poeng opp til serieleder Le Havre. Pussig nok er to av tre hjemmekamper tapt, mens det er blitt sju poeng på tre bortekamper. Avsluttet med to seire før landslagspausen.

Caen endte nest sist i Ligue 1 i vår og rykket dermed ned. Har ikke fått dreis på sakene hittil og kun vunnet en av sine seks første seriekamper. Tre har endt med poengdeling og to er tapt. Begge tapene er kommet på hjemmebane og serieleder Le Havre vant 3-0 i Caen i siste runde før landslagspausen. Caen er dog ubeseiret på tre bortekamper.

På tide at Troyes leverer på hjemmebane nå og normalt bortesvake Caen bør være overkommelig. H.

